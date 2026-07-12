Caleb Wilson, la mejor selección del draft de los Bulls, establece un récord no oficial en la Liga de Verano de la NBA

Es posible que los Chicago Bulls hayan encontrado la próxima piedra angular de su franquicia después de años de irrelevancia.

En su debut en la Liga de Verano de la NBA, la selección general número 4, Caleb Wilson, tuvo una actuación récord. La ex estrella de la Universidad de Carolina del Norte estalló con 35 puntos, estableciendo lo que es ampliamente considerado como el debut con mayor puntuación en la Liga de Verano en la historia de la NBA, un récord no oficial dado el seguimiento histórico inconsistente de la liga.

Agregó cinco rebotes, tres bloqueos, dos robos y anotó 7 de 11 triples, mostrando el paquete ofensivo completo que lo convirtió en uno de los prospectos más intrigantes en el Draft de la NBA de 2026.

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La estadística más loca de todas: Wilson anotó tantos triples (7) en su debut en la Liga de Verano como en TODA su carrera universitaria y nunca hizo más de un triple en un juego con los Tar Heels.

Curiosamente, el enfrentamiento entre Bulls y Grizzles contó con la selección general número 3 y ex estrella de Duke, Cameron Boozer, quien terminó con 23 puntos en su debut en la Liga de Verano. Wilson claramente se robó la atención, superando a su compañero seleccionado entre los cinco primeros en el enfrentamiento cara a cara. En cuanto a la selección general número 5, Keaton Wagler, tuvo problemas en su debut, anotando sólo siete puntos sobre 1-7 (1-5 de tres) en 27 minutos de juego.

La actuación de Wilson tampoco fue simplemente anotación por volumen. Atacó el aro, estiró la cancha, creó en transición y mostró instintos defensivos que sugieren que puede contribuir en ambos extremos desde el principio.

El atletismo, la longitud y la capacidad de Wilson para anotar en los tres niveles encajan perfectamente con el creciente núcleo joven de los Bulls, liderado por Matas Buzelis. Si su tiro exterior continúa desarrollándose, Wilson posee las herramientas para convertirse en uno de los delanteros más versátiles de la liga.

La única pega en su debut fueron las pérdidas de balón. Wilson cometió seis pérdidas de balón.

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Los fanáticos de los Bulls también deberían apreciar su actitud luego de su actuación estelar. En lugar de centrarse en sus goles después del partido hablando con los medios, Wilson dijo: “Perdimos. Mi objetivo es venir aquí y ganar”. También se reprendió a sí mismo por fallar algunos boxouts y perder demasiadas pérdidas.

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Los Bulls comenzaron la temporada baja con la esperanza de haber seleccionado a una futura estrella. Si su primer partido de la Liga de Verano es una indicación, estos números pueden apenas arañar la superficie de lo que Wilson es capaz de llegar a ser en la Ciudad de los Vientos.