Chris Stapleton, Ashley McBryde, Steve Earle para actuar en los Premios de Compositores de Canciones de Nashville de NSAI.

El 9º Premio Anual de Compositores de Nashville está sumando estrellas con las actuaciones recién anunciadas de Steve Earle, Ashley McBryde y Chris Stapleton.

La ceremonia de premiación está programada para el 22 de septiembre en el Auditorio Ryman de Nashville y honrará algunas de las mejores canciones y compositores del año. El espectáculo también contará con actuaciones de escritores y/o artistas como Jacob Davis, Ray Fulcher, Ben Johnson, Blake Pendergrass, Hunter Phelps, Lydia Vaughan, Neil Medley y más.

Vince Gill será homenajeado con el premio al logro de toda la vida Kris Kristofferson, Paul Williams recibirá el premio al pilar del presidente de la NSAI, mientras que Pendergrass será celebrado como compositor del año y Riley Green será homenajeado como compositor-artista del año.

Otros reconocimientos que se entregarán durante la velada incluyen premios a la canción del año, los premios “10 canciones que desearía haber escrito” y el premio a la canción legendaria.

Stapleton y McBryde son ambos honrados previos en la categoría de “10 Canciones que Desearía haber Escrito”, con Stapleton siendo honrado en 2024 (“White Horse”), 2022 (“You Should Probably Leave”), 2021 (“Starting Over”), 2018 (“Broken Halos”) y 2014 (la grabada por Luke Bryan “Drink A Beer”). McBryde fue honrada en la categoría “10 Canciones que Desearía haber Escrito” en 2022 (“Nunca Quise Ser Esa Chica”) y 2021 (“Normas de Una Noche”).

El álbum de 1986 de Earle, “Guitar Town”, es considerado un clásico, especialmente en el género de Americana, mientras que su canción “Copperhead Road” fue nombrada una canción oficial de Tennessee en 2023. En 2020, Earle fue incluido en el Salón de la Fama de los Compositores de Nashville y se convirtió en miembro del Grand Ole Opry en 2025.

Las entradas para el evento saldrán a la venta a partir del 17 de julio a las 10 a.m. CT en ryman.com.