MVPs de la primera mitad de la temporada para los 30 equipos de MLB.

Bienvenido a la versión de Major League Baseball del punto medio.
Uno de los aspectos peculiares del Juego de Estrellas anual de MLB es que la exhibición ha sido durante mucho tiempo referida como el “Clásico de Mitad de Temporada” cuando en realidad, cuando se juega, alrededor del 60% de la temporada ya está en los libros. Un recordatorio rápido: Por definición, la mitad de cualquier cosa es el 50%.
De todos modos, lo amamos, tanto así que dividimos las estadísticas de la temporada en distinciones de “primera mitad” y “segunda mitad” en las divisiones, con el punto de separación siendo el descanso. ¡Ah, bueno!
Le encantamos de todos modos, tanto así que dividimos las estadísticas de la temporada en distinciones de “primera mitad” y “segunda mitad” en las divisiones, con el punto de separación siendo el descanso. ¡Ah, bueno!
Mientras de alguna manera no podemos ponernos de acuerdo en la definición literal de la palabra “mitad” en el béisbol, al menos podemos estar de acuerdo en que esta época del año se entrega al reconocimiento de los jugadores de mejor rendimiento en el béisbol. Eso es de lo que se trata el Juego de Estrellas.
Stock Watch se trata de equipos, pero siempre dedicamos nuestra versión de julio a los jugadores, alineándonos con el espíritu de la mitad de la temporada. Con ese fin, hemos identificado un MVP de la primera mitad para cada club. Además, contamos el número de jugadores a nivel de All-Star en cada roster, comentando lo que ese total dice sobre el rendimiento de la primera mitad de cada equipo y su construcción de roster.
Promedio de victorias: 106,2 (Último Stock Watch: 104,1, segundo)
En los playoffs: 100% (Último: 100%)
Campeones: 36,1% (Último: 25,3%)
MVP de la primera mitad: Shohei Ohtani (156 AXE). Nadie realmente piensa en el premio MVP como una función del mejor jugador en el mejor equipo, pero con Ohtani continuando destacando para los Dodgers, no importaría si lo hicieran. Ohtani está en camino de convertirse en el primer jugador en superar los 5.0 WAR tanto como bateador como lanzador en la misma temporada. Ohtani no ha sido el mejor bateador ni el mejor lanzador del béisbol, pero ha sido el mejor jugador.
Actuaciones de nivel All-Star: Seis (Ohtani, Max Muncy, Andy Pages, Freddie Freeman, Yoshinobu Yamamoto, Justin Wrobleski). Los Dodgers han obtenido dos actuaciones más dignas de un All-Star que cualquier otro equipo, y ciertamente no es una sorpresa. Los seis nombres en esa lista, sin embargo, podrían justificar un ceño fruncido cuando se consideran las previsiones previas a la temporada. Sin Mookie Betts ni Blake Snell, pero Pages y Wrobleski han llenado el vacío. Los Dodgers no solo han obtenido poder estelar, también han demostrado su profundidad de élite. Tienen 15 jugadores en la categoría por encima del promedio (100-109 AXE), empatados en el más alto de las mayores, y nadie cae en la columna de fracasos (por debajo de 90).
… (el texto continúa con más análisis de equipos, MVP y actuaciones de nivel All-Star)…