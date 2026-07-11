Veteranos ven hipocresía en homenajes militares a medida que se aplican recortes de beneficios

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 </p><div class=”subscriber-preview” WPAuto_Base_Readability=”10″><p>WASHINGTON â€“ July Fourth festivities in the nation's capital have included more than the usual dose of military spectacle this year, as the Freedom 250 initiative from the White House celebrates the role America's armed forces have played over the nation's first 250 years.</p></div><div class=”subscriber-preview” WPAuto_Base_Readability=”11″><p>But some veterans see hypocrisy, given the deep cuts over the past year to Medicaid, food stamps and Department of Veterans Affairs staffing that have impacted services for those who served in uniform.Â </p></div><p>kAm“w@H 8@@5 :D @FC >;:=:E2CJn xC2? H2D 7:?:D965 :? @?6 H66<;[ ‘6?6KF6=2 :? @?6 9@FC[â€ !C6D:56?E s@?2=5 %CF>;A D2:5 2E 2 <;:4<;@77 C2==J E@ @A6? E96 vC62E p>;6C:42? $E2E6 u2:C @? 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