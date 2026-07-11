Home Guerra Veteranos ven hipocresía en homenajes militares a medida que se aplican recortes...

Veteranos ven hipocresía en homenajes militares a medida que se aplican recortes de beneficios

By
Gabriel Sánchez
-
24
0

<div id&equals;”article-body” itemprop&equals;”articleBody” data-content-encrypted&equals;”true”><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine; <&sol;p><meta itemprop&equals;”isAccessibleForFree” content&equals;”false”&sol;><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine; &NewLine; &NewLine; <&sol;p><div class&equals;”subscriber-preview” WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”10″><p>WASHINGTON â€“ July Fourth festivities in the nation's capital have included more than the usual dose of military spectacle this year&comma; as the Freedom 250 initiative from the White House celebrates the role America's armed forces have played over the nation's first 250 years&period;<&sol;p><&sol;div><div class&equals;”subscriber-preview” WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability&equals;”11″><p>But some veterans see hypocrisy&comma; given the deep cuts over the past year to Medicaid&comma; food stamps and Department of Veterans Affairs staffing that have impacted services for those who served in uniform&period;Â <&sol;p><&sol;div><p>kAm&OpenCurlyDoubleQuote;w&commat;H 8&commat;&commat;5 &colon;D &commat;FC &gt&semi;&colon;&equals;&colon;E2CJn xC2&quest; H2D 7&colon;&quest;&colon;D965 &colon;&quest; &commat;&quest;6 H66&lt&semi;&lbrack; ‘6&quest;6KF6&equals;2 &colon;&quest; &commat;&quest;6 9&commat;FC&lbrack;â€ &excl;C6D&colon;56&quest;E s&commat;&quest;2&equals;5 &percnt;CF&gt&semi;A D2&colon;5 2E 2 &lt&semi;&colon;4&lt&semi;&commat;77 C2&equals;&equals;J E&commat; &commat;A6&quest; E96 vC62E p&gt&semi;6C&colon;42&quest; &dollar;E2E6 u2&colon;C &commat;&quest; E96 &rcub;2E&colon;&commat;&quest;2&equals; &vert;2&equals;&equals;&lbrack; 2&quest; 6G6&quest;E AF&quest;4EF2E65 3J DFA6CD&commat;&quest;&colon;4 7&colon;89E6C &semi;6E 7&equals;J&commat;G6CD&rsqb; &OpenCurlyDoubleQuote;w&commat;H 8&commat;&commat;5 &colon;D &commat;FC p&colon;C u&commat;C46n &percnt;9&commat;D6 2C6 D6C&colon;&commat;FD A&equals;2&quest;6D&rsqb;â€k&Hat;Am<&sol;p><p&sol;><p>kAm&dollar;6&gt&semi;&colon;BF&colon;&quest;46&quest;E6&quest;&quest;&colon;2&equals; 46&equals;63C2E&colon;&commat;&quest;D 92G6 2EEC24E65 4&commat;&quest;EC&commat;G6CDJ D&colon;&quest;46 &percnt;CF&gt&semi;A HC6DE65 4&commat;&quest;EC&commat;&equals; &commat;7 E96 &gt&semi;2&semi;&commat;C 6G6&quest;ED 7C&commat;&gt&semi; 2 3&colon;A2CE&colon;D2&quest; 4&commat;&quest;8C6DD&colon;&commat;&quest;2&equals; 4&commat;&gt&semi;&gt&semi;&colon;DD&colon;&commat;&quest; H&colon;E9 2 D&colon;&gt&semi;&colon;&equals;2C &quest;2&gt&semi;6&lbrack; p&gt&semi;6C&colon;42 ad&lowbar;&rsqb;Â k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&percnt;96 &gt&semi;&colon;&equals;&colon;E2CJ &colon;D &commat;&quest; 7F&equals;&equals; 5&colon;DA&equals;2J 2E E96 &OpenCurlyDoubleQuote;DE2E6 72&colon;C&lbrack;â€ H&colon;E9 A2G&colon;&equals;&colon;&commat;&quest;D D9&commat;H42D&colon;&quest;8 &colon;&quest;5FDEC&colon;6D 2&quest;5 2EEC24E&colon;&commat;&quest;D 7C&commat;&gt&semi; 2&equals;&equals; 3FE 2 92&quest;57F&equals; &commat;7 s6&gt&semi;&commat;4C2E&colon;4 DE2E6D E92E D&quest;F3365 E96 6G6&quest;E&rsqb; &rcub;2E&colon;&commat;&quest;2&equals; vF2C5 EC&commat;&commat;AD 2&quest;5 &commat;E96CD 2C6 DE277&colon;&quest;8 &colon;&quest;7&commat;C&gt&semi;2E&colon;&commat;&quest; E6&quest;ED 2&quest;5 C64CF&colon;E&gt&semi;6&quest;E 3&commat;&commat;E9D&rsqb;Â k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm’&colon;D&colon;E&commat;CD 42&quest; AFE &commat;&quest; 42&gt&semi;&commat;F7&equals;286 7246 A2&colon;&quest;E 2&quest;5 E2&lt&semi;6 D6&equals;7&colon;6D &colon;&quest; 2 &OpenCurlyDoubleQuote;s6A2CE&gt&semi;6&quest;E &commat;7 &lpar;2Câ€ E6&quest;E&lbrack; 362C&colon;&quest;8 E96 &quest;2&gt&semi;6 &percnt;CF&gt&semi;A 2&quest;5 s676&quest;D6 &dollar;64C6E2CJ &excl;6E6 w68D6E9 FD6 E&commat; C676C E&commat; E96 s6A2CE&gt&semi;6&quest;E &commat;7 s676&quest;D6&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAmp &vert;&colon;&equals;&colon;E2CJ 2&quest;5 ‘6E6C2&quest;D pAAC64&colon;2E&colon;&commat;&quest; s2J 762EFC65 &gt&semi;&colon;&equals;&colon;E2CJ 32&quest;5 A6C7&commat;C&gt&semi;2&quest;46D 2&quest;5 2 5&colon;DA&equals;2J &commat;7 C&commat;3&commat;E&colon;4 5&commat;8D 2&quest;5 3&commat;&gt&semi;3 567FD2&equals; E&commat;&commat;&equals;D&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&ast;6E 7&commat;C 2&equals;&equals; E96 AF3&equals;&colon;4 6IAC6DD&colon;&commat;&quest;D &commat;7 25&gt&semi;&colon;C2E&colon;&commat;&quest;&lbrack; D&commat;&gt&semi;6 &percnt;CF&gt&semi;A 25&gt&semi;&colon;&quest;&colon;DEC2E&colon;&commat;&quest; A&commat;&equals;&colon;4&colon;6D 92G6 AFE D&commat;&gt&semi;6 G6E6C2&quest;D 2E C&colon;D&lt&semi; &commat;7 &equals;&commat;D&colon;&quest;8 962&equals;E9 4&commat;G6C286 &commat;C 7&commat;&commat;5 2&colon;5&rsqb; p&quest;5 DE277&colon;&quest;8 4FED 2E E96 ‘p 92G6 4C62E65 D6C&colon;&commat;FD 4&commat;&quest;46C&quest;D&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&percnt;96 ~&quest;6 q&colon;8 q62FE&colon;7F&equals; q&colon;&equals;&equals; p4E E92E &percnt;CF&gt&semi;A D&colon;8&quest;65 yF&equals;J c&lbrack; a&lowbar;ad&lbrack; &colon;&quest;EC&commat;5F465 &quest;6H C6DEC&colon;4E&colon;&commat;&quest;D &commat;&quest; &vert;65&colon;42&colon;5&lbrack; H9&colon;49 AC&commat;G&colon;56D 962&equals;E9 42C6 7&commat;C &equals;&commat;H&bsol;&colon;&quest;4&commat;&gt&semi;6 p&gt&semi;6C&colon;42&quest;D&lbrack; 2&quest;5 E96 &dollar;FAA&equals;6&gt&semi;6&quest;E2&equals; &rcub;FEC&colon;E&colon;&commat;&quest; pDD&colon;DE2&quest;46 &excl;C&commat;8C2&gt&semi;&lbrack; H&colon;56&equals;J 42&equals;&equals;65 7&commat;&commat;5 DE2&gt&semi;AD&rsqb;Â k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&num;&commat;F89&equals;J &grave;&rsqb;e &gt&semi;&colon;&equals;&equals;&colon;&commat;&quest; G6E6C2&quest;D 2C6 &commat;&quest; &vert;65&colon;42&colon;5&lbrack; 244&commat;C5&colon;&quest;8 E&commat; zuu&lbrack; 2 962&equals;E942C6 C6D62C49 &quest;&commat;&quest;AC&commat;7&colon;E 7&commat;C&gt&semi;6C&equals;J 42&equals;&equals;65 E96 z2&colon;D6C u2&gt&semi;&colon;&equals;J u&commat;F&quest;52E&colon;&commat;&quest;&rsqb;Â k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&num;&commat;F89&equals;J &grave;&rsqb;a &gt&semi;&colon;&equals;&equals;&colon;&commat;&quest; G6E6C2&quest;D 2C6 &commat;&quest; 7&commat;&commat;5 DE2&gt&semi;AD&lbrack; 244&commat;C5&colon;&quest;8 E&commat; E96 &equals;67E&bsol;&equals;62&quest;&colon;&quest;8 r6&quest;E6C &commat;&quest; qF586E 2&quest;5 &excl;&commat;&equals;&colon;4J &excl;C&colon;&commat;C&colon;E&colon;6D&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&lpar;&commat;C&lt&semi; C6BF&colon;C6&gt&semi;6&quest;ED H6C6 2&equals;C625J &colon;&quest; A&equals;246 7&commat;C 7&commat;&commat;5 DE2&gt&semi;AD 3FE F&quest;E&colon;&equals; &equals;2DE &dollar;6AE6&gt&semi;36C&lbrack; G6E6C2&quest;D H6C6 6I6&gt&semi;AE&rsqb; &percnt;96 &quest;6H &equals;2H 6&quest;565 E92E 6I6&gt&semi;AE&colon;&commat;&quest;&rsqb;Â k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&percnt;96 7656C2&equals; &equals;2H 2&equals;D&commat; 4C62E65 &quest;6H &vert;65&colon;42&colon;5 H&commat;C&lt&semi; C6BF&colon;C6&gt&semi;6&quest;ED&rsqb; &dollar;E2CE&colon;&quest;8 y2&quest;&rsqb; &grave;&lbrack; a&lowbar;af&lbrack; &quest;62C&equals;J 2&equals;&equals; C64&colon;A&colon;6&quest;ED 286D &grave;h E&commat; ec &gt&semi;FDE &equals;&commat;8 g&lowbar; 9&commat;FCD A6C &gt&semi;&commat;&quest;E9 &commat;7 H&commat;C&lt&semi; &commat;C EC2&colon;&quest;&colon;&quest;8 E&commat; &lt&semi;66A E96&colon;C 6&equals;&colon;8&colon;3&colon;&equals;&colon;EJ&rsqb;Â k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&percnt;96C6'D 2&quest; 6I6&gt&semi;AE&colon;&commat;&quest; 7&commat;C 5&colon;D23&equals;65 G6E6C2&quest;D&lbrack; E9&commat;F89 &colon;E &gt&semi;2J E2&lt&semi;6 2 &grave;&lowbar;&lowbar;T 5&colon;D23&colon;&equals;&colon;EJ C2E&colon;&quest;8 E&commat; BF2&equals;&colon;7J&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&OpenCurlyDoubleQuote;w&commat;H6G6C E92E &colon;D &colon;&quest;E6CAC6E65&lbrack; &colon;EVD 8&commat;&colon;&quest;8 E&commat; 36 &gt&semi;&commat;C6 &quest;2CC&commat;H E92&quest; E96 &equals;2C86 8C&commat;FA &commat;7 G6E6C2&quest;D H9&commat; 2C6 C6&equals;J&colon;&quest;8 &commat;&quest; &vert;65&colon;42&colon;5 4&commat;G6C286&lbrack;â€ D2&colon;5 &lbrace;6&commat; rF6&equals;&equals;&commat;&lbrack; 2 v6&commat;C86E&commat;H&quest; &amp&semi;&quest;&colon;G6CD&colon;EJ AC&commat;76DD&commat;C H9&commat; DEF5&colon;6D &vert;65&colon;42&colon;5 &equals;2H 2&quest;5 A&commat;&equals;&colon;4J&lbrack; 255&colon;&quest;8 E92E &gt&semi;2&quest;J G6E6C2&quest;D &OpenCurlyDoubleQuote;D9&commat;F&equals;5 92G6 8&commat;EE6&quest; 2&quest; 6I46AE&colon;&commat;&quest; E&commat; E96 H&commat;C&lt&semi; C6BF&colon;C6&gt&semi;6&quest;E&lbrack; 3FE H&colon;&equals;&equals; &quest;&commat;E&rsqb;â€k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&percnt;96 &equals;2H 2&equals;D&commat; 2&equals;&equals;&commat;HD 2&quest; 6I6&gt&semi;AE&colon;&commat;&quest; 7C&commat;&gt&semi; E96 &vert;65&colon;42&colon;5 H&commat;C&lt&semi; CF&equals;6D 7&commat;C 2&quest;J&commat;&quest;6 566&gt&semi;65 &OpenCurlyDoubleQuote;&gt&semi;65&colon;42&equals;&equals;J 7C2&colon;&equals;&rsqb;â€ qFE &colon;&quest; yF&quest;6&lbrack; &vert;65&colon;42&colon;5 &commat;77&colon;4&colon;2&equals;D &colon;DDF65 8F&colon;56&equals;&colon;&quest;6D &colon;&quest;5&colon;42E&colon;&quest;8 E92E 2 A6CD&commat;&quest; H&commat;F&equals;5 92G6 E&commat; 36 E&commat;&commat; H62&lt&semi; E&commat; H&commat;C&lt&semi;&lbrack; DF886DE&colon;&quest;8 E92E 6G6&quest; 2 42&quest;46C 5&colon;28&quest;&commat;D&colon;D H&commat;F&equals;5 &quest;&commat;E EC&colon;886C E96 6I6&gt&semi;AE&colon;&commat;&quest;&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAmrF6&equals;&equals;&commat; D2&colon;5 E96 3FC56&quest; &commat;7 AC&commat;G&colon;&quest;8 g&lowbar; 9&commat;FCD &commat;7 H&commat;C&lt&semi; A6C &gt&semi;&commat;&quest;E9 H&colon;&equals;&equals; 5&colon;DAC&commat;A&commat;CE&colon;&commat;&quest;2E6&equals;J 27764E G6E6C2&quest;D&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&OpenCurlyDoubleQuote;&vert;2&quest;J H&commat;C&lt&semi;6CD 86E EC&colon;AA65 FA 3J E96 H&commat;C&lt&semi; C6BF&colon;C6&gt&semi;6&quest;E 3642FD6 E96JVC6 F&quest;23&equals;6 E&commat; AC&commat;G6 E96JVC6 H&commat;C&lt&semi;&colon;&quest;8&lbrack;â€ 96 D2&colon;5&rsqb; &OpenCurlyDoubleQuote;x7 J&commat;F E9&colon;&quest;&lt&semi; 23&commat;FE G6E6C2&quest;D H9&commat; 2C6 D6&equals;7&bsol;6&gt&semi;A&equals;&commat;J65&lbrack; &commat;C H9&commat; 2C6 &gt&semi;&commat;H&colon;&quest;8 &equals;2H&quest;D &colon;&quest; E96&colon;C &quest;6&colon;893&commat;C9&commat;&commat;5&lbrack; &commat;C H9&commat; 2C6 A2CE &commat;7 E96 8&colon;8 64&commat;&quest;&commat;&gt&semi;J&lbrack; E96J H&colon;&equals;&equals; 92G6 EC&commat;F3&equals;6 AC&commat;G&colon;&quest;8 E96&colon;C H&commat;C&lt&semi;&lbrack; 2&quest;5 E96C67&commat;C6&lbrack; &colon;&quest; &gt&semi;2&quest;J 42D6D&lbrack; &equals;&commat;D6 E96&colon;C 962&equals;E9 &colon;&quest;DFC2&quest;46&rsqb;â€k&Hat;Am<&sol;p><p&sol;><p>kAm&percnt;96 H&commat;C&lt&semi; C6BF&colon;C6&gt&semi;6&quest;E H&colon;&equals;&equals; 2&equals;D&commat; 9&colon;E GF&equals;&quest;6C23&equals;6 A&commat;AF&equals;2E&colon;&commat;&quest;D 6DA64&colon;2&equals;&equals;J 92C5&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&OpenCurlyDoubleQuote;’6E6C2&quest;D 2C6 &gt&semi;&commat;C6 &equals;&colon;&lt&semi;6&equals;J E&commat; 92G6 49C&commat;&quest;&colon;4 4&commat;&quest;5&colon;E&colon;&commat;&quest;D&lbrack; &gt&semi;6&quest;E2&equals; 962&equals;E9 4&commat;&quest;5&colon;E&colon;&commat;&quest;D 2&quest;5 DF3DE2&quest;46 FD6 5&colon;D&commat;C56C 4&commat;&quest;5&colon;E&colon;&commat;&quest;D&rsqb; &percnt;96JVC6 2&equals;D&commat; &gt&semi;&commat;C6 &equals;&colon;&lt&semi;6&equals;J E&commat; 36 &commat;&equals;56C 2&quest;5 92G6 2 &equals;&commat;E &commat;7 286&bsol;C6&equals;2E65 49C&commat;&quest;&colon;4 4&commat;&quest;5&colon;E&colon;&commat;&quest;D&lbrack;â€ rF6&equals;&equals;&commat; D2&colon;5&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm~&quest; yF&quest;6 ah&lbrack; pC&colon;K&commat;&quest;2 2&quest;5 EH&commat; 5&commat;K6&quest; &commat;E96C DE2E6D &equals;65 3J s6&gt&semi;&commat;4C2ED DF65 E96 &percnt;CF&gt&semi;A 25&gt&semi;&colon;&quest;&colon;DEC2E&colon;&commat;&quest; &commat;G6C E96 &vert;65&colon;42&colon;5 H&commat;C&lt&semi; C6BF&colon;C6&gt&semi;6&quest;ED&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAmQ&vert;65&colon;42&colon;5 6I&colon;DED E&commat; AC&commat;E64E E96 &gt&semi;&commat;DE GF&equals;&quest;6C23&equals;6 pC&colon;K&commat;&quest;2&quest;D&lbrack; 2&quest;5 E9&colon;D &colon;&quest;E6C&colon;&gt&semi; 7&colon;&quest;2&equals; CF&equals;6 F&quest;&equals;2H7F&equals;&equals;J F&quest;56C&gt&semi;&colon;&quest;6D E92E AC&commat;E64E&colon;&commat;&quest;&lbrack;â€ D2&colon;5 pC&colon;K&commat;&quest;2 pEE&commat;C&quest;6J v6&quest;6C2&equals; zC&colon;D &vert;2J6D &colon;&quest; 2 DE2E6&gt&semi;6&quest;E&rsqb; &OpenCurlyDoubleQuote;xE &colon;8&quest;&commat;C6D E96 &equals;2H 2&quest;5 AFED &gt&semi;65&colon;42&equals;&equals;J 7C2&colon;&equals; A6&commat;A&equals;6 2E C&colon;D&lt&semi; &commat;7 &equals;&commat;D&colon;&quest;8 E96 962&equals;E942C6 E96J 56A6&quest;5 &commat;&quest;&rsqb;â€k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&percnt;96 &lpar;9&colon;E6 w&commat;FD6 92D 5676&quest;565 E96 &equals;2H&lbrack; &colon;&quest;4&equals;F5&colon;&quest;8 E96 6&equals;6&gt&semi;6&quest;ED E92E &equals;&colon;&gt&semi;&colon;E 36&quest;67&colon;ED E&commat; E9&commat;D6 F&quest;23&equals;6 E&commat; H&commat;C&lt&semi;&rsqb; &percnt;96 &equals;2H'D E2I AC&commat;G&colon;D&colon;&commat;&quest;D H&colon;&equals;&equals; DAFC 8C&commat;HE9&lbrack; E96 &lpar;9&colon;E6 w&commat;FD6 D2JD&lbrack; 2&quest;5 &colon;E Q4C62E6D &commat;AA&commat;CEF&quest;&colon;EJ 7&commat;C 2&equals;&equals; p&gt&semi;6C&colon;42&quest;D&lbrack; A2CE&colon;4F&equals;2C&equals;J &commat;FC &quest;2E&colon;&commat;&quest;VD G6E6C2&quest;D&rsqb;â€k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&percnt;96 &equals;2H &colon;&quest;4&equals;F565 EC&colon;&equals;&equals;&colon;&commat;&quest;D &commat;7 5&commat;&equals;&equals;2CD &colon;&quest; E2I 4FED&lbrack; 7&colon;&quest;2&quest;465 3J 566A 4FED E&commat; E96 D&commat;4&colon;2&equals; D276EJ &quest;6E 2&quest;5 4&equals;62&quest; 6&quest;6C8J &colon;&quest;46&quest;E&colon;G6D&rsqb; &percnt;96 E2I 4FED H6C6 24C&commat;DD E96 3&commat;2C5 3FE D&lt&semi;6H65 E&commat;H2C5 9&colon;89 62C&quest;6CD&rsqb; &percnt;96 &equals;2H D&equals;2D96D &vert;65&colon;42&colon;5 DA6&quest;5&colon;&quest;8 3J 2&equals;&gt&semi;&commat;DE S&grave; EC&colon;&equals;&equals;&colon;&commat;&quest; &commat;G6C &grave;&lowbar; J62CD&lbrack; 2 &grave;aT C65F4E&colon;&commat;&quest;&rsqb;Â k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&percnt;96 &quest;&commat;&quest;A2CE&colon;D2&quest; r&commat;&quest;8C6DD&colon;&commat;&quest;2&equals; qF586E ~77&colon;46 6DE&colon;&gt&semi;2E65 E92E 3J a&lowbar;bc&lbrack; E96 &equals;2H H&colon;&equals;&equals; 92G6 &colon;&quest;4C62D65 E96 &quest;F&gt&semi;36C &commat;7 A6&commat;A&equals;6 H&colon;E9&commat;FE 962&equals;E9 &colon;&quest;DFC2&quest;46 3J &grave;&lowbar; &gt&semi;&colon;&equals;&equals;&colon;&commat;&quest;&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAmsFC&colon;&quest;8 9&colon;D 7&colon;CDE E6C&gt&semi;&lbrack; &percnt;CF&gt&semi;A D&colon;8&quest;65 &equals;68&colon;D&equals;2E&colon;&commat;&quest; E92E 6IA2&quest;565 G6E6C2&quest;DV 2446DD E&commat; &gt&semi;65&colon;42&equals; 42C6 2&quest;5 65F42E&colon;&commat;&quest; 36&quest;67&colon;ED &colon;&quest; DA64&colon;7&colon;4 4&colon;C4F&gt&semi;DE2&quest;46D&rsqb; w6 2&equals;D&commat; &commat;C56C65 DEF56&quest;E 563E 7&commat;C8&colon;G6&quest;6DD 7&commat;C 5&colon;D23&equals;65 G6E6C2&quest;D&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&percnt;96 677&commat;CE E&commat; D&equals;2D9 E96 7656C2&equals; H&commat;C&lt&semi;7&commat;C46 62C&equals;J &colon;&quest; &percnt;CF&gt&semi;A'D D64&commat;&quest;5 E6C&gt&semi;&lbrack; &equals;65 3J t&equals;&commat;&quest; &vert;FD&lt&semi;&lbrack; &colon;&quest;4&equals;F565 566A 4FED 2E E96 ‘p&lbrack; 27764E&colon;&quest;8 C6D62C496CD DEF5J&colon;&quest;8 42&quest;46C EC62E&gt&semi;6&quest;E 2&quest;5 255&colon;4E&colon;&commat;&quest; 2&quest;5 DE277 2E 962&equals;E9 46&quest;E6CD&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAmp C6A&commat;CE 4&commat;&gt&semi;&gt&semi;&colon;DD&colon;&commat;&quest;65 3J &dollar;6&quest;2E6 s6&gt&semi;&commat;4C2ED 6DE&colon;&gt&semi;2E65 E92E E96 ‘p &equals;&commat;DE &gt&semi;&commat;C6 E92&quest; c&lowbar;&lbrack;&lowbar;&lowbar;&lowbar; 6&gt&semi;A&equals;&commat;J66D &colon;&quest; &percnt;CF&gt&semi;A'D 7&colon;CDE 6&colon;89E &gt&semi;&commat;&quest;E9D 324&lt&semi; &colon;&quest; &commat;77&colon;46&lbrack; &colon;&quest;4&equals;F5&colon;&quest;8 &quest;FCD6D&lbrack; A9JD&colon;4&colon;2&quest;D 2&quest;5 ADJ49&commat;&equals;&commat;8&colon;DED&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm’p &commat;77&colon;4&colon;2&equals;D 92G6 &commat;776C65 2DDFC2&quest;46D E92E 42C6 H&commat;&quest;'E 36 &colon;&gt&semi;A24E65 3FE 4C&colon;E&colon;4D D2J E92E E96 4&commat;DE&bsol;4FEE&colon;&quest;8 92D &equals;65 E&commat; &colon;&quest;4C62D65 H2&colon;E E&colon;&gt&semi;6D&lbrack; A2CE&colon;4F&equals;2C&equals;J 7&commat;C &gt&semi;6&quest;E2&equals; 962&equals;E9 42C6&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&num;2J&gt&semi;&commat;&quest;5 w&commat;&equals;&equals;&colon;52J&lbrack; 2 C6E&colon;C65 &vert;2C&colon;&quest;6 7C&commat;&gt&semi; ~C2&quest;86 r&commat;F&quest;EJ&lbrack; r2&equals;&colon;7&commat;C&quest;&colon;2&lbrack; D2&colon;5 9&colon;D ‘p 42D6 &commat;77&colon;46C H2D E6&gt&semi;A&commat;C2C&colon;&equals;J 7FC&equals;&commat;F8965 5FC&colon;&quest;8 E96 492&commat;E&colon;4 &equals;2J&commat;77D&rsqb; w&commat;&equals;&equals;&colon;52J H2D 2AA&equals;J&colon;&quest;8 7&commat;C G&commat;42E&colon;&commat;&quest;2&equals; C625&colon;&quest;6DD 2&quest;5 6&gt&semi;A&equals;&commat;J&gt&semi;6&quest;E 36&quest;67&colon;ED E&commat; 7F&quest;5 9&colon;D 65F42E&colon;&commat;&quest;&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&OpenCurlyDoubleQuote;xE H2D G6CJ DEC6DD7F&equals;&lbrack;â€ 96 D2&colon;5&rsqb; &OpenCurlyDoubleQuote;&ast;&commat;F H&commat;F&equals;5 86E 2&quest; 2FE&commat;&gt&semi;2E65 &gt&semi;6DD286 324&lt&semi; E92E 5&colon;5&quest;'E 6G6&quest; 8&colon;G6 2 52E6 7&commat;C C6DA&commat;&quest;D6&rsqb; â€¦ &ast;&commat;F 766&equals; 2 &equals;&commat;E &commat;7 9&commat;A6&equals;6DD&quest;6DD&lbrack; 2&quest;5 J&commat;F D&commat;CE &commat;7 766&equals; &equals;&colon;&lt&semi;6 2 &equals;&colon;EE&equals;6 3&colon;E &commat;7 36EC2J2&equals; 7C&commat;&gt&semi; 3&colon;8 8&commat;G6C&quest;&gt&semi;6&quest;E&lbrack; 2&quest;5 J&commat;F 766&equals; D42C65&rsqb;â€k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&vert;&commat;C82&quest; u&colon;&quest;&lt&semi;6&equals;DE6&colon;&quest;&lbrack; 2&quest; 25G&commat;42E6 H&colon;E9 &excl;C&commat;E64E ~FC r2C6 pC&colon;K&commat;&quest;2&lbrack; H9&colon;49 25G&commat;42E6D 7&commat;C 7656C2&equals; 962&equals;E942C6 36&quest;67&colon;ED&lbrack; D2&colon;5 E96C6'D &quest;&commat; BF6DE&colon;&commat;&quest; E92E &percnt;CF&gt&semi;A&bsol;6C2 4FED 92G6 C65F465 D6CG&colon;46D 7&commat;C G6E6C2&quest;D&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&OpenCurlyDoubleQuote;’6E6C2&quest;D&lbrack; &colon;&quest; A2CE&colon;4F&equals;2C&lbrack; 92G6 36&quest;67&colon;E65 &colon;&quest; E96 A2DE 7C&commat;&gt&semi; &colon;&quest;4C62D65 3692G&colon;&commat;C2&equals; 962&equals;E942C6 4&commat;G6C286 2&quest;5 D6CG&colon;46D&lbrack;â€ 96 D2&colon;5&rsqb; &OpenCurlyDoubleQuote;p&equals;&equals; H6VC6 8&commat;&colon;&quest;8 E&commat; D66 7C&commat;&gt&semi; 4FEE&colon;&quest;8 7F&quest;5&colon;&quest;8 &colon;D 4&equals;&colon;&quest;&colon;4D 4&equals;&commat;D&colon;&quest;8â€ 2&quest;5 G6E6C2&quest;D 92G&colon;&quest;8 EC&commat;F3&equals;6 7&colon;&quest;5&colon;&quest;8 2&quest;5 2446DD&colon;&quest;8 42C6&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&percnt;CF&gt&semi;A'D 324&lt&semi;6CD C6&semi;64E E96 4&commat;&gt&semi;A&equals;2&colon;&quest;ED&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&vert;&colon;4926&equals; &rcub;F5&commat;&lbrack; 7656C2&equals; &equals;68&colon;D&equals;2E&colon;G6 &equals;&colon;2&colon;D&commat;&quest; 2E r&commat;&quest;46C&quest;65 ‘6E6C2&quest;D u&commat;C p&gt&semi;6C&colon;42&lbrack; 2 4&commat;&quest;D6CG2E&colon;G6 8C&commat;FA&lbrack; D2&colon;5 E96 &equals;2H'D E2I AC&commat;G&colon;D&colon;&commat;&quest;D 92G6 96&equals;A65 D&gt&semi;2&equals;&equals; 3FD&colon;&quest;6DD6D&lbrack; &commat;7 H9&colon;49 &grave;&rsqb;e &gt&semi;&colon;&equals;&equals;&colon;&commat;&quest; 2C6 &commat;H&quest;65 3J G6E6C2&quest;D&lbrack; 244&commat;C5&colon;&quest;8 E&commat; E96 &dollar;&gt&semi;2&equals;&equals; qFD&colon;&quest;6DD p5&gt&semi;&colon;&quest;&colon;DEC2E&colon;&commat;&quest;&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p>kAm&OpenCurlyDoubleQuote;&dollar;&commat; &gt&semi;2&quest;J G6E6C2&quest; D&gt&semi;2&equals;&equals; 3FD&colon;&quest;6DD &commat;H&quest;6CD 92G6 D2&colon;5 3642FD6 &commat;7 E96D6 E2I 36&quest;67&colon;ED E92E E96J C646&colon;G6 &quest;&commat;H&lbrack; E96JVG6 366&quest; 23&equals;6 E&commat; 5&commat; E9&colon;&quest;8D &equals;&colon;&lt&semi;6 C6&colon;&quest;G6DE &colon;&quest; E96&colon;C 4&commat;&gt&semi;A2&quest;J 2&quest;5 56G6&equals;&commat;A 2&quest;5 &colon;&gt&semi;AC&commat;G6 E96&colon;C 4&commat;&gt&semi;A2&quest;J&lbrack; 2&quest;5 C6D62C49 2&quest;5 56G6&equals;&commat;A&gt&semi;6&quest;E &colon;&quest; H2JD E92E E96J &commat;E96CH&colon;D6 H&commat;F&equals;5&quest;VE 92G6 366&quest; 23&equals;6 E&commat;&lbrack;â€ &rcub;F5&commat; D2&colon;5&rsqb;k&Hat;Am<&sol;p><p&sol;><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine; <&sol;p><div id&equals;”tncms-region-article&lowbar;bottom&lowbar;content” class&equals;”tncms-region hidden-print”><div id&equals;”tncms-block-3765639″ class&equals;”tncms-block”><&quest;xml version&equals;”1&period;0″ encoding&equals;”utf-8″&quest;&quest;><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine;<&sol;p><div style&equals;”max-width&colon;500px&semi;margin&colon;auto&semi;”><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine; <&sol;p><div class&equals;”btn-group btn-group-justified” role&equals;”group” aria-label&equals;”&period;&period;&period;”><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine; <&sol;p><p>&NewLine; <button id&equals;”articleShareButton” type&equals;”button” class&equals;”btn btn-default button-text label” href&equals;”javascript&colon;&semi;” onclick&equals;”Copy&lpar;&rpar;&semi;”>Copy article link<&sol;button>&NewLine; <&sol;p><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine; <&sol;p><div class&equals;”btn-group” role&equals;”group”><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine; <&sol;p><a href&equals;”https&colon;&sol;&sol;azdailysun&period;com&sol;newsletters&sol;&quest;utm&lowbar;campaign&equals;bEngageModule” type&equals;”button” class&equals;”btn btn-default button-text label” target&equals;”blank”>Sign up for our newsletters&NewLine; <&sol;a><&sol;div><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine; <&sol;p><&sol;div><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine;<&sol;p><br &sol;><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine;&NewLine;<&sol;p><&sol;div><&sol;div><div id&equals;”tncms-block-3760656″ class&equals;”tncms-block blue-titles”><section id&equals;”block-3760656″ class&equals;”block emphasis-h3 “><div class&equals;”clearfix”><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine; &NewLine; <&sol;p><div class&equals;”block-title title-3760656 “><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine; <&sol;p><p>&NewLine; <h3>&NewLine; &NewLine; Trending&NewLine; &NewLine; <&sol;h3>&NewLine; <&sol;p><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine; <&sol;p><&sol;div><&sol;div>&NewLine; <div class&equals;”card-panel panel”><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine; <&sol;p><div class&equals;”panel-body”><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine; &NewLine; <&sol;p><div class&equals;”card”><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine; <&sol;p><ul class&equals;”list-unstyled list-popular”><li>&NewLine; &NewLine; <h5 class&equals;”tnt-headline “>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;state-and-regional&sol;ice-moves-ahead-with-plan-to-convert-surprise-warehouse-for-immigrant-detention-but-review-delays&sol;article&lowbar;58f04bc1-276a-4e3c-99b6-1706db8d5a9d&period;html” class&equals;”tnt-asset-link” aria-label&equals;”ICE moves ahead with plan to convert Surprise warehouse for immigrant detention&comma; but review delays project”>&NewLine; &NewLine;&NewLine; &NewLine; ICE moves ahead with plan to convert Surprise warehouse for immigrant detention&comma; but review delays project<&sol;a><&sol;h5>&NewLine; &NewLine; <&sol;li><li>&NewLine; &NewLine; <h5 class&equals;”tnt-headline “>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;local&sol;altercation-leaves-one-dead-one-hospitalized-following-shooting-near-elevation-apartments&sol;article&lowbar;003448cc-5e17-417b-9995-ca9a89c4c8ff&period;html” class&equals;”tnt-asset-link” aria-label&equals;”Altercation leaves one dead&comma; one hospitalized following shooting near Elevation Apartments”>&NewLine; &NewLine;&NewLine; &NewLine; Altercation leaves one dead&comma; one hospitalized following shooting near Elevation Apartments<&sol;a><&sol;h5>&NewLine; &NewLine; <&sol;li><li>&NewLine; &NewLine; <h5 class&equals;”tnt-headline “>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;local&sol;man-charged-with-first-degree-murder-following-wednesday-shooting-in-flagstaff&sol;article&lowbar;b5a6d78e-3c8f-4785-b369-db0458eb1bbd&period;html” class&equals;”tnt-asset-link” aria-label&equals;”Man charged with first-degree murder following Wednesday shooting in Flagstaff”>&NewLine; &NewLine;&NewLine; &NewLine; Man charged with first-degree murder following Wednesday shooting in Flagstaff<&sol;a><&sol;h5>&NewLine; &NewLine; <&sol;li><li>&NewLine; &NewLine; <h5 class&equals;”tnt-headline “>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;news&sol;local&sol;community&sol;flagstaffs-drone-show-is-a-stunning-and-safe-alternative-to-fireworks&sol;article&lowbar;3aa335e0-6058-47cb-b519-806cb929f51d&period;html” class&equals;”tnt-asset-link” aria-label&equals;”Flagstaff’s drone show is a stunning and safe alternative to fireworks”>&NewLine; &NewLine;&NewLine; &NewLine; Flagstaff’s drone show is a stunning and safe alternative to fireworks<&sol;a><&sol;h5>&NewLine; &NewLine; <&sol;li><li>&NewLine; &NewLine; <h5 class&equals;”tnt-headline “>&NewLine; &NewLine; <a href&equals;”&sol;flaglive&sol;empathys-paycheck-theatrikos-and-the-future-of-theater-in-flagstaff&sol;article&lowbar;afeb0365-33cf-49f3-b9ca-041f82efefd9&period;html” class&equals;”tnt-asset-link” aria-label&equals;”Empathy’s paycheck&colon; Theatrikos and the future of theater in Flagstaff”>&NewLine; &NewLine;&NewLine; &NewLine; Empathy’s paycheck&colon; Theatrikos and the future of theater in Flagstaff<&sol;a><&sol;h5>&NewLine; &NewLine; <&sol;li><&sol;ul><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine; <&sol;p><&sol;div><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine; &NewLine; <&sol;p><&sol;div><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine; <&sol;p><&sol;div>&NewLine; &NewLine;<&sol;section><&sol;div><&sol;div><p style&equals;”display&colon; inline&semi;” class&equals;”WPAuto&lowbar;Base&lowbar;Readability-styled”>&NewLine; &NewLine; <&sol;p><&sol;div>

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR