El calor es especialmente duro para las personas que toman antidepresivos

Para las personas que toman antidepresivos, el calor del verano puede resultar incluso más agotador que para el resto. Cuando las temperaturas se elevan a 40 grados Celsius (104 F) o más (como ya hemos presenciado este año en el hemisferio norte), esto puede afectar el funcionamiento de esos medicamentos, generando un estrés adicional en nuestros cuerpos.

“Algunos antidepresivos… pueden afectar la forma en que el cuerpo regula la temperatura [and] sudoración”, dijo la presidenta del Real Colegio Británico de Médicos Generales, Victoria Tzortziou Brown. Los síntomas pueden incluir “mareos, náuseas, dolores de cabeza, cansancio o deshidratación”, dijo Brown.

Estos son síntomas que yo también experimento cuando el termómetro se acerca a la marca de 30 C. He estado sufriendo más problemas relacionados con el calor desde que comencé a tomar antidepresivos hace unos dos años. La sertralina y la amitriptilina son eficaces para tratar mi dolor crónico, pero también hacen que el verano sea menos agradable.

¿Un picnic con amigos en el parque? Gracias por la invitación, pero no puedo asistir. Me mareo cada vez que hago algo que no sea tumbarme en el sofá. En cambio, me quedo dentro de mi apartamento a oscuras, con un ventilador que me sopla aire directo a la cara.

Incluso cuando la temperatura es de sólo 25 °C, a menudo llego a la oficina completamente empapado de sudor. Para mí, los dolores de cabeza y el cansancio constante son tan parte del verano como lo son para otros el bronceado y los cócteles.

La ola de calor de principios de verano provoca el junio más caluroso en Europa Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Mayor sensibilidad al calor.

“El cuerpo humano mantiene su temperatura central a través de un complejo sistema de mecanismos fisiológicos que trabajan juntos para compensar las fluctuaciones causadas por los procesos metabólicos, el esfuerzo físico y los factores ambientales”, dijo Michael Paulzen, subdirector de la división de psicofarmacología de la Sociedad Alemana de Psiquiatría, Psicoterapia y Psicosomática. Paulzen también es médico jefe del hospital Alexianer de Aquisgrán.

“Un fallo en este proceso termorregulador puede ser causado por estrés térmico, calor o incluso ciertos medicamentos”, dijo Paulzen.

Estos medicamentos incluyen antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), como la sertralina, y antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina. Estos medicamentos afectan, entre otras cosas, al hipotálamo, una glándula cerebral que regula la temperatura corporal.

Una posible consecuencia es que el cuerpo puede tener dificultades para regular su temperatura adecuadamente. Esto puede provocar calambres musculares, desmayos, agotamiento por calor e incluso insolación. Los antidepresivos también pueden reducir la sensación de sed, lo que significa que el cuerpo puede necesitar líquidos antes de que una persona se dé cuenta de que tiene sed. Estos medicamentos también pueden hacer que la piel sea más susceptible al daño solar.

“Algunos de estos medicamentos pueden dificultar que el cuerpo se mantenga fresco e hidratado, por lo que vale la pena tener cuidado de beber suficiente agua y mantenerse alejado del calor”, dijo Daniel Harwood, del Real Colegio de Psiquiatras de Gran Bretaña. “La deshidratación puede ser un problema particular, ya que puede aumentar la sensibilidad a los efectos de algunos medicamentos”.

¿Más sudoración?

“Sudo como un animal de granja desamparado”, comentó un usuario en una publicación relacionada con la sertralina en el foro de chat de Reddit.

“Por lo general, las olas de calor apestan de todos modos, pero desde que comencé a usar sertralina a principios de este año, es mucho peor, siento como si me estuviera derritiendo sin importar lo que haga o use”, escribió otro.

Una publicación de junio simplemente dice: “Estoy MUY caliente todo el maldito tiempo, desde que tomo Zoloft [the brand name for sertraline in the US]en realidad es debilitante”.

Existen explicaciones médicas para estos efectos. “Los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina pueden inhibir la sudoración y, por tanto, perjudicar el enfriamiento por evaporación”, dice Paulzen. “Por otro lado, [other] Los antidepresivos pueden aumentar la sudoración al provocar una mayor actividad del sistema nervioso simpático, la parte activadora del sistema nervioso autónomo”. La sertralina, por ejemplo, es conocida por aumentar la sudoración, a juzgar por Reddit.

Para las personas que son especialmente sensibles al calor, incluso un viaje al lago o a la piscina puede estar fuera de discusión. Imagen: Christian Ender/PIC ONE/Picture Alliance

Siempre consulta a un médico

No puedo esperar a que finalmente termine el verano: estoy cansado de la sudoración excesiva, los recurrentes sarpullidos por calor y el agotamiento total, pero desafortunadamente, el cambio climático inducido por el hombre hará que las temperaturas más altas sean cada vez más comunes en el futuro.

Europa es el continente que se está calentando más rápidamente. Entonces, ¿cómo pueden protegerse las personas que dependen de los antidepresivos?

Lo primero es lo primero: bajo ninguna circunstancia debe simplemente dejar de tomar su medicamento o cambiar su dosis sin consultar primero a un médico.

“Dejar de tomar antidepresivos repentinamente puede causar síntomas de abstinencia y afectar la salud mental y el bienestar del paciente”, dijo Brown. “El consejo para las personas que toman antidepresivos es el mismo consejo sensato sobre salud térmica que daríamos en términos más generales: beber muchos líquidos [and] manténgase alejado de la luz solar directa siempre que sea posible”.

Paulzen dijo que seguir tales precauciones debería permitir tomar antidepresivos sin experimentar mayores efectos secundarios. Sin embargo, se debe buscar ayuda médica o terapéutica si surgen problemas físicos graves o síntomas mentales previamente desconocidos.

Afortunadamente para mí, hasta ahora no me ha ido tan mal. Dicho esto, ya estoy esperando con ansias el inicio del otoño.

Este artículo fue traducido del alemán.