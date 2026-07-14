Gatos: El Baile de Jellicle

Críticas entusiastas, ventas de entradas decentes y un poco de amor de los premios Tony no son suficientes para mantener a “Cats: The Jellicle Ball” de finalizar su carrera en Broadway temprano.

El renacimiento musical de “Cats” de Andrew Lloyd Webber jugará su último espectáculo en el Broadhurst Theatre el sábado por la noche, el 8 de agosto. Comenzó las actuaciones previas hace aproximadamente cinco meses el 18 de marzo de 2026, y se inauguró el martes 7 de abril.

Los críticos elogiaron la radical decisión de trasladar el “Libro de los Gatos del Viejo Posón” de T.S. Eliot al mundo del baile de salón circa los años 80, en una época en la que la cultura drag aún estaba bajo tierra y el SIDA era una crisis de salud pública. “Jellicle Ball” recibió nueve nominaciones al Tony Award y ganó tres, incluyendo mejor dirección de un musical para Zhailon Levington y Bill Rauch, así como estatuas por la coreografía de Omari Wiles y Arturo Lyons y los trajes de Qween Jean. La victoria de Jean marcó la primera vez en la historia que una mujer trans abiertamente ganó el más alto honor de Broadway.

“Jellicle Ball” obtuvo ingresos respetables. La obra estaba ganando entre $900,000 y $1 millón por semana antes de los premios Tony en junio pasado, aunque sus ventas cayeron después de que “Jellicle Ball” perdiera el premio a mejor renacimiento de un musical frente a “Ragtime”. Los musicales son costosos de producir y “Jellicle Ball” tiene un elenco grande, lo que hace que la economía sea particularmente complicada.

“Hace tres años, Zhailon Levingston y Bill Rauch comenzaron el notable proceso de reimaginar ‘Cats’ para una nueva generación”, dijeron los productores Michael Harrison y Mike Bosner. “Montaron un equipo creativo visionario que fusionó sus pasiones por el Baile de Salón y el teatro para crear algo emocionantemente nuevo”.

Más adelante este mes, la producción será filmada por el Archivo de Teatro y Cine en la Biblioteca Pública de Nueva York para las Artes Escénicas y se agregará a su colección.