Casos de ciclosporiasis en Michigan superan los 2,600, dicen funcionarios de salud

El número de casos reportados de ciclosporiasis, una enfermedad intestinal causada por un parásito, ha superado los 2,600 en Michigan, informó el departamento de salud del estado el lunes.

Los casos aumentaron en más de 1,000 desde el viernes, llegando a un total de 2,642 reportados desde el 22 de junio, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan (MDHHS). Al menos 44 personas han sido hospitalizadas. Michigan suele ver alrededor de 50 casos por año.

La mayoría de los casos se han reportado en el sureste de Michigan, incluyendo el condado de Wayne, donde se encuentra Detroit, según el MDHHS.

Los datos del MDHHS muestran que la mayoría de los casos han sido entre adultos, con el grupo de 30-39 años siendo el más afectado, seguido por el grupo de 40-49 años y luego por el grupo de 60-69 años.

El brote fue identificado por primera vez el 29 de junio, cuando el Departamento de Salud del Condado de Monroe anunció que estaba investigando un grupo de casos.

Funcionarios de salud de Michigan anteriormente le dijeron a ABC News que la hipótesis de trabajo es que el brote está vinculado a la contaminación de alimentos, pero hasta ahora, no se ha identificado ningún producto, cultivador o proveedor.

A principios de este mes, el MDHHS envió recomendaciones a restaurantes y otras cocinas comerciales en el sureste de Michigan para reducir los riesgos de exposición.

El lunes, los funcionarios de salud de Michigan dijeron que mientras su investigación sobre el brote continúa, los resultados actuales apuntan a que la lechuga o las verduras para ensaladas son una fuente potencial de las enfermedades en el estado.

El parásito generalmente se propaga a través de alimentos o agua contaminados con heces, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. No suele propagarse de persona a persona.

Brote de enfermedad de transmisión alimentaria en el pasado han sido vinculados a varios tipos de productos frescos importados como frambuesas, albahaca, arvejas, lechuga mesclun y cilantro, según los CDC.

Al menos 31 estados han reportado casos de ciclosporiasis, según un recuento de ABC News, analizando datos de los CDC y los departamentos de salud estatales.

Hasta el viernes, Nueva York reportó la segunda mayor cantidad de casos con 470 casos desde el 1 de mayo, seguido por Ohio con 364, dijeron funcionarios estatales de salud a ABC News. Mientras tanto, Illinois y Florida están reportando más de 100 casos cada uno hasta el viernes, según sus respectivos departamentos de salud.

Los CDC confirmaron 843 casos nacionales desde el 1 de mayo al 9 de julio. La agencia escribió en su sitio web que está “consciente de que es probable que los estados reporten conteos de casos más altos de ciclosporiasis que los reflejados en los datos de los CDC y está trabajando de cerca con los estados para actualizar los números a medida que se confirman casos adicionales”.

La agencia dijo que espera un retraso de seis semanas en el reporte entre el inicio de la enfermedad y la notificación de los casos a los CDC mientras recibe y revisa los datos.

La ciclosporiasis se trata con el antibiótico oral trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX), comúnmente vendido como Bactrim, Septra y Cotrim, y tomado durante 10 días, según los CDC.

La agencia dice que las personas pueden prevenir la infección lavando a fondo los productos, cortando las partes magulladas o dañadas de frutas y verduras y refrigerando los productos prepreparados o precortados.

Además, los CDC recomiendan lavarse bien las manos con agua y jabón antes de manipular o preparar frutas y verduras crudas.

[Notas de contexto: La cyclospora es un parásito unicelular que causa la infección intestinal cyclosporiasis. Verificación de datos: La información presentada se basa en datos y declaraciones oficiales de las autoridades sanitarias y los CDC.]