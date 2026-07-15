MPA, APSA reabren Fondo de Cine para Guionistas de Asia-Pacífico

APOYO DE GUIÓN

La Asociación de Cine de Hollywood y los Premios de la Pantalla de Asia Pacífico (APSA) han abierto el Fondo Cinematográfico de la Academia MPA APSA 2026, ofreciendo cinco subvenciones de desarrollo de guiones de $10,000 a cineastas de toda la región de Asia Pacífico. El anuncio se hizo durante la Noche de Cine Americano de la MPA en Bangkok, emparejado este año con las Historias de Éxito de Tailandia de la MPA en el Hotel Rosewood.

En su 17º ciclo, la subvención está reservada para miembros de la Academia APSA y sus colaboradores. Sompot Chidgasornpongse, un recipiente de 2021 cuya subvención fue a través del productor Apichatpong Weerasethakul, presentó la edición 2026; la película resultante, “9 Templos al Cielo”, se estrenó en la sección paralela de la Quincena de Directores de Cannes este año.

La presidenta de la APSA, Tracey Vieira, dijo que el fondo ha seguido siendo una de las iniciativas más significativas de la organización, apoyando a los cineastas más allá del reconocimiento en festivales. Los ganadores serán anunciados el 30 de octubre en la 18ª ceremonia de premios de la APSA en la Costa Dorada, Australia.

COMPROMISO DE CONTENIDO

La BBC ha publicado su Informe de Encargos para 2025/26, mostrando una inversión de £1.5 mil millones ($2.01 mil millones) en contenido original de TV y £400 millones ($536 millones) en contenido original de radio, trabajando con 310 compañías de producción de TV independientes y 269 de radio en todo el Reino Unido. El 59% del gasto en encargos de TV de red se destinó a las Naciones y regiones de habla inglesa, con casi el 70% de las horas de TV califican como producciones regionales, por encima de la cuota del 50% de la BBC. La comisión de radio fuera de Londres llegó al 45.8%.

El radiodifusor también superó su objetivo anual de gasto de diversidad creativa de £80 millones ($107 millones) para TV y radio, destinando £196 millones ($263 millones) de su presupuesto de encargos existente hacia contenido que cumple con sus criterios de diversidad. A través de su Fondo de Desarrollo de la Diversidad, la BBC destinó más de £2 millones ($2.6 millones) para apoyar a más de 100 personas en roles de producción de nivel medio a senior en todo el Reino Unido.

Kate Phillips, directora de contenido de la BBC, dijo que los resultados muestran “el papel vital que la BBC sigue desempeñando en el sector creativo del Reino Unido”.

GRUPO GLOBAL

CJ ENM de Mnet, y Republic Collective de Universal Music Group han acordado asociarse para producir y lanzar un nuevo grupo global de chicas a través de “Girls Planet 2027”, una serie de audiciones programada para estrenarse en 2027. Republic trabajará en todo el proyecto, desde la producción hasta la promoción en EE. UU. del grupo debut y su lanzamiento internacional.

El programa sigue a “Girls Planet 999”, la serie de 2021 que produjo el grupo de K-pop Kep1er, y llega después de “Boys II Planet” de Mnet, que presentó al grupo Alpha Drive One en septiembre de 2025. El álbum debut de Alpha Drive One, “Euforia”, liderado por el sencillo “Freak Alarm”, ha vendido alrededor de 1.44 millones de copias desde su lanzamiento en enero.

“Estamos encantados de unir fuerzas con Republic para encontrar y lanzar nuestro próximo grupo de chicas global importante”, dijo Harry H.K. Shin, jefe de entretenimiento musical en CJ ENM.

Más de 36,000 personas han solicitado desde que se abrieron las presentaciones en línea el 1 de mayo a través de Mnet Plus, con casi un tercio de los solicitantes provenientes de las Américas. Las audiciones presenciales se llevarán a cabo en KCON LA 2026, del 14 al 16 de agosto en el centro de Los Angeles.