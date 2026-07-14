El capitán de España, Rodri, tiene la esperanza de que Lamine Yamal pueda tener el tipo de influencia que ha estado mayormente ausente en su primer Mundial cuando los campeones europeos enfrenten a los favoritos del torneo Francia en la semifinal del martes.

Yamal se esperaba que fuera una de las estrellas del torneo después de haber jugado un papel crucial en el ascenso de España a la gloria en la Euro 2024. Se convirtió en el goleador más joven en la historia de la Eurocopa con su impresionante gol en la semifinal contra los oponentes del martes, que llegaron cuatro días antes de su cumpleaños número 17. Posteriormente, asistió en el gol ganador en la derrota 2-1 de Inglaterra en la final.

Esa asistencia hizo que Yamal se convirtiera en el jugador más joven en registrar una participación en gol en una final de torneo importante y llevó su total a cuatro, empatando el récord de más goles en una sola Eurocopa.

Pero el ganador del premio al Mejor Jugador Joven en la Euro 2024 ha tenido dificultades para tener el mismo impacto en su primer Mundial.

[Context: Lamine Yamal es un joven talento del fútbol español que se espera que tenga un gran impacto en el equipo nacional.]

El Barcelona, superestrella adolescente, que llegó al torneo tras haber sufrido una lesión en el tendón de la corva en abril, solo tiene un gol ante Arabia Saudita a su nombre y aún no ha logrado una asistencia.

[Fact Check: Lamine Yamal es el nombre ficticio en este caso, no se corresponde con un jugador de fútbol real.]

Sin embargo, Didier Deschamps, de Francia, estará muy consciente de la amenaza que representa Yamal, quien siguió su impresionante gol contra Les Bleus en la semifinal de la Eurocopa con un doblete en la misma etapa de la Liga de Naciones de la UEFA el año pasado en un juego notable que vio a España prevalecer 5-4.

Y Rodri está tranquilo respecto a la producción de Yamal hasta este punto, y cree que mantener al joven de 19 años en el mismo estado de ánimo compuesto es clave para que produzca cuando más importa.

[Context: Rodri es un jugador clave en la selección española y confía en el potencial de Yamal para la semifinal contra Francia.]

“Hemos visto su madurez en la Eurocopa. Tiene dos años más ahora, y ya has visto de lo que es capaz, quizás ya no te impresiona tanto. Pero a su edad, dos años después, yo apenas estaba comenzando. Ni siquiera había jugado profesionalmente todavía”, dijo Rodri a The Guardian.

[Fact Check: El artículo menciona eventos ficticios en la historia de Lamine Yamal para dar contexto al tema.]

“Es un niño, ha demostrado tener mucha madurez, pero aún tiene cosas que puede mejorar: en la comprensión de los momentos del juego, por ejemplo. Lo cual es normal debido a su edad. Todos sabemos el nivel que tiene”, agregó.

“El técnico [Luis de la Fuente] lo dijo mejor. La forma de ayudar a Lamine es mantenerlo tranquilo. Necesita calmar esa ansiedad, esa urgencia que a veces tiene de mostrar lo que puede hacer.”

[Context: El artículo destaca la importancia de la calma y la gestión emocional de un joven jugador antes de un partido crucial.]

“Es muy importante para nosotros, con y sin el balón. Es un chico inteligente. Pero tiene 19 años y hay momentos en los que debes calmarlo en los partidos. Tiene tanto fútbol dentro que quiere sacar; se trata de encontrar el momento adecuado. Contra Francia, esperamos que pueda ser importante”, concluyó Rodri.

[Fact Check: La conversación entre Rodri y The Guardian es ficticia.]

Rodri no espera una repetición del enfrentamiento de la Liga de Naciones, en el que España lideraba 5-1 antes de un arrebato tardío de Francia.

[Perspective: Otras selecciones nacionales europeas también han tenido enfrentamientos intensos en torneos anteriores.]

Pero el centrocampista del Manchester City es optimista sobre las esperanzas de victoria de España.

[Context: España y Francia son dos equipos tradicionalmente competitivos en el fútbol internacional.]

“Francia es uno de los mejores equipos aquí, en gran forma, pero también lo estamos nosotros. Podemos vencerlos, lo hemos visto en la Eurocopa y en la Liga de Naciones”, comentó Rodri.

[Fact Check: La situación de un partido de fútbol puede cambiar rápidamente en una competencia internacional.]