Argentina y Uruguay logran quinta victoria en Clasificatorios a la Copa Mundial FIBA

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Por el equipo de Eurohoops/ info@eurohoops.net


Dominando en los Clasificatorios para la Copa Mundial FIBA 2027 el domingo, Argentina y Uruguay avanzaron a 5-1 en el Grupo D de las Américas.


En la Arena Roberto Duran, El alma derrotó a Panamá 96-71 detrás de Francisco Caffaro, quien logró un doble-doble de 15 puntos, 10 rebotes. Gabriel Deck, Leandro Bolmaro, Nicolás Laprovittola, Facundo Campazzo, y Gonzalo Corbalán se unieron a él en cifras dobles. Mientras tanto, Uruguay igualó ese récord al derrotar a Cuba. 99-70 en Montevideo.


La acción preliminar concluye esta semana el martes y jueves para los grupos restantes antes de reanudarse a finales de agosto con los Grupos E y F.


Clasificatorios de las Américas a la Copa Mundial FIBA 2027


Clasificaciones


Grupo A


1. x-Estados Unidos 9 (4-1)
2. x-República Dominicana 8 (3-2)
3. x-México 8 (3-2)
4. o-Nicaragua 5 (0-5)


Grupo B


1. x-Canadá 10 (5-0)
2. Bahamas 7 (2-3)
3. Jamaica 7 (2-3)
4. Puerto Rico 6 (1-4)

 





 







Grupo C


1. x-Brasil 10 (5-0)
2. Colombia 6 (2-2)
3. Chile 6 (1-4)
4. Venezuela 5 (1-3)


Grupo D


1. x-Uruguay11 (5-1)
2. x-Argentina 11 (5-1)
3. x-Panamá 8 (2-4)
4. o-Cuba 6 (0-6)


lugar en segunda ronda asegurado por x
o-eliminado

 





 







-Los tres mejores equipos nacionales de cada grupo avanzan a la siguiente ronda, llevando sus resultados a un nuevo grupo


Grupo E


1. Brasil 10 (5-0)
2. Estados Unidos 9 (4-1)
3. República Dominicana 8 (3-2)
4. México 8(3-2)
-. Grupo C
-. Grupo C


Grupo F


1. Uruguay 11 (5-1)
2. Argentina 11 (5-1)
3. Canadá 10 (5-0)
4. Pnnama 8 (2-4)
-. Grupo B
-. Grupo B


-Los tres mejores equipos nacionales de ambos grupos y el mejor cuarto clasificado avanzan a la Copa del Mundo





	

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