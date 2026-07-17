Gobierno de Milei protesta por presencia de buque militar británico en aguas argentinas

Apenas habían pasado dos horas desde la victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial de 2026, y en las pantallas de televisión todavía se veía a los jugadores argentinos celebrando con una pancarta que decía “Las Islas Malvinas”. [known in Argentina as the Malvinas] son argentinos”. Fue en ese momento que el gobierno de Javier Milei optó por hacer pública una nota diplomática formal que había presentado al menos dos días antes a la Embajada británica, expresando su “más firme rechazo” al despliegue del buque militar. HMS Medway en aguas del Atlántico Sur que Argentina considera bajo su jurisdicción.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina dio a conocer la información el miércoles por la noche, mientras miles de personas en Buenos Aires y otras ciudades celebraban en las calles la remontada de Lionel Messi y sus compañeros de equipo por 2-1 sobre Inglaterra. Según el comunicado oficial, el patrullero de la Royal Navy HMS Medway“desplegados ilegalmente en las Islas Malvinas”, realizaron movimientos que “no fueron debidamente notificados de conformidad con los acuerdos y declaraciones bilaterales existentes” y que “implicaron tránsito por aguas territoriales argentinas”.

El comunicado del gobierno agregó que Argentina “rechaza firmemente esta incursión militar británica en áreas bajo jurisdicción argentina, que forma parte de una política de larga data de acciones unilaterales incompatibles con las resoluciones de Naciones Unidas y con la obligación de ambas partes de abstenerse de alterar la situación mientras la disputa de soberanía siga sin resolverse”.

Argentine President Javier Milei in Buenos Aires, Argentina, July 16, 2026. Mariana Nedelcu (REUTERS)

Argentina considera parte de su territorio nacional las Islas Malvinas y otros archipiélagos del sur que permanecen bajo control británico. En 1982, la dictadura militar que entonces gobernaba el país sudamericano intentó retomar las islas por la fuerza pero fue derrotada por el Reino Unido en una guerra que se cobró la vida de 649 militares argentinos y 255 británicos.

La presencia del buque militar había sido denunciada una semana antes por el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, en el extremo sur de Argentina, cuya jurisdicción incluye las islas.

“Esto no es un descuido administrativo ni un incidente aislado, sino una nueva muestra de mala fe británica en el Atlántico Sur”, dijo en ese momento Andrés Dachary, secretario provincial para las Malvinas.

Desde entonces, las autoridades de Tierra del Fuego y líderes de la oposición han estado exigiendo una protesta formal al gobierno nacional.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores emitió su protesta al Reino Unido por el barco británico dos horas después de que terminara el partido. Antes no se atrevían a hacerlo. No podrían ser más cobardes”, dijo el legislador Germán Martínez, jefe del bloque peronista en la Cámara de Diputados.

En Argentina, la semifinal de la Copa del Mundo fue vista como mucho más que una competencia deportiva, con el tema de las Malvinas en primer plano. Antes del partido, los gobiernos de Argentina y Reino Unido habían acordado con la FIFA que no se permitiría el ingreso de espectadores al estadio de Atlanta, Georgia, con carteles o banderas que contuvieran mensajes políticos.

La selección argentina, sin embargo, exhibió una pancarta en la cancha mientras celebraba su victoria. Elaborado con una sábana de hotel por un grupo de simpatizantes, llevaba un lema que afirmaba la soberanía de Argentina sobre las islas.

‘HMS Medway’ en Portsmouth, Hampshire, en una fotografía de archivo. Steve Parsons (PA Images vía Getty Images)

Luego del partido, Milei celebró la victoria de Argentina y comentó la pancarta que exhibió la selección. Esas cosas, dijo, son “cosas que suceden en el campo con los jugadores; no son parte de la diplomacia”. En opinión del presidente, “en el peor de los casos, Argentina [the national team] recibirá una sanción económica […] Lo que hicieron los jugadores es comprensible. Las emociones se apoderan de él y eso lleva a discutir una sanción”, dijo. El Observador.

“A través de los canales diplomáticos, estamos cada día más cerca de recuperar las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como el área marítima circundante”, escribió Milei en las redes sociales el jueves. (Probablemente quiso decir circundante en vez de circulantela palabra que realmente usó.) Su publicación acompañó a otro mensaje que afirmaba que Marc Zell, presidente del Partido Republicano en Israel, había pedido a Donald Trump que apoyara la posición de Argentina en el archipiélago del Atlántico Sur.

El reclamo argentino sobre las Malvinas es un tema incómodo para el presidente libertario, quien ha tratado de lograr un equilibrio entre el sentimiento público prevaleciente en su país y sus propios puntos de vista. Milei ha expresado abiertamente su admiración por Margaret Thatcher, la primera ministra británica durante la guerra de 1982; defendió el derecho de los isleños a la autodeterminación, diciendo que “queremos que elijan ser argentinos”; y abogó por estrechar vínculos con el Reino Unido.

De hecho, aunque no ha habido confirmación oficial, se espera que Milei visite Londres, posiblemente ya en octubre. De concretarse, sería la primera visita de un presidente argentino a la capital británica desde 1998.

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