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JPMorgan supera las estimaciones en los resultados de Wall Street, Dimon señala riesgos económicos cada vez más complejos

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Martina López
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JPMorgan Chase publicó el martes los resultados del primer trimestre que superaron las expectativas, gracias a unos ingresos de bancos de inversión y fijos más fuertes de lo esperado. Esto es lo que reportó la empresa:

– Beneficios: $5.94 por acción vs. estimación de LSEG de $5.45 – Ingresos: $50.54 mil millones vs. estimación de $49.17 mil millones

La compañía informó que sus ganancias netas aumentaron un 13% a $16.49 mil millones, o $5.94 por acción. Los ingresos aumentaron un 10% a $50.54 mil millones.

Los ingresos por trading de renta fija del banco aumentaron un 21% a $7.08 mil millones, aproximadamente $370 millones más que la estimación de StreetAccount, gracias a la actividad en materias primas, créditos, divisas y mercados emergentes.

Las tarifas de banca de inversión aumentaron un 28% a $2.88 mil millones, aproximadamente $260 millones más de lo esperado, debido a mayores tarifas de asesoramiento en fusiones y adquisiciones y colocaciones de acciones.

Otro factor que ayudó al banco a superar las expectativas en el trimestre: reservó menos dinero para pérdidas de préstamos de lo que los analistas habían anticipado.

La provisión para pérdidas crediticias de la firma fue de $2.5 mil millones, aproximadamente medio billón de dólares menos que la estimación de StreetAccount, indicando que los prestatarios de JPMorgan siguen sanos. Específicamente, la firma liberó reservas para consumidores en $139 millones en el trimestre, aunque las reservas comerciales se incrementaron en $327 millones. Hace un año, la provisión de la firma fue de $3.3 mil millones.

[Contexto: JPMorgan Chase presentó resultados financieros sólidos para el primer trimestre del año, superando las expectativas del mercado y mostrando un aumento en sus ganancias y ingresos.]

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