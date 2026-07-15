McGregor emocionado de construir algo especial con ONeill en el Celtic

Hay especulaciones sobre el futuro de Callum McGregor en el Celtic, pero él espera “construir algo especial” con Martin O’Neill.

El capitán del Celtic ha sido vinculado con un posible traslado a Arabia Saudita en los últimos meses, potencialmente para unirse al exentrenador Brendan Rodgers, quien actualmente está a cargo de Al-Qadsiah.

McGregor surgió de la academia del Celtic antes de hacer su debut en el primer equipo en julio de 2014, acumulando 576 apariciones desde entonces.

También ha ganado 26 grandes honores con los Bhoys: 11 títulos de la Scottish Premiership, incluyendo los últimos cinco temporadas consecutivas, siete Copas de Escocia y ocho Copas de la Liga de Escocia.

A pesar de los rumores sobre su salida, McGregor insiste en estar motivado para lograr más éxitos bajo la dirección de O’Neill.

“Todos son tipos increíbles que dieron absolutamente todo por el club y la causa la temporada pasada”, dijo a los medios del club sobre el regreso permanente de O’Neill.

“Especially second time round, it would have been easy to stay away, and they took that challenge.” Eso te dice qué tipo de personas son. Les gusta un desafío, lo enfrentan de frente. Esa es exactamente la manera en que soy yo también, como jugador y persona.

“Por lo tanto, verlos de vuelta en el banquillo y a todos juntos da esa sensación agradable de que podemos avanzar y construir algo especial.”

La temporada pasada, el Celtic ganó la liga y la Copa de Escocia, asegurando la primera con una victoria dramática en el último día sobre Hearts.

O’Neill ha dicho anteriormente que no espera que McGregor se vaya, y el jugador de 33 años dice que no ha perdido su entusiasmo por seguir ganando.

“Ese es el trabajo de un jugador del Celtic, que no te canses de ganar”, agregó.

“Nos hemos fijado un estándar increíble en los últimos 14 o 15 años, siendo exitosos, ganando numerosos títulos y trofeos, y tratando de destacarnos todo el tiempo en el fútbol europeo para ser lo mejor que podamos ser.

“Y todo eso no hace más que generar mayores expectativas, un blanco más grande en tu espalda, así que entonces debes trabajar aún más duro para defenderte.

“Los jugadores y el grupo principal que han estado aquí por mucho tiempo entienden eso, y tienen que mantener ese nivel.

“Como jugador del Celtic, nunca puedes aburrirte de ganar y tratar de ser lo mejor que puedas ser, y tratar de mejorar individual y colectivamente.”