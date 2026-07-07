Estos dos hinchas argentinos son archirrivales, excepto durante el Mundial

Rosario Central y Newell’s no son tan conocidos como Boca Juniors y River Plate fuera de Argentina, pero igualmente destacan.

MIAMI GARDENS – Se dice que la Copa Mundial de la FIFA cuatrienal une a naciones, e incluso a archirrivales de los mismos vecindarios. Eso quedó claro cuando Agustín Blanco y Alex Piuma tomaron asiento en el Estadio de Miami el 3 de julio.

Los dos vestidos con sus albiceleste camisetas para apoyar a la selección nacional de Argentina, nada menos que a los campeones mundiales defensores, y a la súper estrella Lionel Messi contra el advenedizo Cabo Verde en el partido de octavos de final en una noche sofocante en Miami Gardens.

Con su vestimenta, camisetas blancas y azul cielo que reflejaban los colores de la bandera del país, no se diferenciaban mucho de las decenas de miles de fanáticos argentinos en el estadio, excepto por un par de otras camisetas que también trajeron y colocaron sobre el alféizar de la ventana en la Sección 253CC.

El de Blanco era el Club Atlético Rosario Central azul y amarillo y el de Piuma era el Newell’s Old Boys rojinegro.

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Los equipos y sus fanáticos son rivales incondicionales en Rosario, Argentina, una ciudad de 1,4 millones de habitantes a unas 200 millas al noroeste de Buenos Aires. Esa ciudad ha sido conocida como el Chicago del país por su mercado de productos básicos y el lugar de nacimiento del revolucionario Che Guevara. Los dos equipos son rivales, y los fanáticos de cada equipo se chamuscan entre sí cuando sacan provecho de sus derechos de fanfarronear.

En el caso de Blanco y Piuma, la ubicación de sus asientos en el partido de dieciseisavos de final no fue casualidad,

“Somos amigos de la infancia”, dijo Blanco. “Pero dejamos de lado la rivalidad cuando juega Argentina”.

Piuma lo secundó.

“Es nuestra causa común”, dijo.

¿Rivalidades? No cuando la selección argentina juega en el Mundial

Los dos habían viajado juntos desde Rosario unos días antes. Dijeron que hicieron un pacto después de que Argentina ganó la Copa Mundial de la FIFA 2022 para ver al equipo jugar en el torneo cuatrienal de este año.

“Aquí nos olvidamos de la rivalidad”, dijo Blanco entre risas. “Pero sólo aquí.”

El periodista y autor argentino Eduardo Castilla dice que apoyar a la selección nacional “fomenta un vínculo inquebrantable entre los fanáticos argentinos”, incluso entre los rivales más acérrimos.

“El evento de la Copa del Mundo llama la atención en bares, calles, oficinas y conversaciones entre amigos, generando incluso una multitud de votos hechos ‘si la selección nacional gana la Copa del Mundo'”, dijo Castilla, quien estuvo en Miami cubriendo a los fanáticos de Argentina y estará en el partido de octavos de final contra Egipto en Atlanta el 7 de julio.

“No hay lugar para casi nada más que dos colores: azul cielo y blanco. Aunque los fanáticos a menudo se ponen las camisetas de sus clubes, el principal evento de la FIFA hace que las diferencias se desvanezcan; los extraños se abrazan, personas que, apenas unas semanas antes, caminaban en lados opuestos de la calle. En última instancia, cuatro años de feroces rivalidades deportivas nacionales dan paso a una sinergia unificada centrada en la Copa del Mundo”.

Hubo otra evidencia de otros que también dejaron de lado los antagonismos del club. Justo a la izquierda de los amigos, otro aficionado colgó una pancarta de Boca Juniors mientras una mujer parada detrás de ellos vestía la camiseta de River Plate.

Boca y River son los equipos más conocidos de Argentina; cuando se enfrentan cada temporada, el partido se llama “superclásico”, algo así como un Super Bowl de temporada regular.

Rosario Central y Newell’s no son tan conocidos fuera del país sudamericano, pero igualmente destacan. Newell’s, por ejemplo, cuenta con las dos superestrellas más legendarias e icónicas de Argentina: Diego Maradona y Lionel Messi. Y el entrenador de la selección masculina de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, también fue jugador allí.

Rosario Central tiene un lugar especial en el “folclore” del fútbol argentino, una mezcla de cultura y tradición. Un gol marcado contra Newell’s para asegurarse un lugar en el campeonato de 1971, que ganó el equipo, se recrea cada año. Las reescenificaciones tuvieron lugar fuera de Argentina, incluido Chile y dos veces en el sur de Florida: en Miami Beach en 2003 y luego en Aventura una década después.

Castilla, el periodista, dijo que en Rosario las lealtades están divididas entre Central y Newell’s. El día después de un clásico, como se conoce a los enfrentamientos Central-Newell’s, es “insoportable” para los aficionados del equipo perdedor y “glorioso” para los del ganador.

“La cultura de las bromas (las burlas, los memes y los mensajes) incendia las redes sociales”, dijo. “En Rosario todo se amplifica. No hay forma de escapar de amigos, compañeros de oficina o vecinos que ofrecen una sonrisa apretada a alguien cuyo rostro delata su dolor”.

Castilla, coautora de “Gigantes”, un libro sobre el fútbol rosarino, señaló que es a través de la lealtad y el fanatismo por los equipos de barrio y de la ciudad que los aficionados al fútbol viven el deporte entre los Mundiales.

“Argentina prospera con el fútbol, ​​e incluso ha encontrado una respuesta a una pregunta incómoda. El aficionado disfruta de la Copa del Mundo, pero prioriza un triunfo importante con su club sobre una estrella de la FIFA, simple y llanamente, aunque parezca una contradicción”.

Para Blanco y Piuma la contradicción se resuelve hasta después del 19 de julio, fecha de la final del Mundial.

Mientras observaban la emocionante victoria de Argentina por 2-1 esa noche, los dos agonizaron por los goles del retador Cabo Verde, se regocijaron por los puntajes de su equipo, incluido un gol de Messi, y celebraron una victoria en tiempo extra.

“Lo damos todo por la selección”, afirmó Blanco. “Pero después del Mundial las cosas vuelven a cambiar”.

Antonio Fins es editor de política y negocios en The Palm Beach Post, parte de USA TODAY Florida Network. Puede comunicarse con él en afins@pbpost.com. Ayude a apoyar nuestro periodismo. Suscríbete hoy.