Resultados ronda por ronda del Home Run Derby (EN VIVO en Netflix)

Presenta una nueva alineación de ocho toleteros, un nuevo formato y un nuevo lugar para verlo en vivo en Netflix.
Siga a continuación para obtener actualizaciones en vivo mientras estos toleteros hacen sus trucos, con solo dos restantes en pie en este momento en la final: es Jordan Walker contra el héroe local Kyle Schwarber.
Kyle Schwarber contra Jordan Walker
Kyle Schwarber derrota a Willson Contreras
Al principio parecía una ronda mediocre para Schwarber, pero el líder de jonrones de la MLB con 32 esta temporada se incendió durante su semifinal con el público local animándolo. El toletero de los Filis no logró jonrón en sus primeros tres swings, pero siguió con siete jonrones en ocho swings, incluido un tiro de 449 pies. Lanzó dos jonrones más con swings consecutivos para terminar su ronda con nueve jonrones.
FC MÁS LARGA: 449 pies
RRHH MÁS DIFÍCIL: 111 mph
PROMEDIO. DISTANCIA HR: 410 pies
PROMEDIO. VELO DE SALIDA HR: 106 mph
Jordan Walker derrota a Junior Caminero
Walker solo necesitó seis jonrones para superar a Caminero y llegó allí en poco tiempo. Su poder de tracción de élite quedó en evidencia cuando cuatro de ellos viajaron al menos 420 pies, incluido uno que viajó 468 pies. Durante las dos primeras rondas, Walker conectó 19 jonrones, 14 de los cuales recorrieron más de 420 pies.
FC MÁS LARGA: 468 pies
RRHH MÁS DIFÍCIL: 114 mph
PROMEDIO. DISTANCIA HR: 429 pies
PROMEDIO. VELO DE SALIDA HR: 109 mph
Después de conectar 12 jonrones en 20 swings en la primera ronda, Caminero no pudo replicar su actuación en la Ronda 2. De sus 15 swings en las semifinales, logró sólo cinco jonrones. El cuarto jonrón de la ronda de Caminero fue un auténtico disparo a la luna, recorriendo 491 pies, el jonrón más largo de la noche hasta el momento, superando el disparo de 490 pies de Willson Contreras.
FC MÁS LARGA: 491 pies
RRHH MÁS DIFÍCIL: 113 mph
PROMEDIO. DISTANCIA HR: 428 pies
PROMEDIO. VELO DE SALIDA HR: 109 mph
Bryce Harper, Filis – Eliminado
total de recursos humanos: 8
Harper inmediatamente siguió a su compañero de equipo de los Filis, Schwarber. Necesitando 10 jonrones para empatar, Harper se quedó apenas por debajo con ocho jonrones. Fue un comienzo lento, pero Harper realizó una carrera impresionante más adelante en la ronda para hacer un intento serio de superar a Schwarber. Harper alcanzó un máximo de 482 pies y envió cinco de sus jonrones al menos a 420 pies.
FC MÁS LARGA: 482 pies
RRHH MÁS DIFÍCIL: 112 mph
PROMEDIO. DISTANCIA HR: 433 pies
PROMEDIO. VELO DE SALIDA HR: 109 mph
Kyle Schwarber, Filis
total de recursos humanos: 10
Schwarber comenzó lento en el tercer Home Run Derby de su carrera, pero lo retomó rápidamente para electrizar a su público local. Después de no poder salir del patio en sus primeros cinco swings, Schwarber acertó cuatro seguidos, iniciados por una explosión de 109 mph y 438 pies, para ponerse en marcha. Buscó distancia durante la segunda mitad de su ronda, conectando dos jonrones de 451 pies y uno de 461 pies. Schwarber terminó con 10 jonrones, colocándose en posición de avanzar.
FC MÁS LARGA: 461 pies
RRHH MÁS DIFÍCIL: 112 mph
PROMEDIO. DISTANCIA HR: 426 pies
PROMEDIO. VELO DE SALIDA HR: 107 mph
Junior Caminero, Rays
total de recursos humanos: 12
Un año después de terminar segundo en el Derby, Caminero regresó y no decepcionó en la primera ronda, aplastando una docena de jonrones. El joven toletero de los Rays alcanzó nueve de esos al menos 420 pies, y tres de ellos recorrieron 487, 479 y 478 pies. Caminero no sólo se ha convertido en uno de los mejores jugadores jóvenes del béisbol, sino que también será un elemento fijo en esta competencia en los años venideros.
FC MÁS LARGA: 487 pies
RRHH MÁS DIFÍCIL: 116 mph
PROMEDIO. DISTANCIA HR: 444 pies
PROMEDIO. VELO DE SALIDA HR: 112 mph
Ben Rice, Yankees – Eliminado
total de recursos humanos: 7
Rice no avanzó a las semifinales después de conectar siete jonrones, menos que los primeros cuatro participantes del Derby. Con su padre Dan lanzando, Rice se tomó un momento para entrar en ritmo y no conectó jonrones hasta su quinto swing. Se puso caliente después de eso, golpeando dos más en sus siguientes tres golpes y lanzando varios golpes al segundo piso. Necesitando un jonrón en su último swing en la ronda de bonificación para tener la oportunidad de pasar a Jac Caglianone y mantenerse en la contienda para avanzar, Rice no pudo lograr que uno pasara la valla.
FC MÁS LARGA: 443 pies
RRHH MÁS DIFÍCIL: 109 mph
PROMEDIO. DISTANCIA HR: 417 pies
PROMEDIO. VELO DE SALIDA HR: 104 mph
Munetaka Murakami, Medias Blancas – Eliminado
total de recursos humanos: 9
Murakami, el segundo jugador nacido en Japón en participar en el Derby (después de Shohei Ohtani, 2021 en Coors Field), tuvo un comienzo lento en su ronda, pero realmente encendió los postquemadores a medida que avanzaba. El toletero zurdo conectó nueve jonrones, con un promedio de 421 pies en sus jonrones y un máximo de 466 pies. Cinco de esos jonrones recorrieron al menos 420 pies, lo que nos dio una idea del tipo de poder que ha mostrado para los South Siders esta temporada.
FC MÁS LARGA: 466 pies
RRHH MÁS DIFÍCIL: 114 mph
PROMEDIO. DISTANCIA HR: 421 pies
PROMEDIO. VELO DE SALIDA HR: 110 mph
Jac Caglianone, Reales – Eliminado
total de recursos humanos: 8
Caglianone, el primer zurdo en hacer swing en el Derby de este año, no pudo reunir el poder de jonrones de Contreras o Walker. Después de un jonrón de 462 pies en su segundo swing, Caglianone no logró despejar las vallas en siete cortes consecutivos, conformándose con líneas al jardín derecho. Sin embargo, cuando se calentaba, era algo digno de observar. La estrella de los Reales lanzó un jonrón de 475 pies en su décimo swing, iniciando una racha de cuatro jonrones seguidos, el último de los cuales recorrió 477 pies. Incluso despejó el ojo del bateador cubierto de hiedra en el jardín central con un tiro de 463 pies más adelante en la ronda, terminando con ocho jonrones en su primer Derby.
FC MÁS LARGA: 477 pies
RRHH MÁS DIFÍCIL: 116 mph
PROMEDIO. DISTANCIA HR: 448 pies
PROMEDIO. VELO DE SALIDA HR: 111 mph
Jordan Walker, Cardenales
total de recursos humanos: 13
Walker siguió a Contreras con una gran actuación, igualándolo con 13 jonrones, muchos de ellos al principio de su ronda. Diez de esos jonrones recorrieron al menos 420 pies, incluido un jonrón de 470 pies en su sexto swing. La estrella emergente de los Cardinals se cansó a medida que avanzaba la ronda, pero Walker mostró el tipo de poder que lo llevó a participar en su primer Juego de Estrellas y Derby de Jonrones.
FC MÁS LARGA: 470 pies
RRHH MÁS DIFÍCIL: 115 mph
PROMEDIO. DISTANCIA HR: 428 pies
PROMEDIO. VELO DE SALIDA HR: 107 mph
Willson Contreras, Medias Rojas
total de recursos humanos: 13
Contreras inició el Derby con fuerza, aplastando rutinariamente jonrones hacia el jardín izquierdo en el Citizens Bank Park y llegando a una parte del estadio donde rara vez llegan los jonrones. Su primer jonrón recorrió 463 pies y procedió a lanzar siete jonrones en sus primeros 10 swings, incluidos tres cortes consecutivos que produjeron jonrones de 482, 487 y 470 pies, respectivamente. El octavo jonrón de Contreras fue de 490 pies antes de que pareciera cansarse un poco, pero aun así conectó cinco jonrones más para terminar en 13, un total impresionante para la primera ronda.
FC MÁS LARGA: 490 pies
RRHH MÁS DIFÍCIL: 115 mph
PROMEDIO. DISTANCIA HR: 449 pies
PROMEDIO. VELO DE SALIDA HR: 112 mph