Mundial 2026: Just Fontaine, el máximo goleador del Mundial

Comparado con aquellos que han perseguido en vano su récord en torneos durante los últimos 68 años, Fontaine es relativamente desconocido para el público moderno. Mientras que Pelé, Messi y otros son considerados, con razón, los mejores jugadores masculinos de todos los tiempos, Fontaine es ahora una pieza de trivia.

Pero eso es restar importancia a la notable vida y carrera de Fontaine, quien, si hubiera jugado en la actualidad, habría representado a un país diferente.

Los cuartos de final de 2026 entre Francia y Marruecos fueron el derbi de Just Fontaine. Nació en Marrakech en agosto de 1933; en aquella época Marruecos era un protectorado francés.

Marruecos obtuvo su independencia dos años antes de la Copa del Mundo de 1958, pero en ese momento Fontaine era un futbolista internacional establecido que jugaba en las ligas francesas, por lo que representó a Les Bleus.

Y, como explicó el periodista e historiador deportivo Philip Barker a BBC Sport, si todo hubiera ido según lo previsto en Francia, Fontaine no habría sido titular en los partidos del Mundial de Suecia.

“En realidad no era la primera opción, era un compañero de equipo. [Rene Bliard] se lesionó en un partido de preparación”, explica Barker. “Fue un cambio de último momento, tuvo que pedir prestadas botas [from team-mate Stephane Bruey] para el partido inaugural ya que no tenía ninguno que le encajara.

“Imagínese algo así ahora, muy diferente a lo que tenemos hoy.

“Fontaine fue operado de su menisco [cartilage in his knee] durante la temporada, por lo que había sido duda para el torneo. Pero eso significó que llegó fresco al torneo: muchos otros jugadores habían tenido una temporada larga y dura”.