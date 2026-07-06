Argentina se enfrenta a la prueba de Egipto mientras Messi persigue el récord de la Copa Mundial

Argentina todavía está viva en su intento de convertirse en el primer equipo desde Brasil en 1962 en ganar títulos mundiales consecutivos, pero su última actuación generó dudas.

Los campeones defensores necesitaron tiempo extra para vencer a Cabo Verde por 3-2 en octavos de final, un partido que puso a prueba su profundidad, control y capacidad para responder bajo presión. El resultado amplió la racha ganadora de Argentina a 11 partidos, pero no fue la actuación rutinaria que muchos esperaban contra una de las historias debutantes del torneo.

La historia todavía apunta en la dirección de Argentina. Sólo un campeón defensor ha perdido en esta etapa de una Copa del Mundo, mientras que cada uno de los últimos cinco campeones defensores que llegaron a esta ronda avanzó. Argentina también ha ganado sus últimos 24 partidos en terreno neutral, sumando otra tendencia favorable antes de su encuentro con Egipto.

Lionel Messi sigue siendo fundamental para el ataque de Argentina. Ya es el máximo goleador de todos los tiempos en la historia de la Copa Mundial, y ahora está tratando de convertirse en el sexto jugador en marcar en cada uno de los primeros cinco partidos de su equipo en una sola Copa Mundial.

Argentina también ha marcado al menos dos goles en 10 partidos consecutivos de la Copa del Mundo y ha abierto el marcador antes del minuto 30 en cuatro de sus últimos cinco partidos.

Egipto persigue otro resultado histórico

Egipto llega a Atlanta después de hacer historia nacional al vencer a Australia en los penales para su primera victoria eliminatoria en la Copa del Mundo.

El equipo de Hossam Hassan ahora tiene la oportunidad de convertirse en la quinta nación africana en alcanzar los cuartos de final de la Copa del Mundo. Su forma reciente sugiere que no deben ser descartados, ya que Egipto sólo perdió una vez en sus últimos ocho partidos internacionales, registrando cuatro victorias y tres empates durante ese lapso.

Los faraones también han demostrado regularidad en este torneo. Tres de sus cuatro partidos terminaron 1-1 después de 90 minutos, mientras que en cada uno de sus últimos seis partidos de la Copa del Mundo ambos equipos anotaron.

Aun así, la magnitud de la tarea está clara. Egipto ha vencido a un rival de la CONMEBOL sólo una vez en su historia, con tres empates y 12 derrotas. Argentina también ha ganado ocho partidos consecutivos de la Copa del Mundo contra rivales africanos.

Mohamed Salah volverá a ser la figura clave de Egipto. Ningún jugador llegó a esta ronda habiendo creado más oportunidades en el torneo que las 16 de Salah, aunque ninguno de sus últimos seis goles internacionales llegó antes del minuto 40.

Cuotas Argentina vs Egipto

Las probabilidades son a partir del 5 de julio a las 7 am ET.

Argentina es el claro favorito en todo el mercado, y Tooniebet ofrece el precio más bajo por una victoria de 90 minutos con 1,38. El mejor precio de cotización de Egipto para clasificarse es de 5,50, también en Tooniebet, mientras que el precio de Messi como goleador en cualquier momento oscila entre 1,72 y 1,79.

El mercado de goles de ambos equipos es notable debido al patrón de torneo de Egipto. En sus últimos seis partidos de la Copa Mundial, ambos equipos anotaron, mientras que los números ofensivos de Argentina continúan respaldando el interés en los mercados basados ​​en goles. Los fanáticos que comparen los bonos de apuestas de la Copa Mundial 2026 en Canadá también pueden sopesar esas tendencias con los precios indicados antes del inicio.

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