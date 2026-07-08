Por qué Tus amigos y vecinos merece su nominación al Emmy de drama

Cuando los ganadores del Emmy Liza Colón-Zayas y Jeff Hiller anunciaron que “Your Friends & Neighbors” de Apple TV era nominada para mejor serie dramática, mis colegas de Variety se quedaron atónitos (con algunos en internet estando de acuerdo). Sin embargo, yo, defensor de la serie de Jonathan Tropper protagonizada por Jon Hamm desde su debut, sentí un nivel de satisfacción y regodeo que no había sentido en mucho tiempo. Mientras me pavoneaba como un pavo real, habiendo seleccionado “Your Friends & Neighbors” para mi lista de lo mejor de la televisión del año hasta ahora, decidí que era mejor abordar por qué la serie es tan ejemplar.

Ahora, admito que categorizaría “Your Friends & Neighbors” como una comedia oscura, por lo que verla nominada junto a dramas auténticos como “The Pitt”, “The Gilded Age” y “Paradise” la hace sentir un poco fuera de lugar. Sin embargo, argumentaría que la historia en sí misma y los personajes, junto con los actores que les dan vida, realmente destacan la ilusión del excepcionalismo americano mientras representan los horrores del capitalismo en su fase tardía. Como resultado, la serie nunca ha sido más oportuna.

“Your Friends & Neighbors” sigue a un ex gerente de hedge fund, Andrew “Coop” Cooper (Hamm), cuyo mundo se trastorna cuando es despedido de su prestigiosa firma al comienzo de la temporada 1. Marginado de la industria financiera, Coop recurre al robo de artículos de lujo de sus vecinos adinerados para mantenerse a flote tanto él como su familia.

Además, aunque Coop y aquellos que lo rodean son algunas de las personas más tóxicas y desagradables representadas en la televisión actual, la serie logra darles dimensión sin convertirlos en caricaturas. Incluso en su segunda temporada, con la introducción del nuevo vecino multimillonario de Coop, Owen Ashe (un perfectamente elegido James Marsden), no se intenta simpatizar con el recién llegado y más adinerado residente de Westmont Village. A pesar de su atractivo estilo Cary Grant, hay un aura amenazante en él que Coop y la audiencia pueden percibir desde el principio. Es implacable, siniestro y maquinador, y sus acciones muestran inmediatamente cómo pudo, a través de la criminalidad y la explotación de otros, acumular tal fortuna. Después de todo, no hay billonarios inocentes.

Especialmente en su segunda temporada, “Your Friends & Neighbors” contrasta la riqueza y la opulencia de estas personas con la miseria que muchos de ellos experimentan, a pesar de tener todas las ventajas. Mientras continúa robando relojes y bolsos Hermès de las cajas fuertes y armarios de los miembros de su comunidad, Coop se desilusiona cada vez más con quienes lo rodean, especialmente cuando muere su amado padre. Además, su ex esposa Mel (Amanda Peet), en medio de una terrible ruptura y los síntomas interminables de la perimenopausia, se encuentra alienada de su hija adolescente, Tori (Isabel Gravitt), quien apenas puede soportar estar en presencia de su madre. La serie tiene un talento para centrarse en cómo los aspectos más devastadores de la humanidad nos alcanzarán a todos, sin importar cuánto dinero tengamos en nuestras cuentas bancarias.

La segunda temporada también aborda de manera excelente el poco respeto que el 1% tiene por las personas comunes y corrientes. Coop ha perfeccionado su esquema de robo gracias a la confiable limpiadora de casas Elaina (Aimee Carrero), quien le proporciona la información que necesita para entrar en las casas sin ser detectado. Sin embargo, no tiene reparos en hacerla sentir incómoda y dejarla sin dinero en situaciones desesperadas. Después de todo, ella es simplemente un medio para un fin para él en lugar de ser una persona con sus propias esperanzas y problemas económicos. Por lo tanto, mientras mis colegas y algunas personas en redes sociales molestas podrían haber esperado reconocimientos para “Euphoria” o “Stranger Things”, siempre ha sido claro para mí que Tropper y Hamm tienen algo único entre manos. Sí, a menudo parece sátira, pero la serie también expresa en voz alta sobre el estado de nuestra sociedad insostenible y consumista.

La nominación a mejor drama de “Your Friends & Neighbors” —su única— es solo una de las 87 nominaciones de Apple TV en los Emmys de este año. Al mostrar la ilusión errónea del Sueño Americano mientras continúa pudriéndose y desmoronándose para todos, independientemente de su clase social, la serie nunca ha sido más merecedora de su lugar. Más que eso, demuestra que siempre he tenido razón.