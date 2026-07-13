JPMorgan supera las estimaciones en los resultados de Wall Street, Dimon señala riesgos económicos cada vez más complejos

JPMorgan Chase publicó el martes los resultados del primer trimestre que superaron las expectativas, gracias a unos ingresos de bancos de inversión y fijos más fuertes de lo esperado. Esto es lo que reportó la empresa:

– Beneficios: $5.94 por acción vs. estimación de LSEG de $5.45 – Ingresos: $50.54 mil millones vs. estimación de $49.17 mil millones

La compañía informó que sus ganancias netas aumentaron un 13% a $16.49 mil millones, o $5.94 por acción. Los ingresos aumentaron un 10% a $50.54 mil millones.

Los ingresos por trading de renta fija del banco aumentaron un 21% a $7.08 mil millones, aproximadamente $370 millones más que la estimación de StreetAccount, gracias a la actividad en materias primas, créditos, divisas y mercados emergentes.

Las tarifas de banca de inversión aumentaron un 28% a $2.88 mil millones, aproximadamente $260 millones más de lo esperado, debido a mayores tarifas de asesoramiento en fusiones y adquisiciones y colocaciones de acciones.

Otro factor que ayudó al banco a superar las expectativas en el trimestre: reservó menos dinero para pérdidas de préstamos de lo que los analistas habían anticipado.

La provisión para pérdidas crediticias de la firma fue de $2.5 mil millones, aproximadamente medio billón de dólares menos que la estimación de StreetAccount, indicando que los prestatarios de JPMorgan siguen sanos. Específicamente, la firma liberó reservas para consumidores en $139 millones en el trimestre, aunque las reservas comerciales se incrementaron en $327 millones. Hace un año, la provisión de la firma fue de $3.3 mil millones.

[Contexto: JPMorgan Chase presentó resultados financieros sólidos para el primer trimestre del año, superando las expectativas del mercado y mostrando un aumento en sus ganancias y ingresos.]