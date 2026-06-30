Argentina Metals anuncia el cierre de la adquisición de las propiedades El Salado y La Quimera en Mendoza, Argentina

Vancouver, Columbia Británica–(Newsfile Corp. – 30 de junio de 2026) – Argentina Metals Corp. (TSXV: VLLC) (FSE: VA5) (“VLLC” o el “Compañía“) se complace en anunciar que, según comunicado de prensa de la Compañía de fecha 3 de marzo de 2026, la Dirección de Minería de la Provincia de Mendoza (la “Ministerio de Minería de Mendoza“) ha aprobado la transferencia y registro del 100% de participación en las propiedades El Salado y La Quimera (colectivamente, el “Propiedades“), que comprende 9.980 hectáreas en Mendoza, Argentina, a Argentina Metals SAS, una subsidiaria de propiedad total de la Compañía (la “Transacción“).

“La aprobación por parte del Ministerio de Minería de Mendoza de la transferencia de las propiedades El Salado y La Quimera marca un hito importante para Argentina Metals“, dijo Raymond D. Harari, director ejecutivo de VLLC. “Esta aprobación completa el proceso de adquisición y asegura nuestra participación del 100% en estos activos de exploración de cobre altamente prospectivos. Las Propiedades añaden una escala significativa a nuestra posición territorial en Mendoza y fortalecen nuestra presencia en una de las regiones cupríferas emergentes más importantes de Argentina. Agradecemos el apoyo y diligencia del Ministerio de Minería de Mendoza durante todo este proceso y esperamos avanzar en las actividades de exploración en colaboración con las autoridades provinciales y las comunidades locales.“.

De acuerdo con los términos de la Transacción, VLLC realizó el pago final a los vendedores de las Propiedades por un monto de 195.000 dólares canadienses en efectivo y emitió 450.000 acciones ordinarias de VLLC (las “Acciones de los vendedores“). Las Acciones de los Vendedores están sujetas a un período de retención legal de cuatro meses y un día según las leyes de valores canadienses aplicables, así como a restricciones comerciales contractuales hasta el 25 de febrero de 2027.

VLLC también anuncia que, sujeto a la aprobación de TSX Venture Exchange, emitirá 225.000 acciones ordinarias de VLLC (las “Acciones del buscador“) a un buscador en condiciones de plena competencia en relación con la Transacción. Las Acciones del Buscador representan una tarifa del buscador equivalente a 54.000 dólares canadienses basada en un precio por acción de 0,24 dólares canadienses. Las Acciones del Buscador están sujetas a restricciones comerciales contractuales hasta el 30 de junio de 2027, así como a un período de retención legal de cuatro meses y un día según las leyes de valores canadienses aplicables.

A la fecha del presente, incluyendo la emisión de las Acciones de los Proveedores y las Acciones del Finder, VLLC tiene 72,248,343 acciones comunes emitidas y en circulación.

Acerca de Argentina Metals Corp.

Argentina Metals Corp. (TSXV: VLLC) (FSE: VA5) es una empresa canadiense de exploración de cobre centrada en la provincia de Mendoza, Argentina. La Compañía posee aproximadamente 146.700 hectáreas en 26 proyectos, todos de propiedad 100% sobre una base de título limpio, sin regalías privadas, NSR, derechos de retorno u obligaciones de ganancia, aparte de las regalías pagaderas a la Provincia de Mendoza. Anclada en su emblemático Proyecto Las Estrellas, la Compañía ha construido una posición temprana en una parte poco explorada de los Andes argentinos en medio de las reformas pro-minería que están remodelando el sector de recursos del país.