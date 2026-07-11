Los Tennessee Titans aterrizan entre los peores de la NFL en los últimos rankings de poder

The Tennessee Titans went through a mini-franchise overhaul this offseason, as the team has a plethora of new starters on both sides of the ball and a new coaching staff led by head coach Robert Saleh.
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Los Tennessee Titans pasaron por una revisión de mini franquicia esta temporada baja, ya que el equipo tiene una gran cantidad de nuevos titulares en ambos lados del balón y un nuevo cuerpo técnico liderado por el entrenador en jefe Robert Saleh.
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Tennessee is banking on these offseason changes to pay dividends and lead to improvements in 2026. The Titans have posted four straight double-digit-loss seasons, including consecutive seasons with 14 defeats in 2024 and 2025.
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Tennessee confía en que estos cambios de temporada baja paguen dividendos y conduzcan a mejoras en 2026. Los Titans han registrado cuatro temporadas consecutivas con derrotas de dos dígitos, incluidas temporadas consecutivas con 14 derrotas en 2024 y 2025.
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The Titans should take a step in the right direction this year, but the latest NFL power rankings show the franchise still has a long way to go.
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Los Titans deberían dar un paso en la dirección correcta este año, pero los últimos rankings de poder de la NFL muestran que la franquicia aún tiene un largo camino por recorrer.
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Bleacher Report ranks Titans among NFL's worst
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Bleacher Report clasifica a los Titans entre los peores de la NFL
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Bleacher Report's Gary Davenport liked what the Titans did this offseason by bringing in weapons for quarterback Cam Ward and upgrading a lackluster defense.
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A Gary Davenport de Bleacher Report le gustó lo que hicieron los Titans esta temporada baja al traer armas para el mariscal de campo Cam Ward y mejorar una defensa mediocre.
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However, Davenport still placed Tennessee at No. 28 in his power rankings and believes a seven-win season would be a success for Saleh's group. The only teams worse than the Titans on the list were the New York Jets, Cleveland Browns, Arizona Cardinals, and Miami Dolphins.
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Sin embargo, Davenport aún colocó a Tennessee en el puesto 28 en su ranking de poder y cree que una temporada de siete victorias sería un éxito para el grupo de Saleh. Los únicos equipos peores que los Titans en la lista fueron los New York Jets, Cleveland Browns, Arizona Cardinals y Miami Dolphins.
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"Camp will be about all these pieces coming together, and there's nowhere to go but up for the Titans. How far up is another matter. Seven wins would be a success in 2026," Davenport wrote.
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“El campamento se centrará en la unión de todas estas piezas, y los Titans no tienen adónde ir. Qué tan arriba es otra cuestión. Siete victorias serían un éxito en 2026”, escribió Davenport.
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Why Bleacher Report's ranking of the Titans is fair
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Por qué la clasificación de los Titanes de Bleacher Report es justa
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The Titans have all the tools necessary to be a playoff team in 2026, but as of right now, Davenport's ranking of the team is completely fair and justifiable. Tennessee has done nothing but lose over the last few years, and recent performance has to play a part in these rankings.
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Los Titans tienen todas las herramientas necesarias para ser un equipo de playoffs en 2026, pero a partir de ahora, la clasificación del equipo de Davenport es completamente justa y justificable. Tennessee no ha hecho más que perder en los últimos años, y el desempeño reciente tiene que desempeñar un papel en estas clasificaciones.
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Before the Titans can move up and become a playoff contender in a loaded AFC, we need to see how this new-look team looks through the first few weeks of the 2026 season, especially Ward and Brian Daboll's offense. Saleh and Gus Bradley's defense should be tenacious and physical right out the gate, but it remains to be seen whether they are capable of willing Tennessee to wins early in the year if the offense does start slow.
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Antes de que los Titans puedan ascender y convertirse en contendientes a los playoffs en una AFC cargada, necesitamos ver cómo se ve este nuevo equipo durante las primeras semanas de la temporada 2026, especialmente la ofensiva de Ward y Brian Daboll. La defensa de Saleh y Gus Bradley debería ser tenaz y física desde el principio, pero queda por ver si son capaces de lograr que Tennessee gane a principios de año si la ofensiva comienza lentamente.
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Nevertheless, there's no denying that the Titans are poised to take some type of leap this season. That could come in the form of a few extra wins or even a playoff berth. Depending on what the leap looks like, Tennessee has the potential to skyrocket in the power rankings in just a couple of months from now.
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Sin embargo, no se puede negar que los Titans están preparados para dar algún tipo de salto esta temporada. Eso podría venir en forma de algunas victorias adicionales o incluso un lugar en los playoffs. Dependiendo de cómo se vea el salto, Tennessee tiene el potencial de dispararse en las clasificaciones de poder en solo un par de meses a partir de ahora.
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