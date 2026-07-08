MVPs de la primera mitad de la temporada para los 30 equipos de MLB.

Bienvenido a la versión de Major League Baseball del punto medio.

Uno de los aspectos peculiares del Juego de Estrellas anual de MLB es que la exhibición ha sido durante mucho tiempo referida como el “Clásico de Mitad de Temporada” cuando en realidad, cuando se juega, alrededor del 60% de la temporada ya está en los libros. Un recordatorio rápido: Por definición, la mitad de cualquier cosa es el 50%.

De todos modos, lo amamos, tanto así que dividimos las estadísticas de la temporada en distinciones de “primera mitad” y “segunda mitad” en las divisiones, con el punto de separación siendo el descanso. ¡Ah, bueno!

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Le encantamos de todos modos, tanto así que dividimos las estadísticas de la temporada en distinciones de “primera mitad” y “segunda mitad” en las divisiones, con el punto de separación siendo el descanso. ¡Ah, bueno!

Mientras de alguna manera no podemos ponernos de acuerdo en la definición literal de la palabra “mitad” en el béisbol, al menos podemos estar de acuerdo en que esta época del año se entrega al reconocimiento de los jugadores de mejor rendimiento en el béisbol. Eso es de lo que se trata el Juego de Estrellas.

Stock Watch se trata de equipos, pero siempre dedicamos nuestra versión de julio a los jugadores, alineándonos con el espíritu de la mitad de la temporada. Con ese fin, hemos identificado un MVP de la primera mitad para cada club. Además, contamos el número de jugadores a nivel de All-Star en cada roster, comentando lo que ese total dice sobre el rendimiento de la primera mitad de cada equipo y su construcción de roster.





Promedio de victorias: 106,2 (Último Stock Watch: 104,1, segundo)

En los playoffs: 100% (Último: 100%)

Campeones: 36,1% (Último: 25,3%)

Cómo clasificamos a los equipos, seleccionamos a los MVP Este Stock Watch se basa en un modelo de pronóstico de plantilla construido a partir de la versión de contexto neutral de las proyecciones de Steamer de FanGraphs junto con líneas de más/menos y probabilidades de Serie Mundial/Pennant en los mercados de apuestas. Estos se utilizaron para crear una expectativa de ganancia base para cada equipo que sirvió como base para 10,000 simulaciones de la programación 2026, que proporcionaron nuestras proyecciones de ganancias y probabilidades de postemporada. Dependemos en gran medida de las clasificaciones AXE para hacer selecciones de MVP de la primera mitad y contar el número de jugadores de nivel All-Star. El mejor jugador de AXE de cada equipo es designado como su MVP de la primera mitad. Cada jugador con una calificación AXE de 120 o más recibe una designación de nivel All-Star.

MVP de la primera mitad: Shohei Ohtani (156 AXE). Nadie realmente piensa en el premio MVP como una función del mejor jugador en el mejor equipo, pero con Ohtani continuando destacando para los Dodgers, no importaría si lo hicieran. Ohtani está en camino de convertirse en el primer jugador en superar los 5.0 WAR tanto como bateador como lanzador en la misma temporada. Ohtani no ha sido el mejor bateador ni el mejor lanzador del béisbol, pero ha sido el mejor jugador.

Actuaciones de nivel All-Star: Seis (Ohtani, Max Muncy, Andy Pages, Freddie Freeman, Yoshinobu Yamamoto, Justin Wrobleski). Los Dodgers han obtenido dos actuaciones más dignas de un All-Star que cualquier otro equipo, y ciertamente no es una sorpresa. Los seis nombres en esa lista, sin embargo, podrían justificar un ceño fruncido cuando se consideran las previsiones previas a la temporada. Sin Mookie Betts ni Blake Snell, pero Pages y Wrobleski han llenado el vacío. Los Dodgers no solo han obtenido poder estelar, también han demostrado su profundidad de élite. Tienen 15 jugadores en la categoría por encima del promedio (100-109 AXE), empatados en el más alto de las mayores, y nadie cae en la columna de fracasos (por debajo de 90).

… (el texto continúa con más análisis de equipos, MVP y actuaciones de nivel All-Star)…