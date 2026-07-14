Eagles News: Filadelfia lidera la NFL en inversiones en línea ofensiva

Vayamos a las noticias y enlaces de los Philadelphia Eagles…

Inversiones en línea ofensiva para 2026: más allá del límite

Pensé que hoy podríamos echar un vistazo a las inversiones en la línea ofensiva en toda la NFL. Aquí decidí hacer las valoraciones de forma un poco diferente. Para cualquier jugador que tenía un contrato no redactado, utilicé su APY estándar para calcular su valor salarial promedio. Para una selección de draft, utilicé su valor proyectado según la tabla de draft de Fitzgerald-Spielberger y la posición en la que juegan. Si bien esto puede no ser tan preciso para la producción de novatos de cuarto año, donde tenemos una mejor comprensión de qué tan bueno es el jugador, nos brinda una manera decente de ver las ventajas que existen con los jugadores jóvenes en la lista. Utilicé los 10 jugadores mejor valorados para tener en cuenta cuánta profundidad tiene un equipo en lugar de solo los 5 mejores. No es sorprendente que los Eagles ocuparan el primer lugar en la NFL en esta métrica con más de $110 millones por temporada invertidos en su línea ofensiva. El único otro equipo que superó los 100 millones de dólares fueron los Panthers. El grupo Panthers probablemente tenga más ventajas que los dos. Sus selecciones fuera del draft son un año más jóvenes en promedio que el grupo de los Eagles (el promedio de los Eagles cerca de los 30 años debería ser alarmante) y tienen $38 millones potencialmente invertidos en talento joven en comparación con $22 millones para los Eagles.

La encuesta de la NFL sitúa a Jalen Hurts fuera de los 10 mejores mariscales de campo – BGN

La última posición de enfoque en la encuesta anual de la NFL de ESPN a ejecutivos, entrenadores y cazatalentos de la liga es la más importante en el fútbol: el mariscal de campo. Sin embargo, no encontrarás al MVP del Super Bowl LIX, Jalen Hurts, clasificado entre los 10 primeros.

Cosas a tener en cuenta en el campo de entrenamiento de los Eagles: edición de seguridad – PhillyVoice

Andrew Mukuba fue seleccionado en la segunda ronda del draft de 2025 y ganó un puesto de seguridad titular a pesar de perder tiempo durante el campo de entrenamiento por lesiones en el hombro y el tendón de la corva. Durante su temporada de novato, Mukuba compiló 46 tacleadas, dos INT y tres pases desviados. Su jugada más importante de la temporada se produjo en la Semana 2, cuando interceptó un pase de Patrick Mahomes destinado a Travis Kelce en lo profundo del territorio de los Eagles y lo devolvió 41 yardas. Esa también fue fácilmente la jugada más importante en ese juego. Mukuba tuvo altibajos en los juegos que jugó, pero estaba comenzando a ganarse la confianza de Vic Fangio antes de sufrir una fractura de peroné en la Semana 12 en Dallas. Eso puso fin a su temporada. Mukuba debería ser un mejor jugador en 2026. Ya veremos. Pero la mayor preocupación es su durabilidad, ya que, ya sabes, tuvo lesiones en el hombro, el tendón de la corva y el peroné la temporada pasada. Mukuba midió 5’11, 186 en el NFL Combine 2025, y su capacidad para permanecer en el campo fue un impacto potencial en los informes de exploración. Bueno, vimos que su temporada de novato.

Avance de posiciones del campo de entrenamiento de Eagles 2026: seguridad – PhiladelphiaEagles.com

El coordinador defensivo Vic Fangio sobre la competición de seguridad: “Está abierto. Creo que Marcus (Epps) es alguien que podrá reclamarlo. En la base estará Cooper (DeJean). Cuando vayamos al níquel y aparezca Coop y juegue al níquel, será Epps. Estamos echando un buen vistazo a Michael Carter allí atrás. André Sam. Luego contratamos a un agente libre no reclutado, Gush (Kapena Gushiken). JT Gray ha sido principalmente un jugador de equipos especiales, pero le echaremos un vistazo. Examinaremos a todos esos tipos. Es una competencia abierta”.

21 equipos de la NFL cambiaron de coordinador ofensivo: los mayores desafíos que enfrentan los nuevos responsables de jugadas – The Athletic

¿Sabe lo suficiente para ayudar a que Jalen Hurts y los Eagles recuperen su forma dominante? En un año, la ofensiva de los Eagles pasó de ser un ataque de selección de veneno que ayudó a Filadelfia a ganar el Super Bowl a una máquina de tres y fuera. Todas las mismas estrellas regresaron la temporada pasada de esa prolífica campaña de 2024, pero el coordinador ofensivo Kellen Moore había partido para ocupar el puesto principal de los New Orleans Saints, y ni su reemplazo, Kevin Patullo, ni el entrenador en jefe Nick Sirianni tenían las respuestas. La disfunción reemplazó al dominio. AJ Brown no pudo ocultar su disgusto y finalmente salió de Filadelfia, y un año después de ganar los honores de Jugador Más Valioso del Super Bowl, Hurts atrajo un gran escrutinio. Continuando con la tendencia general de la liga de contratar coordinadores ofensivos jóvenes y no probados, Sirianni recurre a Mannion con la esperanza de que este discípulo de Matt LaFleur pueda ayudar a restaurar el equilibrio, la efectividad y una mayor imprevisibilidad en la ofensiva de los Eagles. Sin embargo, Mannion tiene solo dos temporadas de experiencia como entrenador (asistente ofensivo en 2024, entrenador de mariscales de campo en 2025). ¿Tiene la visión profunda y la creatividad necesarias para resolver todos los males de los Eagles?

Avance del campo de entrenamiento de la NFC Este 2026: principales historias de comandantes, vaqueros, águilas y gigantes – NFL.com

1) El nuevo esquema ofensivo de Hurts. Sean Mannion es el último coordinador ofensivo de los Eagles y Jalen Hurts, quien realmente encontró la felicidad ofensiva en 2022, su segunda y última temporada con Shane Steichen. Desde entonces, Hurts ha tenido un coordinador ofensivo diferente en cada temporada. Incluso con Kellen Moore durante una campaña ganadora del Super Bowl en 2024, el juego aéreo de Filadelfia fluyó y tuvo altibajos mientras el corredor Saquon Barkley impulsó en gran medida la ofensiva. El drama prevaleció la temporada pasada que la química ofensiva, ya que el juego aéreo ocupó el puesto 23 en yardas y el ataque terrestre disminuyó con respecto al dominio de la temporada anterior. Hurts tuvo 25 pases de touchdown, la mejor marca de su carrera, pero rompió una racha de cuatro temporadas de anotaciones terrestres de dos dígitos y terminó con ocho. La ofensiva del año pasado fue demasiado predecible y aparentemente se estancó semanalmente, mantenida en 20 puntos o menos en 10 juegos, incluida una triste derrota de playoffs por 23-19 ante los 49ers. Ahora que el gurú de la línea O, Jeff Stoutland, ya no entrena a un grupo que realmente fue el latido del corazón de los dos equipos de Super Bowl de los Eagles bajo Nick Sirianni, la ofensiva está experimentando más cambios que las alteraciones anuales a las que todos están acostumbrados. AJ Brown se fue, traspasado a los Patriots en una historia de temporada baja que se prolongó durante meses. Todos los ojos están puestos en Hurts, cuyos logros pasados ​​no parecen tener demasiado peso con una base de fans luchadora que cree que su fuerte plantel debería competir por los Trofeos Lombardi cada año.

Lista más importante de Eagles 2026: Quinyon Mitchell – NBCSP

Después de solo dos temporadas en la NFL, Quinyon Mitchell ya es ampliamente considerado como uno de los mejores cornerbacks de la NFL y fue incluido en su primer equipo All-Pro en 2024. ¿La parte aterradora? Todavía está mejorando. “Honestamente, siento que es el pasado”, dijo Mitchell esta primavera. â€œYa no soy un All-Pro. Es una nueva temporada, así que ya no me veo como un All-Pro. Simplemente estoy tratando de mejorar”. Mitchell tuvo una tremenda temporada de novato en 2024 (fue seleccionado en el puesto 22 en general), terminando segundo en la votación de Novato Defensivo del Año como el mejor esquinero de un equipo ganador del Super Bowl. Siguió su temporada de novato siendo Pro Bowler y All-Pro en el año 2. Lo único que ha faltado en su juego, al menos en la temporada regular, han sido las intercepciones. Mitchell no tiene ni una sola selección en 32 partidos de temporada regular.

Mis juegos favoritos: la década de 2000: Iggles Blitz

2004 – PHI 31, NYG 17. Podríamos llamar a este el juego TO. Fue su debut con los Eagles y no decepcionó, con marca de 8-68 con 3 TD. Donovan McNabb finalmente tuvo un WR estrella y lo aprovechó, completando 26 de 36 para 330 yardas y 4 TD. Llegó a tener la mejor temporada de su carrera. Es sorprendente la diferencia que puede hacer el elenco de apoyo. Brian Westbrook corrió para 119 yardas y tuvo marca de 3-42 como receptor, demostrando el arma dinámica en la que se había convertido. La defensa de los Eagles cedió 413 yardas, pero tuvo 5 capturas y una captura para llevar a Jerome McDougle. La única decepción fue perder al novato OG Shawn Andrews. lesión Si se hubiera mantenido sano, los Eagles podrían haber sido aún mejores. Aún así, este fue un día divertido que les había faltado durante mucho tiempo.

Informe: Alshon Jeffery llega a un acuerdo para resolver los cargos de fraude de seguros – PFT

El caso de fraude de seguros del ex receptor de la NFL Alshon Jeffery está en camino de resolverse con algo mucho menor que la sentencia máxima potencial de cinco años de prisión. A través de Brent Schrotenboer de EE.UU. hoyJeffery y los fiscales de California han llegado a un acuerdo que resultará en la desestimación de dos cargos de fraude, si cumple con su parte dentro de los 60 días. Según el informe, Jeffery debe realizar 50 horas de trabajo voluntario y pagar $840,46 a Kemper Insurance, $500 al Fondo Antifraude del Departamento de Seguros de California y $2500 al conductor del automóvil que chocó el de Jeffery en septiembre.

El recién llegado más intrigante de cada equipo al que se enfrentarán los Cowboys en 2026 – Blogging The Boys

Semana 7 y 12: Águilas de Filadelfia. WR Makai Limón. Mencione al CB Riq Woolen como alguien a quien observar para los Eagles, pero el recién llegado más intrigante a Filadelfia es el reemplazo de AJ Brown, el novato WR Makai Lemon. No sólo es una historia interesante sobre cómo negociaron con Dallas para adquirir a Lemon en el draft, sino también cómo reemplazará a un All-Pro después de que Brown fuera canjeado a los New England Patriots.

Decisiones de Best Commanders que tomó el gerente general Adam Peters durante la temporada baja de la NFL de 2026 – Hogs Haven

Adam Peters hizo movimientos grandes y pequeños en el plantel esta temporada baja. El gerente general de los Commanders se mantuvo ocupado tratando de volver a encarrilar a su equipo después de un desastre de 5-12 en un bis de una aparición en el juego por el título de la NFC en su primera temporada con Washington. Eso incluyó 17 fichajes de agentes libres, ocho jugadores retenidos en la agencia libre y seis extensiones de contrato. Peters dejó que varios otros salieran por la puerta. También hizo seis selecciones en el draft de la NFL y luego agregó nueve jugadores no reclutados. Estuvo muy involucrado en la decisión de mantener al entrenador en jefe Dan Quinn y reemplazar a ambos coordinadores (seguramente hubo aportes de otros aquí) con David Blough ascendido a OC y Daronte Jones como DC. Eso es un montón de movimiento para una temporada baja. Peters hizo algunos movimientos inteligentes y otros que seguramente parecen cuestionables. En este informe de dos partes, discutiremos algunas de sus mejores decisiones de esta temporada baja.

Lista de los NY Giants 2026: Dru Phillips, Isaiah Likely y Malachi Fields son gemas ocultas – Big Blue View

Harbaugh no se llevó mucho de Baltimore, pero los Giants firmaron al ex ala cerrada de los Ravens, Isaiah Likely, con un contrato de tres años y $40 millones con $27 millones garantizados. Probablemente aporte su talento a un grupo de objetivos para Jaxson Dart que podría ser formidable si todos (principalmente Malik Nabers) están sanos, y su incorporación al grupo de alas cerradas de Theo Johnson/Chris Manhertz podría ser muy interesante. Harbaugh proviene de una franquicia de los Ravens que obviamente sabe cómo utilizar múltiples alas cerradas, y los Gigantes de 2025 fueron sorprendentemente expertos en este sentido. Saltaron de una tasa de 12 personal del 17,40% (un corredor, dos alas cerradas, dos receptores) en 2024 al 32,81% la temporada pasada, y los mariscales de campo de los Giants (Dart, Jameis Winston y Russell Wilson) completaron 91 de 140 pases en 12 personas para 1,245 yardas, 693 yardas aéreas, siete touchdowns, dos intercepciones y un índice de pasador de 106.3: noveno mejor de la liga. Ahora, Likely llega a bordo después de una temporada 2025 en la que atrapó 27 pases en 34 objetivos para 307 yardas y un touchdown. Eso fue una desaceleración con respecto a 2024, cuando atrapó 49 pases en 68 objetivos para 603 yardas y siete touchdowns, pero el juego aéreo de Baltimore no estuvo a la altura de su propio nivel la temporada pasada. Probablemente también tuvo que lidiar con una lesión en el pie. toda la temporada y se perdió tres partidos al final de la temporada. Si hay algún problema persistente (y Harbaugh lo sabría), el entrenador en jefe no parece demasiado preocupado.

Trinidad Chambliss podría ser el QB sorpresa del draft de la NFL 2027 – SB Nation

El mariscal de campo de Ole Miss, Trinidad Chambliss, se aseguró de tener una última temporada en la NCAA antes de ser seleccionado. ¿Cuál es la ventaja final de Chambliss y qué necesita mejorarse en el corto plazo?

El jonrón ganador de Jordan Walker no fue magenta y exijo que se repita – Crossing Broad

Para aquellos abiertos a conocer la verdad, esto es lo que necesitan saber: los espectadores con ojos de águila vieron que en el último jonrón de Jordan Walker, el lanzador le dio una bola blanca, que, según las nuevas reglas de este año, debería haber sido una bola magenta porque estaba en su último swing. Durante toda la noche, los bateadores tuvieron muchos más problemas para ver la bola magenta que la blanca. La teoría dice que Walker vio que venía una bola blanca en algunos lanzamientos, vio salir dos bolas magenta pasó sin hacer swing, luego se enfrentó al blanco porque sabía que sería más fácil salir del parque, que es exactamente lo que hizo. [BLG Note: Walker cheated! Kyle Schwarber is the true HR Derby king.]

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