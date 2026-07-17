Trump suspende al operador del teleprompter por acusaciones de apuestas en Kalshi, dice la Casa Blanca.

Trump suspende al operador del teleprompter por acusaciones de apuestas en Kalshi,...

El operador de teleprompter de toda la vida del presidente Donald Trump está siendo investigado por reguladores federales en relación con las apuestas que presuntamente hicieron en la plataforma de mercado de predicción Kalshi relacionadas con las declaraciones hechas por Trump.

El operador presuntamente obtuvo más de $90,000 en ganancias en los intercambios, pero la mayor parte de ese dinero fue congelado por Kalshi después de que las apuestas en el mercado de “Menciones” de la plataforma fueron marcadas como sospechosas, según la compañía. Ese mercado incluye contratos sobre palabras o frases que Trump dirá durante un discurso programado.

Una persona familiarizada con la investigación de los intercambios por parte de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, que habló bajo condición de anonimato, identificó al operador como Gabriel Pérez, que ha manejado teleprompters para los discursos de Trump desde la campaña presidencial de 2016.

La Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sin nombrar a Pérez, dijo que el operador de teleprompter bajo investigación ha sido puesto en licencia sin pago y no está manejando el dispositivo para el discurso de Trump a la nación el jueves por la noche.

“Obviamente, estoy al tanto del informe”, Leavitt le dijo a los periodistas en una conferencia de prensa.

“El presidente también lo está. Hablé con él al respecto. Él cree que es profundamente lamentable y, francamente, una desgracia.

“El individuo que fue citado en ese informe está cumpliendo con la CFTC”, dijo Leavitt. “Así que, por supuesto, habrá un operador de teleprompter esta noche, pero no será el mismo, desafortunadamente.”

Ella dijo que “la Casa Blanca tiene pautas éticas extremadamente estrictas con respecto a problemas como este, y como acabo de decirles, este individuo ya no estará aquí.”

“Esa fue una decisión del presidente, así que creo que eso lo dice todo”, dijo Leavitt.

Robert DeNault, jefe de cumplimiento de Kalshi, en un comunicado a CNBC, dijo “Nuestro equipo de vigilancia rápidamente señaló y remitió estos intercambios a la CFTC después de una investigación del intercambio”.

“Hemos estado asistiendo a los reguladores en este asunto y proporcionamos pruebas que recopilamos, como hacemos en cualquier referencia”, dijo DeNault.

La CFTC se negó a hacer comentarios.

Según Kalshi, la vigilancia de la compañía en marzo detectó intercambios en contratos relacionados con declaraciones públicas de Trump que no seguían patrones típicos de compra y venta.

Algunos de los intercambios fueron señalados por separado por creadores de mercados en llamados canales de denunciantes.

Los analistas de vigilancia de Kalshi utilizaron datos recopilados durante la incorporación de clientes y procedimientos de monitoreo para descubrir que el titular de la cuenta trabajaba para el gobierno federal y era un operador de teleprompter, según la compañía.

Luego, Kalshi congeló la cuenta, reteniendo casi todas las ganancias.

La investigación de Pérez fue reportada por primera vez por ABC News.

El medio, citando fuentes, informó que además del discurso del Estado de la Unión al Congreso en febrero de Trump “los investigadores de la CFTC descubrieron que Pérez hizo apuestas en más de una docena de discursos de Trump durante un período de tres meses, incluido un discurso en horario estelar en diciembre, un discurso en enero en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y los comentarios de Trump en marzo durante una ceremonia de la Medalla de Honor”.

La página de LinkedIn de Pérez lo identifica como empleado de VIP Prompting, una empresa que supuestamente ha operado teleprompters de la Casa Blanca desde la década de 1960.

Una persona que contestó el teléfono en VIP Prompting el jueves se negó a hacer comentarios.

Kalshi prohíbe el comercio interno en sus plataformas, y ha tomado medidas a lo largo de 2026 para reprimir a los especuladores que utilizan información material no pública para comerciar en sus mercados.

La compañía recientemente instituyó nuevos requisitos para que los comerciantes en ciertos mercados presenten detalles sobre su estado de empleo. Esos cambios fueron anunciados en junio, y los intercambios de Pérez supuestamente fueron detectados en marzo.

La investigación de la CFTC sobre Pérez se produce después de dos importantes casos de comercio interno en plataformas de mercado de predicción.

En abril, un sargento mayor del Ejército de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos fue arrestado por cargos criminales federales en un caso donde los fiscales alegaron que realizó intercambios muy rentables en contratos de eventos en la plataforma Polymarket relacionados con la misión militar estadounidense para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro.

El sargento, Gannon Ken Van Dyke, presuntamente estuvo involucrado en la planificación y ejecución de esa exitosa redada. Van Dyke está siendo demandado en una queja civil por la CFTC por su presunta conducta.

En mayo, los fiscales federales acusaron a un empleado de Google, Michele Spagnuolo, de fraude en relación con contratos de Polymarket que presuntamente se basaban en datos internos de la empresa relacionados con las listas “Año en Búsqueda” de Google.

â€” Megan Cassella de CNBC contribuyó a este artículo