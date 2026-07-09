BRESH Global adquiere la marca argentina de música en vivo Grupo Polenta

BRESH Global ha adquirido una participación mayoritaria en Grupo Polenta, la compañía de entretenimiento en vivo nacida en Argentina conocida por sus experiencias musicales impulsadas por DJ, comunidad creativa y asociaciones de marca. Cartelera Puede anunciar exclusivamente el miércoles (8 de julio).

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El acuerdo marca la primera adquisición adicional de la marca itinerante de fiestas argentina y amplía el portafolio de propiedad intelectual experiencial, musical y de entretenimiento de la compañía basado en la comunidad, experiencias en vivo, medios, talento y asociaciones de marca.

“BRESH nació de la creencia de que la felicidad vive dentro de cada persona y que la música, las emociones y la comunidad pueden ayudar a despertarla”. jaime jamesfundador de BRESH, dijo en un comunicado. “Polenta ha construido un mundo con esa misma energía: su propio sonido, su propio espíritu y una comunidad que se une para sentirse viva. Estamos emocionados de unir a nuestras comunidades, ayudar a Polenta a llegar a más personas y crear más momentos de felicidad”.

Fundada en Buenos Aires, Polenta ha conseguido un gran número de seguidores entre la Generación Z y el público joven millennial, al tiempo que ha ampliado su presencia en América Latina, Europa y Estados Unidos. En 2024, la marca produjo aproximadamente 120 eventos, incluidas noches de clubes, festivales y activaciones respaldadas por patrocinadores.

De LR: Eduardo García Fernández (Presidente de Bresh), Jaime James (Fundador de Bresh), Maru Frohmann (Cofundadora de Polenta) Nacho Elizalde (Cofundador de Polenta), Tomás Allande (CEO de Bresh). Crédito: BRESH Global

“Siempre quisimos que la pista de baile fuera un lugar de libertad y expresión, un lugar con una historia que contar, donde la música te reconecta con los recuerdos mientras te presenta algo nuevo”, dijo Marina Frohmann y Ignacio Elizaldecofundadores de Polenta, en un comunicado conjunto. â€œEsa es la energÃa y la comunidad en torno a las cuales construimos Polenta. En esencia, Polenta siempre ha tenido un propósito: traer luz a la noche. Puede parecer simple, pero creemos que la vida nocturna está lista para una revolución”.

Eduardo Garcia Fernandezfundador y socio gerente de Carabela, el holding detrás de BRESH Global, agregó: “Polenta es una incorporación natural a la plataforma BRESH Global. Aporta una audiencia complementaria, añade nuevos formatos experienciales y se adapta a la forma en que construimos: propiedad intelectual ligera en activos que viaja a través de los mercados”.

Polenta seguirá operando bajo su propia marca e identidad creativa, liderada por Frohmann y Elizalde. Frohmann seguirá siendo director ejecutivo, mientras que ambos fundadores seguirán supervisando la estrategia creativa, comercial y operativa de la empresa.

Hoy en día, BRESH Global llega a audiencias en más de 30 países y 200 ciudades, produce más de 500 eventos al año para más de 1 millón de asistentes y genera miles de millones de impresiones en las redes sociales cada año, según un comunicado de prensa. Su ecosistema más amplio incluye Casa BRESH, la residencia de la compañía en Ibiza para artistas y creadores, entre otros medios e iniciativas en vivo. La marca también ha ampliado su visibilidad a través de activaciones y apariciones vinculadas a importantes Cartelera eventos, incluida la Semana Billboard de la Música Latina.