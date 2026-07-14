Jack White interpreta la canción de 1999 de The White Stripes Cannon con su hija Scarlett.

Jack White convirtió su actuación en un asunto familiar durante su presentación en el Brooklyn Paramount el fin de semana. El músico sacó a escena a su hija Scarlett para tocar el bajo durante su potente interpretación de la canción “Cannon” de 1999 de los White Stripes.

La joven artista subió al escenario con un vestido negro y mantuvo la calma mientras su padre tocaba la canción de White Stripes del álbum debut homónimo de 1999, que interpola las canciones góspel “John the Revelator”. Jack y Scarlett también interpretaron la favorita de los fanáticos “Black Math” del cuarto álbum de estudio de la banda, Elephant.

Jack White, que cumplió 51 años la semana pasada, está de gira en apoyo de su octavo álbum en solitario, Frozen Charlotte. (Recientemente invitó a la banda “satanista” Twin Temple a abrir su show en Los Ángeles el 29 de septiembre en el Hollywood Palladium.) Rolling Stone elogió su nuevo LP, declarando que el último proyecto de White es “muy enojado para estos tiempos, 13 canciones de desorden perpetuo, conexiones desafiadas e idealismo bajo asedio.”