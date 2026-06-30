La reportera de KSHB 41, Claire Bradshaw, cubre el este del condado de Jackson, incluidos Blue Springs y Grain Valley. Comparte tu idea de historia con Claire .

–

Los Hornos, un restaurante argentino en el norte de Kansas City, ha estado dando la bienvenida a jugadores del equipo argentino durante la Copa del Mundo, y el rumor se ha extendido por todo el equipo.

Jugadores argentinos visitan el restaurante Los Hornos de Kansas City durante el Mundial

La propietaria Isolina de la Vega y su marido están orgullosos de su restaurante y de su equipo de fútbol. La Copa del Mundo ha sido muy ocupada para Los Hornos, con comensales llenando los asientos y jugadores del equipo argentino uniéndose a ellos en el interior.

De la Vega dice que han estado más que felices de acomodar y cerrar su restaurante para alimentar a los jugadores.

Claire Bradshaw/KSHB ISOLINA DE LA VEGA, OWNER OF LOS HORNOS

“Empezamos a recibir a la esposa del jugador primero, entonces ellos prueban la comida y dicen: ‘Está bien, se lo voy a decir a mi marido'”, dijo. “Y el primer jugador habla con el otro y el otro y el otro… Es increíble porque todo el equipo sabe de Los Hornos”.

El restaurante se volvió tan popular durante el torneo que incluso tuvo que cerrar por un día después de quedarse sin ingredientes.

Lionel Messi aún no ha visitado, pero el restaurante espera que venga pronto.

Charlie Riedel/Foto AP/Charlie Riedel El argentino Lionel Messi, a la derecha, celebra después de anotar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo J de la Copa Mundial entre Argentina y Argelia en Kansas City, Missouri, el martes 16 de junio de 2026. (Foto AP/Charlie Riedel)

Los Hornos no son nuevos en la locura de Messi. Hace un par de años, cuando Messi llegó por primera vez a la ciudad, tenían un cartel enorme en el exterior para atraerlo a su restaurante. Si bien no funcionó entonces, otros jugadores los están conociendo.

Tres equipos del campamento base de la Copa Mundial permanecen en Kansas City. Inglaterra juega contra la República Democrática del Congo el miércoles, Argelia juega contra Suiza el jueves y Argentina juega contra Cabo Verde el viernes.

Marruecos eliminó a Holanda el lunes en la tanda de penales.

Esta historia fue reportada al aire por un periodista y se convirtió a esta plataforma con la ayuda de AI. Nuestro equipo editorial verifica que todos los informes en todas las plataformas sean justos y precisos.

–