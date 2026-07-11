Ola de frío polar en Chile y Argentina: mínimas históricas de hasta -9,3°C y emiten alertas meteorológicas – Noticias Ambientales

Un intenso ola de frio polar ha impactado significativamente a varias regiones de Sudamericaprincipalmente en Chile y Argentina. Este fenómeno, impulsado por un sistema de alta presión, ha llevado los termómetros a mínimos históricos, lo que ha llevado a las autoridades a emitir alertas meteorológicas para reducir los efectos adversos sobre la población.

Frío polar en América del Sur: impacto en Chile y Argentina

El fenómeno climático, que está siendo observado por la comunidad científica internacional, ha trastornado la vida cotidiana con heladas generalizadas y nevadas inusuales. En Chile, las temperaturas han provocado nevadas en zonas que rara vez experimentan tales condiciones climáticas. Esto ha llevado a la declaración de Alerta Temprana Preventiva en las zonas más afectadas para evitar mayores perturbaciones.

Según el informe del Organización Meteorológica Mundialdifundido por la Dirección Meteorológica de Chile, se registraron mínimos históricos en varias estaciones del sur y centro del país. En Chillánlos termómetros marcaron una cifra sorprendente -9,3°Cmientras Puerto Montt y Temuco temperaturas observadas de -8,1°C y -7,9°C respectivamente.

Al otro lado de los Andes, el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina ha emitido alertas amarillas debido al frío extremo que afecta a regiones densamente pobladas como Buenos Aires, córdobay Santa Fe. El heladas matutinas han transformado el paisaje de las zonas agrícolas centrales, mientras que el consumo de energía para calefacción ha alcanzado niveles preocupantes.

En Patagonia y Cuyo, las temperaturas han descendido hasta alrededor -16ºCcreando condiciones difíciles para el ganado y afectando la infraestructura vial. En provincias como Chubut y Neuquénlas temperaturas se mantienen por debajo -9°Ccomplicando aún más la vida diaria.

Mientras tanto, en ciudades costeras como Mar del Platase ha priorizado el consumo residencial de gas, restringiendo su uso en comercios y edificios públicos para asegurar el suministro a los hogares.