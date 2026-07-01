Por qué los Sixers deberían (y no deberían) buscar una reunión con Ben Simmons

La temporada baja de la NBA no llega oficialmente hasta que Ben Simmons publica un video de entrenamiento sin camisa en Instagram. Si el lunes es una indicación, es posible que nos estemos acercando al inicio oficial de la temporada baja.

En una entrevista con Clay Skipper de salud de los hombres, Simmons habló sobre la lesión en la espalda que hizo que su carrera en la NBA se descarrilara y su deseo de regresar a la liga, tal vez tan pronto como la próxima temporada.

“Planeo volverme lo más fuerte que pueda físicamente, poner mi trasero en la cancha y luego el equipo se dará cuenta de que mis habilidades serán necesarias”, le dijo Simmons a Skipper. “No tengo un plan sobre dónde”.

Simmons añadió: “Tal vez vuelva a Filadelfia. Miami estaría bien. Y no porque sea Miami: me gusta Erik Spoelstra, me gusta el Heat, me gusta su organización, me gusta la cultura”.

La idea de que Simmons regrese a los Sixers unos años después de que se abrió camino fuera del equipo en una de las divisiones entre jugadores y equipos más desagradables de los últimos tiempos casi roza la parodia. Pero si su espalda finalmente está sana y está dispuesto a conformarse con un contrato mínimo de veterano, tendría algo de lógica desde la perspectiva de los Sixers.

¿Por qué una reunión de Simmons? podría funcionar

Si Simmons regresa a la NBA, ya sea en los Sixers o en otro equipo, nadie debería esperar que recupere su forma previa a la lesión.

Antes de su lesión inicial en la espalda en 2020, Simmons ganó el premio al Novato del Año en 2017-18 y formó parte del equipo All-Star en cada una de las siguientes tres temporadas. También obtuvo un lugar en el tercer equipo All-NBA en 2019-20, tuvo lugares consecutivos en el primer equipo All-Defense y terminó cuarto en la votación de Jugador Defensivo del Año en 2019-20 y segundo la temporada siguiente.

Simmons se perdió toda la campaña 2021-22 en medio de su resistencia de los Sixers y una lesión en la espalda que estalló a su llegada a los Brooklyn Nets. Durante las tres temporadas siguientes, Simmons promedió sólo 5,9 puntos, 5,8 rebotes y 5,8 asistencias en 23,9 minutos por partido. Eso estuvo muy lejos de los 15,9 puntos, 8,1 rebotes y 7,7 asistencias que promedió en 33,9 minutos por partido en sus primeras cuatro temporadas activas.

Por supuesto, los Sixers no necesitarían ni esperarían que Simmons aumentara sus números previos a la lesión. Entre Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Paul George y Joel Embiid, tienen muchos anotadores de alto volumen. Ahora sólo necesitan encontrar soluciones para llenar los vacíos.

Si está sano, Simmons tiene ese tipo de potencial para ellos. Podría ayudar a dirigir la ofensiva, especialmente en transición, y defender múltiples posiciones.

En este punto, es probable que Simmons nunca desarrolle un tiro en suspensión confiable. Pero durante una aparición en el Maxey en el micrófono En el podcast de 2023, Embiid le dijo a Maxey que no creía que Simmons necesitara un saltador porque “era tan bueno, es simplemente un monstruo físicamente”.

“Alguien mide 6’11”, simplemente corre arriba y abajo por el piso más rápido que cualquier otra cosa”, agregó Embiid. â€¦ Nunca creÃ que realmente necesitara un saltador. Simplemente creía que si pudiera encontrar una manera de llevar sus tiros libres al 75-80%, eso habría cambiado todo. Porque si lo piensas bien, si creyera que puede hacer tiros, ¿qué haría? Seguiría atacando, atacando, atacando y sin detenerse nunca. ¿Y entonces qué tendría que hacer la defensa? Ya era un gran creador de juego”.

Maxey ha logrado grandes avances como general de cancha en las últimas temporadas, y Edgecombe también mostró destellos prometedores en ese sentido como novato. Sin embargo, ninguno de ellos es un armador natural y “puro” como Chris Paul. A los Sixers les vendría bien un mayor manejo del balón y creación de juego, incluso después de la incorporación de Labaron Philon Jr. en el puesto 22 del draft de este año.

Simmo el Salvaje podría ayudar en ese sentido. Sin embargo, también hay motivos para dudar de una reunión.

Por qué no es probable una reunión de Simmons

Simmons le dijo a Skipper que desde que sufrió un pinzamiento de un nervio en 2020, ha estado lidiando con “brotes debilitantes en la parte baja de la espalda y las piernas”.

“Simmons compara su lesión con cargar su teléfono con un cable delicado: cualquier movimiento repentino o cambio de ángulo significa que ha perdido el jugo”, agregó Skipper. “Para complicar aún más las cosas, el dolor y la incomodidad pueden persistir mucho después de que el tejido haya sido reparado. La curación requiere un reinicio completo del sistema nervioso”.

Parece que está en un mejor lugar físicamente, pero ¿quién puede decir que se mantendrá durante una temporada regular de 82 juegos, incluso en un rol reducido? Después de todo, no es como si estuviera jugando minutos iniciales con los Brooklyn Nets o Los Angeles Clippers antes de tomarse la temporada pasada libre.

Dado el largo historial de lesiones de Embiid y George, los Sixers no pueden permitirse el lujo de quemar muchos más puestos en la plantilla con jugadores que se lesionan con frecuencia. Si Embiid, George y Simmons quedaron fuera de juego simultáneamente, esa es una receta para que Maxey y Edgecombe jueguen una carga de minutos insostenible durante otra temporada.

Simmons no parece tener mucha carga mental sobre su tiempo en Filadelfia; de hecho, bromeó con Skipper sobre su infame tiro fallido en las semifinales de la Conferencia Este de 2021, pero eso es solo una parte de la ecuación sobre si volver a contratarlo. Su salud es una variable mucho más importante.

“Debido a que la lesión de Simmons involucraba nervios, a menudo tenía dolores punzantes en el glúteo y en la pierna”, escribió Skipper. “Dice que se sentía tan frágil que muchas veces tuvo que cambiar su forma de respirar. Le pregunto si puede darme un ejemplo de algo que podía hacer fácilmente antes de la lesión y que se volvió difícil después. Se ríe de lo absurdo de esto. â€”Ve y consigue un rebote. Encestar la pelota. Guardia. Juega a la defensiva. Sea físico. Todo lo que necesitas para ser un jugador de baloncesto. Me sentí como si estuviera ahí fuera como un cuerpo”.

Es fantástico saber que Simmons se siente más cerca de su antiguo yo estos días. No importa cuán frustrante fuera su solicitud de intercambio y la consiguiente negativa a hacerlo, nadie debería apoyar que un jugador desarrolle una lesión que le cambie la vida. Incluso si el regreso de Simmons a la NBA no se materializa y tiene que dedicarse a la pesca deportiva, al menos está lo suficientemente sano como para ya no sufrir dolores crónicos.

Si Simmons está lo suficientemente sano como para reanudar su carrera en la NBA, sería el tipo de cambio de bajo riesgo y alta recompensa que los equipos en la posición de los Sixers deben tomar… siempre que esté dispuesto a firmar un contrato mínimo para veteranos, claro está. Los Sixers no deberían considerar darle la excepción de nivel medio para no contribuyentes (o incluso la MLE para contribuyentes) o la excepción bianual. Pero la temporada pasada, los Sixers gastaron lugares en la plantilla en Kyle Lowry y Eric Gordon, quienes se combinaron para jugar 192 minutos para ellos. Ése es un listón bajo que incluso Simmons debe superar.