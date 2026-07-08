Los astronautas de Artemis II se reúnen con su nave lunar 3 meses después de un vuelo récord

CABO CAÑAVERAL, Florida (AP) — Los astronautas Artemis II se reunieron con su cápsula el miércoles. tres meses después de volar alrededor de la luna y viajar más profundamente en el espacio que nadie en la historia.

Fue su primera visita al Centro Espacial Kennedy desde que despegó en abril. La última vez que los cuatro vieron la plataforma, el enorme cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial se encontraba sobre ella.

“Es un lugar solitario sin ese cohete”, dijo el comandante Reid Wiseman. Él y su tripulación pasaron el día agradeciendo a todos aquellos que ayudaron a subir al vuelo.

Los tres astronautas de la NASA y un canadiense establecieron un nuevo récord de distancia recorrida durante el vuelo alrededor de la Luna: 252.756 millas (406.771 kilómetros), siendo el primer viaje de la humanidad a la Luna en más de medio siglo.

El entusiasmo público por la misión sigue siendo alto, señaló Wiseman. Mientras abordaba un avión en Francia hace aproximadamente una semana, dijo, una mujer le entregó su tarjeta de embarque con este mensaje escrito: “Gracias por recordarnos nuevamente la alegría y la esperanza en el universo”.

Están emocionados por pasar a la próxima tripulación de Artemis: tres astronautas de la NASA y un italiano. anunciado el mes pasado. Programada para el próximo año, la misión Artemis III permanecerá en órbita alrededor de la Tierra y practicará el acoplamiento con módulos de aterrizaje lunares desarrollados por SpaceX y Blue Origin. Artemis IV seguirá ya en 2028 con un alunizaje de dos astronautas aún no identificados.

Toda la tripulación de Artemis III es masculina, algo que no perturba a Artemis II. Cristina Kochquien se convirtió en la primera mujer en volar a la luna. Lo que sería peor, dijo, sería que alguien anulara la selección de la tripulación de la NASA para Artemis III simplemente “para que pareciera de cierta manera”.

“Estoy muy contenta y orgullosa de que esa no sea la situación que tenemos”, dijo a los periodistas.

Wiseman y Koch volaron a la luna junto al piloto Victor Glover y el canadiense Jeremy Hansen. Hansen anunció a principios de esta semana que dejará la Agencia Espacial Canadiense en septiembre, pero seguirá siendo reservista en la Real Fuerza Aérea Canadiense y seguirá apoyando el programa Artemis.

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