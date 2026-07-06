Argentina y Uruguay logran quinta victoria en Clasificatorios a la Copa Mundial FIBA

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Por el equipo de Eurohoops/ info@eurohoops.net



Dominando en los Clasificatorios para la Copa Mundial FIBA ​​2027 el domingo, Argentina y Uruguay avanzaron a 5-1 en el Grupo D de las Américas.



En la Arena Roberto Duran, El alma derrotó a Panamá 96-71 detrás de Francisco Caffaro, quien logró un doble-doble de 15 puntos, 10 rebotes. Gabriel Deck, Leandro Bolmaro, Nicolás Laprovittola, Facundo Campazzo, y Gonzalo Corbalán se unieron a él en cifras dobles. Mientras tanto, Uruguay igualó ese récord al derrotar a Cuba. 99-70 en Montevideo.



La acción preliminar concluye esta semana el martes y jueves para los grupos restantes antes de reanudarse a finales de agosto con los Grupos E y F.



Clasificatorios de las Américas a la Copa Mundial FIBA ​​2027



Clasificaciones



Grupo A



1. x-Estados Unidos 9 (4-1)

2. x-República Dominicana 8 (3-2)

3. x-México 8 (3-2)

4. o-Nicaragua 5 (0-5)



Grupo B



1. x-Canadá 10 (5-0)

2. Bahamas 7 (2-3)

3. Jamaica 7 (2-3)

4. Puerto Rico 6 (1-4)