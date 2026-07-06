Argentina vs.Egipto: canal de televisión, cómo verlo, hora de inicio, transmisión en vivo, árbitro, alineaciones previstas

La Argentina de Lionel Messi reanudará su defensa de la Copa Mundial de la FIFA cuando se enfrente a Egipto en un choque de octavos de final en Atlanta el martes.

Los campeones defensores fueron presionados hasta el límite por Cabo Verde en su partido de dieciseisavos de final, necesitando un gol en propia meta en el minuto 111 para triunfar por 3-2 en la prórroga.

Mientras tanto, Egipto ganó 4-2 en los penales contra Australia en su partido eliminatorio, después de terminar 1-1 en la prórroga.

Los dos equipos sólo se han enfrentado una vez antes, un amistoso en 2008 que Argentina ganó 2-0.

Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el juego.

Cómo mirar:

El partido estará disponible en ITV1 en el Reino Unido, Fox Sports en EE. UU., Zee5 en India y SBS en Australia. También puedes seguir las actualizaciones en vivo de ESPN.

Detalles clave:

Fecha, hora de inicio:

NOSOTROS Y: Martes 7 de julio, 12 h.

Hora del Reino Unido: Martes 7 de julio, 17 h.

India ES: Martes 7 de julio, 21.30 h.

AEST de Australia: Miércoles 8 de julio, 2 a.m.

Evento: Estadio Mercedes-Benz, Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Árbitro: François Letexier

Noticias del equipo y alineaciones previstas

FIFA/FIFA vía Getty Images

Argentina

Lionel Scaloni enfrenta un par de dudas sobre lesiones para este juego, con Nico González y Facundo Medina con golpes menores.

XI previsto (4-4-2):

Emiliano Martinez

Nahuel Molina | Cristian Romero | Lisandro MartÃ­nez | NicolÃ¡s Tagliafico

Rodrigo De Pablo | Alexis MacAllister | Enzo Fernández | Thiago Almada

Lionel Messi Lautaro Martínez

Egipto

Ahmed Fatouh y Mohamed Abdelmoneim se perderán el partido con Egipto.

XI previsto (4-2-3-1):

Mostafa Shoubir

Mohamed Hany | Yasser Ibrahim | Ramy Rabia | Karim Hafez

Hamdy Fathy | Marwan Attia

Emam Ashour | Mohamed Salah | Omar Marmush

Mostafa Zico

Puntos de conversación

¿Es suficiente la magia de Lionel Messi para Argentina?

jugar 0:38 Gibbs: Cabo Verde expuso las vulnerabilidades de Argentina

Después de haber sobrevivido a lo que habría sido la mayor sorpresa en la historia de la Copa del Mundo, Argentina salió de su choque de dieciseisavos de final con muchas preguntas sobre su estatus como favorito en este torneo.

Los actos heroicos de Messi han sido clave en todas sus victorias hasta ahora, y eso también fue cierto contra Cabo Verde: un gol inicial impresionante y un centro maravilloso que forzó el gol del triunfo.

Al asegurarse de que su equipo esté completamente sintonizado con Messi cuando está en la cancha, Scaloni, de alguna manera, ha atenuado sus otros talentos de ataque. Sí salen a la palestra sin Messi, pero el truco para Scaloni, especialmente en los octavos de final del Mundial, será fusionar ambos escenarios.

Jugadores como Julián Álvarez y Lautaro Martínez han demostrado ser ganadores por sí solos, y quizás también necesiten espacio para brillar con Messi en el campo.

Salah y compañía. puede exponer las vulnerabilidades de Argentina

jugar 2:23 Hutchison: Egipto necesitará que Salah dé un paso adelante en los octavos de final del Mundial

Sobre el papel, Egipto tiene un equipo significativamente más débil que los campeones del mundo, especialmente en defensa. Sin embargo, como Cabo Verde demostró tener un efecto brillante, el equipo de Scaloni tiene muchas vulnerabilidades.

Los pececillos de Bubista atacaron las bandas de Argentina con mucho ritmo y Egipto tiene los ingredientes perfectos para repetir ese truco. Dado que la defensa argentina probablemente se centrará en Omar Marmoush y Mohamed Salah, Emam Ashour debería encontrar muchos espacios desde los cuales pueda causar mucho daño.

La tentación para Hossam Hassan será desconfiar del poder de fuego de Argentina y jugar a la defensiva, pero como demostró Cabo Verde, cuando se les presiona, los campeones del mundo no están tan seguros como su cosecha de 2022. Egipto está libre de expectativas y presiones, y entrar como un claro perdedor jugará a su favor.

Este equipo ya ha hecho historia al lograr la primera victoria de Egipto en una Copa del Mundo, alcanzar la fase eliminatoria por primera vez y ganar un primer partido eliminatorio. Llegar a los cuartos de final por primera vez y destronar a los campeones del mundo no sería un escenario descabellado en absoluto.