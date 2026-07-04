He trabajado con más de 5,000 niños: Juro por esta regla No. 1 de crianza, es sorprendentemente simple

He trabajado con más de 5,000 niños: Juro por esta regla No....

Los padres hoy en día hacen muchas preguntas a sus hijos. Y normalmente por las razones correctas: quieren ser respetuosos y colaborativos. Los escucho pidiendo consentimiento en decisiones diarias (“¿Qué te gustaría cenar?”), disfrazando la frustración como preguntas (“¿Cuántas veces tengo que decirte?”), o negociando cuando un límite claro sería mejor (“¿Qué tal si te bañas primero y luego vemos otro programa?”).

Las preguntas pueden ayudar a construir conexión y fomentar la reflexión, pero a menudo vuelven en su contra al crear confusión y luchas de poder innecesarias. He trabajado con más de 5,000 familias como maestra de preescolar, profesora y especialista en desarrollo infantil. La regla sorprendentemente simple a la que vuelvo una y otra vez es esta: Di lo que quieres decir.

Cuando las preguntas no son realmente preguntas

Los niños no tienen la experiencia o la madurez emocional para opinar sobre cada decisión o determinar lo que sucederá a continuación. Necesitan un liderazgo claro y seguro. Por eso, las preguntas retóricas con “por qué” a menudo solo aumentan la vergüenza o la defensividad. Un enfoque más efectivo es identificar lo que quieres decir, y comunicarlo de manera simple y directa:

En vez de : “¿Por qué tengo que pedirte tantas veces?!”

Intenta : “He estado repitiéndome mucho. Sé que es frustrante para ambos. Ahora es el momento de ponerse los zapatos y marcharnos.”

En vez de : “¿Por qué siempre haces esto?!”

Intenta: “Noto que esto se ha convertido en un patrón. Es algo en lo que vamos a trabajar juntos.”

¿Ves la diferencia? Un enfoque aumenta la vergüenza y la defensividad. El otro invita al trabajo en equipo, la reflexión y la resolución de problemas.

El Principio Di Lo Que Quieres Decir

Uno de mis principios fundamentales de crianza es lo que llamo El Principio Di Lo Que Quieres Decir. Antes de reaccionar, pregúntate: ¿Qué estoy realmente tratando de comunicar? Entonces dilo:

En vez de : “¿Por qué le pegaste a tu hermano?!”

Intenta : “No puedes pegarle a tu hermano. Incluso cuando estás enojado, no se pega. ¿Cómo puedes mostrarle que estás molesto de otra manera?”

En vez de : “¿Por qué está tan desordenado tu cuarto?”

Intenta: “Veo un montón de cosas en el suelo que no pertenecen ahí. Vamos a limpiar juntos.”

Los niños necesitan orientación más que interrogación, y la claridad a menudo es mucho más efectiva que la pregunta.

Las tareas simples no necesitan ser preguntas

Otra trampa común es convertir instrucciones simples en preguntas. Los padres a menudo dicen cosas como “¿Puedes por favor ponerte los zapatos?” o “Después de este programa, es hora de dormir, ¿entendido?”

Los padres intentan sonar respetuosos y amables, lo cual entiendo. Pero cuando las tareas no negociables se presentan como preguntas, los niños pueden confundirse sobre si la tarea realmente es opcional. Después de todo, tú preguntaste. Esto abre la puerta a luchas de poder innecesarias y a un niño que puede interpretar que todo está sujeto a negociación.

En lugar de eso, intenta declaraciones calmadas y directas:

“Ponte los zapatos, por favor. Nos vamos.”

“La cena está lista. Por favor, lávate las manos.”

“Es hora de dormir.”

Un liderazgo claro a menudo ayuda a que los niños se sientan más tranquilos y cooperativos.

Usa las preguntas para empoderar, no controlar

Las preguntas son increíblemente valiosas cuando ayudan a los niños a reflexionar, resolver problemas, expresarse, y construir confianza y autoconocimiento. Esas son las conversaciones que queremos tener más a menudo.

Los niños no necesitan un sinfín de preguntas para sentirse respetados. Hacer menos preguntas significa ser más intencional sobre cuándo se necesita liderazgo, cuándo es apropiada la colaboración, y cuándo tu hijo simplemente necesita claridad en lugar de negociación.

Con el tiempo, estos pequeños cambios en la comunicación pueden crear enormes cambios en tu hogar.

Siggie Cohen es una especialista en desarrollo infantil y autora del nuevo libro “Tú Eres el Padre”. Se graduó de la Universidad de Pepperdine con una maestría en educación y psicología, y de la Universidad Northcentral con un doctorado en filosofía. Es madre de tres hijos adultos y actualmente vive en el Área de la Bahía, donde tiene una práctica privada.

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