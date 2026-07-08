Manchester United llega a un acuerdo de £50m por el mediocampista del Chelsea Andrey Santos… mientras los Blues anuncian la firma de £40m de Quenda.

Manchester United llega a un acuerdo de £50m por el mediocampista del...

Manchester United ha acordado un movimiento de £50 millones para fichar al centrocampista Andrey Santos del rival Chelsea, según múltiples fuentes.

El jugador de 23 años se someterá a un examen médico en Old Trafford después de que se acordara un paquete de £48 millones entre los dos clubes de la Premier League, con £2 millones adicionales en añadidos y Chelsea asegurándose una cláusula del 10% en caso de futura venta.

Santos se unió al Chelsea procedente del Vasco de Gama en 2023 y jugó en 43 partidos con los Blues la temporada pasada, marcando tres goles y proporcionando cuatro asistencias. También estuvo cedido en el Nottingham Forest y el Estrasburgo.

Está listo para unirse al compatriota brasileño Ederson en el United, con el centrocampista del Atalanta a punto de completar un movimiento de £35 millones mientras los Diablos Rojos buscan resolver sus problemas en el centro del campo.

La salida de Casemiro ha dejado un vacío por llenar en el centro del campo, ya que Manuel Ugarte se perderá un periodo prolongado tras su lesión en la Copa del Mundo con Uruguay.

Chelsea confirma la llegada de Quenda

La actividad de fichajes del Chelsea parece no tener fin este verano después de que los Blues anunciaran la firma por £40 millones del extremo del Sporting, Geovany Quenda.

El jugador de 19 años ha firmado un contrato de ocho años, convirtiéndose en la segunda contratación bajo la dirección del nuevo entrenador Xabi Alonso, después de la llegada por £42 millones del lateral del Atalanta, Marco Palestra.

Quenda supuestamente acordó unirse a los londinenses occidentales ya en marzo de 2025, cuando Enzo Maresca, actual entrenador del Manchester City, aún estaba a cargo.

El internacional Sub-21 de Portugal disputó 86 partidos con el Sporting, anotando nueve goles y brindando 17 asistencias.

Se espera que entre directamente en los planes del primer equipo del Chelsea, ya que el joven es capaz de jugar en la banda, en el centro del campo ofensivo y como lateral.

“Me siento genial de estar aquí”, dijo Quenda en su presentación en el club.

“Chelsea es un gran equipo y estoy emocionado de jugar aquí en Stamford Bridge. El club ha demostrado confiar en jugadores como yo y estoy orgulloso de estar aquí, orgulloso de formar parte de este club.

“Estoy emocionado de trabajar con mis compañeros y el entrenador, Xabi Alonso. Soy una persona joven muy trabajadora y me gusta ayudar a mi equipo.

“Quiero ser alguien conocido por tener la mentalidad correcta para ayudar a mis compañeros y hacer lo mejor posible para que el club gane trofeos”.