LONDRES – Una ex legisladora británica fue encontrada muerta con heridas graves en su casa el jueves, lo que provocó una investigación por asesinato que ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad de los políticos del país.

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Ann Widdecombe, de 78 años, fue una de las políticas británicas más reconocidas y fue miembro conservadora del Parlamento durante dos décadas antes de reinventarse como personalidad televisiva. Conocida por sus fuertes puntos de vista socialmente conservadores sobre el aborto y los derechos LGBTQ, más recientemente se desempeñó como portavoz de justicia para el partido de extrema derecha Reform UK.

La policía dijo el viernes que no hay indicios de que el asesinato tuviera motivaciones políticas, pero su muerte ha renovado la inquietud sobre la seguridad de los políticos británicos después de que otros dos fueran asesinados en la última década.

El sábado, la policía dijo que un hombre de 26 años que fue arrestado bajo sospecha de asesinato había sido liberado y ya no formaba parte de la investigación. Una gran presencia policial permaneció el sábado frente a la casa de Widdecombe mientras continuaban las investigaciones.

â€”Nuestra investigaciÃ³n por asesinato se encuentra en sus primeras etapas, pero avanza a un ritmo significativo. Estamos desplegando todos los recursos necesarios para descubrir exactamente qué sucedió”, dijo el subjefe de policía Matt Longman de la policía de Devon y Cornwall.

Se ven flores afuera de la casa de Ann Widdecombe en Haytor en Dartmoor, Inglaterra, el 11 de julio. Finnbarr Webster/Getty Images

El Primer Ministro saliente, Keir Starmer, dijo que era una “noticia impactante”, mientras que la líder conservadora Kemi Badenoch dijo que estaba “aturdida” y “realmente le costó encontrar las palabras”.

La ministra del Interior de Gran Bretaña, Shabana Mahmood, dijo que las circunstancias de la muerte de Widdecombe eran “extremadamente angustiosas” e instó al público “a evitar la especulación y permitir que avance la investigación policial”.

Pero Nigel Farage, líder de Reform UK, dijo que temía que “para cualquiera en la vida pública, o especialmente en el espacio político, las cosas se hayan vuelto aún más peligrosas para ellos”.

“No sabemos cuáles son los motivos políticos, ni si existen”, dijo. â€”Â¿Fue un robo que saliÃ³ mal? Simplemente no lo sabemos”.

Farage recibió un regalo de £ 5 millones ($ 6,7 millones) a principios de 2024 del donante cripto multimillonario Christopher Harborne, que inicialmente dijo en junio de 2026 era para su seguridad personal, y agregó que necesitará protección “hasta el día de mi muerte”. Más tarde dijo que el regalo era “incondicional”.

El comisionado de normas parlamentarias de Gran Bretaña está investigando si Farage violó las reglas al no declarar el regalo, que se hizo meses antes de convertirse en miembro del Parlamento.

Para otros, la muerte de Widdecombe evocó recuerdos de los asesinatos de los políticos Jo Cox y David Amess durante la última década.

El marido de Cox, Brendan Cox, dijo que la muerte de Widdecombe le devolvió “todo el dolor y la emoción” de perder a su esposa, una diputada laborista que fue asesinada en 2016.

“Obviamente no sabemos ni podemos especular sobre la motivación, el fundamento y el motivo del ataque”, escribió en el periódico británico Daily Mirror. “Pero lo que podemos decir es que no hay nada que pueda justificar un ataque como este”.

Cox, de 41 años, conocida por sus campañas de justicia social y vista como una estrella en ascenso en el Partido Laborista británico, fue apuñalada 15 veces y recibió tres heridas de bala en un ataque en 2016 frente a la oficina de su distrito electoral en la ciudad de Birstall en West Yorkshire, al norte de Inglaterra.

Cox fue un partidario destacado de la campaña para permanecer en la Unión Europea y evitar que el debate fuera secuestrado por la inmigración. Thomas Mair, condenado por su asesinato, gritó repetidamente “Gran Bretaña primero” durante el ataque, según se escuchó en el juicio.

Cinco años después, el legislador conservador Amess fue apuñalado varias veces en 2021 por un atacante inspirado en el grupo Estado Islámico. Ali Harbi Ali recibió cadena perpetua por el asesinato en 2022.

Si bien los detalles de la muerte de Widdecombe siguen sin estar claros, “sin duda se produce en un contexto en el que la seguridad de los parlamentarios se vuelve cada vez más preocupante”, dijo Andrew Barclay, profesor de política en la Universidad de Sheffield.

Más allá de Cox y Amess, añadió, otros delitos denunciados contra parlamentarios “se han más que duplicado desde las elecciones generales de 2019, y ha habido varios otros casos notables de acoso desde entonces, tanto físico como a escala en las redes sociales”, dijo a NBC News.

Tim Bale, profesor de política en la Universidad Queen Mary de Londres, dijo que el Reino Unido era “en general, una sociedad no violenta”, pero “casi hemos tenido dos parlamentarios asesinados en los últimos 10 años”.

“También somos un lugar políticamente más polarizado que nunca”, dijo, y los políticos “también han tenido que acostumbrarse a que la gente los amenace en línea y en persona durante la campaña electoral”.

Si bien es posible exagerar el riesgo, añadió, “tienen razón en preocuparse y pedir protección”.

La alarma se disparó sobre Widdecombe el miércoles cuando no se presentó a una entrevista televisiva remota, dijo el presentador del Canal 5 Dan Walker en X.

“Ann debía aparecer en 5 Daytime el miércoles por la tarde, pero dejó de responder mensajes y no se presentó al programa”, dijo. “El equipo contactó a su agente para pedirles que la controlaran. Esta información se ha pasado a la policía porque es parte de la investigación”.

La empresa gestora que representó a Widdecombe después de que ella dejó la política dijo que su vida y su carrera estaban impulsadas por fuertes valores cristianos y un compromiso con el servicio público.

“Le encantaba el tira y afloja del debate político y, 16 años después de dejar el Parlamento, todavía estaba haciendo campaña activamente a favor de Reform UK y ofreciendo opiniones francas sobre los temas candentes del momento”, dijo Cloud9 Management.