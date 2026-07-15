Copa del Mundo 2026: Cómo calificaron los jugadores de Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo contra Argentina.

Jordan Pickford: El número uno de Inglaterra estuvo mucho más seguro que en el partido anterior contra Noruega. Mientras Argentina se mantenía atrás, Pickford tuvo el balón en sus pies mucho y pudo amenazar detrás de la defensa con sus despejes. Un pase pobre que pudo haber resultado en un ataque de Argentina. Una excelente parada de un cabezazo a corta distancia para mantener a Inglaterra al frente, pero luego fue vencido por un disparo de Fernández al final antes de que Inglaterra perdiera. 7

Reece James: Fue una gran decisión de Tuchel traer de vuelta a James desde el principio, pero fue una decisión que casi dio sus frutos. El lateral derecho tuvo una actuación de calidad tanto en ataque como en defensa, pero toda la defensa se cansó antes de que Martínez marcara el gol ganador en tiempo de descuento. 7

John Stones: Un partido que resaltó por qué Tuchel siempre ha querido tenerlo en el equipo, ya que la defensa de Inglaterra tuvo mucho la posesión del balón. Una presencia tranquila en un partido con niveles extremadamente altos de tensión. Desafortunadamente para Stones, falló en su cabezazo mientras Martínez marcaba el gol ganador. 6

Marc Guehi: Otra actuación confiable de Guehi, quien pasó desapercibido por lo sólido que fue durante todo el partido. 7

Djed Spence: Continuó desde su impresionante actuación como suplente contra Noruega. Un gran defensor en uno contra uno y su velocidad ofreció a Inglaterra una amenaza por detrás cuando Anthony Gordon se situaba en el centro. Fue sorprendido una vez, pero Pickford hizo la parada. Un memorable tackle de último recurso para detener a Simeone. 8

Elliot Anderson: Tuvo el balón con frecuencia y lo mantuvo circulando en el centro del campo de Inglaterra. Su mejor partido en posesión de la Copa del Mundo. Anderson tomó el balón en áreas difíciles y también cortó el juego. Se manejó excelente después de recibir una tarjeta amarilla en la primera mitad, pero no fue suficiente para llevar a Inglaterra sobre la línea. 8

Declan Rice: Rice volvió a estar en forma después de superar una enfermedad. Cubrió mucho terreno como suele hacer y se relacionó con James y Morgan Rogers por la derecha. Su carrera potente fue una gran razón por la cual Inglaterra tomó la delantera. Sin embargo, no pudo ayudar a su equipo a llevarse la victoria. 7

Jude Bellingham: Manejó muy bien las artimañas en el medio del campo. Gran corrida para ganar un tiro libre en una posición peligrosa en la primera mitad. Bellingham buscó llevar el balón hacia arriba del campo tanto como fuera posible y representó una amenaza continua. Un trabajo inmenso. 7

Morgan Rogers: Ingresado por el lado derecho y presionó con una intensidad real junto a Gordon. Su habilidad para correr con el balón le dio a Inglaterra una salida cuando Argentina crecía en el partido. Proveyó la asistencia para el gol de Gordon. 7

Anthony Gordon: Marcó el gol que casi llevó a Inglaterra a la final de la Copa del Mundo. Gordon tuvo otra actuación que destacó su increíble energía. Presionó muy bien desde la izquierda y proporcionó una salida junto a Rogers. 8

Harry Kane: No estuvo tan involucrado como le hubiera gustado en la primera mitad, y tuvo menos contacto que cualquier otro en el campo en los primeros 45 minutos, ya que el partido de paradas y arranques detuvo el flujo del juego. Se retiró hacia atrás para encontrar espacio y fue su pase buscando detrás de la defensa argentina el que inició la jugada para el primer gol de Inglaterra. 7