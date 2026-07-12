Al menos dos muertos en tiroteo en festival callejero de Toronto

Al menos dos personas murieron a causa de disparos en un festival callejero en Toronto.

La policía de la ciudad canadiense recibió inicialmente informes de un tirador activo en St Clair Avenue aproximadamente a las 20:12 hora local (01:12 BST), donde se estaba celebrando un festival de salsa.

Seis Las víctimas con heridas de bala fueron encontradas por la policía, que dijo que dos personas habían sido declaradas muertas en el lugar.

En una conferencia de prensa horas después del tiroteo, la policía dijo que hubo un intercambio de disparos en el festival entre dos individuos y que se habían recuperado dos armas de fuego del lugar.

La policía aún no había arrestado a nadie en relación con el tiroteo y las investigaciones estaban en curso.

El subjefe de policía de Toronto, Francisco Barredo, describió la escena como “muy caótica” y dijo que se estimaba que había 13.000 personas en el festival cuando ocurrió el tiroteo.

Dijo que la policía estaba manejando tres escenas del crimen separadas en relación con el tiroteo, y que el público estaría informado una vez que hubiera más información disponible.

Se pidió a la gente que se mantuviera alejada de la zona, donde seguía habiendo una gran presencia policial. Cualquier persona que tenga información relacionada con el tiroteo, incluidas declaraciones de testigos, debe llamar a la policía.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo que estaba “horrorizado” por el tiroteo y ofreció sus oraciones a “las familias que lloran a sus seres queridos, a los que se encuentran en estado crítico y a todos los que se han visto afectados por este horrible suceso”.

Doug Ford, primer ministro de Ontario, condenó la “violencia sin sentido” en el festival de salsa, que confirmó que “se cobró dos vidas y hirió a otras”.

“El responsable debe ser capturado, llevado ante la justicia y pasar el resto de su vida tras las rejas”, escribió en un comunicado en X.

Agradeció a los socorristas que acudieron al lugar y añadió que sus pensamientos estaban con “las víctimas, sus familias y todos los afectados”.