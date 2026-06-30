El arquitecto argentino Lisandro Aloi amplía las iniciativas internacionales de arquitectura y desarrollo urbano en América Latina

La expansión se basa en casi dos décadas de práctica profesional a través de SANO (Sociedad de Arquitectura Nómade), el estudio de arquitectura y diseño urbano fundado por Aloi en 2006.

— Lisandro Aloi arquitecto argentino y Representante para Argentina y Secretario para América Latina dentro de la Región Internacional del Instituto Americano de Arquitectos (AIA), cargo que dice estar orgulloso y honrado de desempeñar, anunció la expansión de sus actividades transfronterizas de arquitectura, diseño urbano y desarrollo inmobiliario en toda América Latina, fortaleciendo un portafolio internacional que abarca múltiples países y sectores de proyectos.

La iniciativa refleja la creciente demanda de estrategias integradas de planificación, arquitectura y desarrollo en mercados emergentes y establecidos en toda la región.

La práctica actualmente mantiene proyectos activos y completados en todo Argentina Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Italia y Estados Unidos, abarcando desarrollos residenciales, proyectos hoteleros, planes maestros urbanos, instalaciones comerciales e iniciativas de uso mixto. La actividad reciente se ha centrado en ampliar las oportunidades de colaboración en América Latina mientras avanzan proyectos que combinan arquitectura, diseño paisajístico y planificación urbana a largo plazo. Crear equipos multidisciplinarios con artistas y paisajistas es un área particular de especialización para Aloi, quien también ha enseñado urbanismo y diseño durante más de 12 años.

Entre el portafolio internacional de la firma se encuentran iniciativas de planificación y desarrollo a gran escala en Uruguay, emprendimientos hoteleros y residenciales en Costa Rica, proyectos comerciales y corporativos en Ecuador y estudios de planificación urbana en Europa. Los esfuerzos de desarrollo actuales incluyen el trabajo en curso asociado con Pueblo Punta Ballena en Uruguay, así como la expansión continua de iniciativas residenciales y relacionadas con la hotelería en Argentina y Costa Rica.

La estrategia de expansión apunta a oportunidades adicionales en toda América Latina, con especial énfasis en los mercados que experimentan crecimiento en turismo, desarrollo residencial e infraestructura urbana sostenible. Últimamente, Aloi ha cambiado parte de su enfoque hacia la consultoría para grandes clientes en proyectos de gran escala y planificación urbana, un enfoque basado en la visión de que mejorar la arquitectura, profundizar su conexión con la cultura y buscar un mejor diseño, en última instancia, genera resultados comerciales más sólidos en el sector inmobiliario. La práctica también está buscando nuevas asociaciones con desarrolladores, municipios, consultores y equipos de diseño multidisciplinarios para apoyar proyectos futuros en toda la región.

“Nuestro trabajo siempre se ha basado en la idea de que la arquitectura puede crear conexiones significativas entre la cultura, el paisaje y el desarrollo económico”, dijo Lisandro Aloi, fundador de SANO . “A medida que nuestra red de proyectos continúa creciendo a través de las fronteras, nos centramos en crear asociaciones que contribuyan a un desarrollo reflexivo y sensible al contexto”.

Las actividades internacionales de la firma incluyen arquitectura, planificación maestra, consultoría de diseño urbano y servicios de asesoramiento sobre desarrollo. A través de estas iniciativas, la práctica busca facilitar la colaboración entre las partes interesadas de diferentes países y al mismo tiempo abordar las condiciones ambientales, culturales y económicas únicas de cada ubicación del proyecto.

El papel de Aloi dentro de AIA International también ha contribuido a intercambios profesionales más amplios entre arquitectos y profesionales del diseño en todo el continente americano y otros mercados globales. Su participación en conferencias internacionales y programas industriales ha apoyado los esfuerzos de intercambio de conocimientos relacionados con la arquitectura, la urbanización y el desarrollo sostenible. Aloi también continúa su carrera como artista, una actividad que le atribuye haberlo mantenido conectado con un lado creativo que le ayuda a aclarar su mente mientras trabaja en arquitectura y urbanismo.

“El futuro de la arquitectura depende cada vez más de la colaboración entre disciplinas y geografías”, dijo Aloi. “Muchos de los desafíos urbanos actuales se comparten a través de fronteras, y las asociaciones internacionales brindan valiosas oportunidades para intercambiar ideas, mejorar las estrategias de planificación y fortalecer la calidad de los proyectos de desarrollo”.

La expansión se produce como ciudades latinoamericanas Continuar invirtiendo en regeneración urbana, infraestructura turística, desarrollo de viviendas y proyectos de uso mixto. Los observadores de la industria han notado un interés creciente en enfoques de diseño integrados que combinen arquitectura, planificación urbana y sostenibilidad económica a largo plazo.

Con una creciente cartera de proyectos internacionales y relaciones establecidas en múltiples países, la práctica de Aloi planea continuar avanzando en oportunidades de desarrollo que contribuyan al crecimiento urbano, la conectividad regional y la innovación en el diseño en toda América Latina.

About SANO (Sociedad de Arquitectura NÃ³made)

SANO es un estudio de arquitectura, diseño urbano y planificación fundado en Buenos Aires en 2006 por el arquitecto Lisandro Aloi. La firma desarrolla proyectos residenciales, hoteleros, comerciales y de planificación urbana en múltiples mercados internacionales, con un enfoque en el diseño impulsado por el contexto y la colaboración multidisciplinaria.

A través de proyectos en Argentina, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Italia y Estados Unidos, SANO trabaja con socios del sector privado, institucionales y de desarrollo en iniciativas que integran arquitectura, paisaje, planificación urbana y estrategias de desarrollo inmobiliario.

Información de contacto:

Nombre: Lisandro Aloi

Correo electrónico: Enviar correo electrónico

Organización: Lisandro Aloi

Sitio web: http://www.lisandroaloi.com

ID de versión: 89196393

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