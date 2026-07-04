Copa Mundial 2026 hoy: actualizaciones en vivo y noticias mientras Argentina sobrevive al gran susto de Cabo Verde – 4 de julio

Argentina sobrevivió a un gran susto al derrotar a Cabo Verde 3-2 en la prórroga, mientras que Colombia y Egipto avanzaron y puedes escuchar las últimas noticias con ESPN.

Ahora se enfrentarán a Egipto en octavos de final después de superar a Australia en los penales, mientras que Colombia se enfrentará a Suiza.

– VISTA PREVIA: Canadá vs. Marruecos en la Copa del Mundo 2026: canal de televisión, cómo verlo, hora de inicio, transmisión en vivo, árbitro, alineaciones previstas

– VISTA PREVIA: Paraguay vs. Francia en la Copa del Mundo 2026: canal de televisión, cómo verlo en el Reino Unido, hora de inicio, transmisión en vivo, árbitro, alineaciones previstas

– Inglaterra en el Mundial 2026: Calendario, resultados, cómo verlo, noticias, análisis, lesiones, más





Puede que Lionel Messi haya marcado su gol número 20 en la Copa del Mundo para darle a Argentina un gol arriba en la primera mitad, pero Deroy Duarte devolvió el golpe para Cabo Verde.

La nación insular africana había sido la sorpresa del torneo, logrando valientes empates contra España y Uruguay, así como contra Arabia Saudita para avanzar contra todo pronóstico a las etapas eliminatorias.

Y cuando Messi aprovechó un brillante pase de Lisandro Martínez y convirtió después de 30 minutos, parecía que el partido solo iba en una dirección.

Pero a pesar de tener solo el 36% de posesión, Cabo Verde realizó 16 tiros en total y Duarte pudo hacer uno justo dentro de la hora.

El partido luego pasó a la prórroga, cuando Martínez anotó a los dos minutos, antes de que Sidny Cabral anotara un gol increíble para empatar nuevamente el marcador.

Al final, fue un gol en propia puerta de Diney Borges el que marcó la diferencia entre los dos equipos y evitó el sonrojo de Argentina.

Por otra parte, Egipto avanzó en los penaltis contra Australia, mientras que Colombia derrotó a Ghana por 1-0 para asegurarse el avance.

Con la acción de los dieciseisavos de final ya completada, los partidos pasan directamente a los octavos de final el sábado, con Marruecos enfrentando al anfitrión Canadá y Francia enfrentando a Paraguay.

– Copa del Mundo 2026 hoy: actualizaciones en vivo, últimas noticias tal como sucedieron – 3 de julio