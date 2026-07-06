Haaland, Noruega condena a Brasil a su salida más temprana de la Copa del Mundo desde 1990.

Erling Haaland marcó dos goles tardíos para enviar a Noruega a los cuartos de final de la Copa del Mundo por primera vez con una victoria por 2-1 que condenó a Brasil a su eliminación más temprana en la competencia desde 1990. Haaland rompió el empate en el minuto 79 en el estadio Met Life tras un pase desde la izquierda de Andreas Schjelderup y luego añadió un segundo decisivo con un potente disparo bajo en la esquina de la red en el último minuto del tiempo reglamentario. El delantero del Manchester City ahora se sitúa al nivel de Lionel Messi y Kylian Mbappé en la carrera por la Bota de Oro, con los tres en siete goles. Su racha goleadora para su país ha alcanzado los 27 goles en 14 partidos.

“Bueno, esto puede escribir historia en Noruega”, dijo Haaland. “Todos solo necesitan disfrutar. Este es solo un día insano. Es uno de los días más insanos de la historia de Noruega. Solo disfrútenlo, abrácenlo y disfruten el momento”.

Bruno Guimarães falló un penalti en la primera mitad, con una oportunidad para darle la ventaja a Brasil, después de una revisión de video de una falta de Kristoffer Ajer sobre Matheus Cunha. Brasil tuvo otra oportunidad desde el punto de penalti después de una falta sobre Casemiro en el tiempo de descuento de la segunda mitad, que Neymar convirtió, pero llegó demasiado tarde para salvar a la selección de Carlo Ancelotti.

Brasil go home habiendo subestimado masivamente las expectativas establecidas prácticamente en ganar o fracasar para los cinco veces campeones de la Copa del Mundo. La potencia global fue el único equipo en haber llegado a los cuartos de final de cada Copa del Mundo desde 1994 hasta 2022 antes de que su racha fuera truncada por Noruega.

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