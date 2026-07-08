Bank of America supera las expectativas mientras el CEO Brian Moynihan dice que la banca al consumidor está sana

Bank of America, la segunda entidad crediticia más grande del país, superó las estimaciones en el primer trimestre, impulsada por las ventas y operaciones de valores.

Esto es lo que informó la empresa: – Ganancias por acción: $1.11 por acción frente a la estimación de $1.01 LSEG – Ingresos: $30.43 mil millones frente a la estimación de $29.93 mil millones

El banco dijo el miércoles que las ganancias netas aumentaron un 17% a $8.6 mil millones, o $1.11 por acción, el EPS más alto de Bank of America en casi dos décadas.

Los ingresos aumentaron un 7.2% a $30.43 mil millones debido al aumento de los ingresos por intereses netos, mayores ingresos comerciales y tarifas de banca de inversión y administración de activos.

El trading de acciones contribuyó al exceso, ya que el entorno geopolítico sacudió los mercados bursátiles. Los ingresos en ese negocio aumentaron un 30% a $2.83 mil millones, superando la estimación de StreetAccount en aproximadamente $350 millones y ayudando a impulsar las operaciones comerciales del banco a su mejor trimestre en 15 años.

La banca de inversión también superó las estimaciones y aumentó un 21% a $1.8 mil millones, en comparación con el consenso de StreetAccount de $1.73 mil millones.

Los ingresos por intereses netos, la métrica de rentabilidad para la concesión de préstamos, aumentaron un 9% a $15.9 mil millones y superaron las expectativas de $15.67 mil millones también, según StreetAccount. Esto se debió al mayor saldo de préstamos y depósitos, al replanteo de activos a tasa fija y a la actividad de los mercados.

Bank of America había proyectado previamente un crecimiento de los ingresos por intereses netos entre el 5% y el 7% este año, pero elevó esa guía el miércoles a entre el 6% y el 8% debido al rendimiento excepcional en el primer trimestre.

En señal de que los prestatarios del banco no se estaban deteriorando, la empresa registró una provisión de $1.3 mil millones para pérdidas crediticias en el trimestre, menos que la provisión de $1.5 mil millones en el período del año anterior y aproximadamente $190 millones por debajo de la estimación.

“Ahora mismo, la compañía está funcionando bien. Los consumidores están gastando, la calidad crediticia es muy buena y está mejorando, y vemos que los clientes corporativos realmente están utilizando un poco más sus líneas”, dijo el CEO de Bank of America, Brian Moynihan, a CNBC el miércoles. “Todos enfrentamos la misma incertidumbre, pero en este momento, las empresas y consumidores estadounidenses lo están haciendo bien, y francamente, nuestras empresas globales lo están haciendo bastante bien”.

No obstante, al igual que su rival Goldman Sachs, los ingresos por renta fija del banco quedaron por debajo de las expectativas. Ese negocio generó alrededor de $3.5 mil millones en ingresos, faltando a la estimación de StreetAccount en unos $330 millones.

La ratio de cargo neto, que muestra qué proporción de los préstamos totales se consideraron irrecuperables, mejoró en 6 puntos básicos durante el trimestre al 0.48%. Las divisiones de banca de consumo y riqueza global de la empresa aumentaron cada una más del 20% en ingresos netos.

El retorno sobre el capital común tangible, una medida de rentabilidad, fue del 16%, una mejora de más de 200 puntos básicos.

– Hugh Son y Laya Neelakandan de CNBC contribuyeron a este informe.

– Corrección: Bank of America había pronosticado anteriormente un crecimiento de los ingresos por intereses netos entre el 5% y 7% este año. Una versión anterior de este artículo malinterpretó el rango. Y las divisiones de banca de consumo y riqueza global de la empresa aumentaron cada una más del 20% en ingresos netos. Una versión anterior malinterpretó la métrica de crecimiento.