Por qué el Reino Unido se queja de la celebración de la semifinal del Mundial de Argentina

Argentina venció a Inglaterra 2-1 en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA en Atlanta el miércoles, lo que generó una controversia política sobre las celebraciones posteriores al partido.

Los jugadores, regocijados, sostenían una pancarta entregada por los aficionados que decía “Las Malvinas son Argentinas“— afirmando en español que las disputadas Islas Malvinas, por las que el Reino Unido y Argentina alguna vez libraron una guerra, son argentinas.

Ahora, el gobierno del Reino Unido está instando a la FIFA a investigar a la selección argentina.

“Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Islas Malvinas definitivamente lo son”, dijo el jueves un portavoz del primer ministro Keir Starmer. “La autodeterminación recae en los isleños y nuestro compromiso con las Malvinas nunca flaqueará”.

Starmer apoyó los pedidos para que la FIFA investigara, dijo el portavoz, después de que el Secretario de Negocios del Reino Unido, Peter Kyle, dijera que el comportamiento de los jugadores era “completamente inapropiado”. He aquí un vistazo a lo que está pasando.

Rivalidad acalorada

Las Islas Malvinas son un remoto archipiélago del Atlántico sur y un territorio británico de ultramar con una población de unas 3.500 personas. Argentina, que se refiere a las islas como Islas Malvinas, sostiene que fueron confiscadas ilegalmente en 1833.

(Las islas están ubicadas a unos 13.000 kilómetros del Reino Unido y a unos 480 kilómetros de Argentina).

Gran Bretaña, que dice que su reclamo territorial data de 1765, envió un buque de guerra a las islas en 1833 para expulsar a las fuerzas argentinas que buscaban establecer soberanía sobre el territorio.

Fueron invadidos en 1982 bajo órdenes de la entonces dictadura militar de Argentina, lo que desencadenó una guerra de 10 semanas ganada por Gran Bretaña. La guerra mató a 649 soldados argentinos, 255 británicos y tres isleños.

Ese conflicto terminó mientras se disputaba el Mundial de 1982 en España, donde jugaron Argentina, Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte. Las cadenas de televisión británicas se negaron a transmitir a Argentina jugando en el partido inaugural del torneo, cuando el campeón defensor perdió ante Bélgica.

“Lamentablemente, es una parte triste de nuestra historia”, dijo el jugador argentino Leandro Paredes en Atlanta sobre la pancarta, “para todos los involucrados en ese capítulo de, repito, nuestra historia. Y duele. Sabíamos que estábamos jugando para ellos también”.

¿Qué puede hacer la FIFA?

La FIFA puede procesar a los jugadores y a la federación de fútbol de Argentina porque su código disciplinario prohíbe en los estadios cualquier “mensaje que no sea apropiado para un evento deportivo”, incluidos aquellos de “naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva”.

Las multas de la FIFA por mensajes políticos oscilan entre 5.000 y 20.000 dólares estadounidenses (unos 28.100 dólares canadienses). The Associated Press se acercó a la FIFA el jueves para solicitar comentarios.

Los aficionados celebran la victoria de Argentina sobre Inglaterra el miércoles en Buenos Aires. (Luis Robayo/AFP/Getty Images)

El presidente argentino, Javier Milei, calificó la celebración de los jugadores con la pancarta como “perfectamente válida” y dijo que el mensaje “refleja un sentimiento compartido por todos los argentinos”. Pero dijo que esperaba que la FIFA multara al equipo.

“Lo que hacen los jugadores es comprensible, se dejan llevar por sus emociones, actúan por impulso y eso probablemente generará discusiones sobre una multa”, dijo Milei a una emisora ​​de radio local de Buenos Aires.

La vicepresidenta Victoria Villarruel fue más expresa en su apoyo, publicando una foto en las redes sociales de los jugadores levantando la pancarta con la leyenda: “¡Las Malvinas son argentinas! Nos prohibieron traer [signs] al estadio, olvidando que los llevamos en la sangre y en el corazón”.

Las portadas de los periódicos del Reino Unido muestran historias e imágenes sobre la derrota de Inglaterra ante Argentina. (Gareth Cattermole/Getty Images)

Casos anteriores

Los jugadores argentinos mostraron el mismo lema “Las Malvinas son Argentinas” en un partido de preparación en junio de 2014 en Buenos Aires para el Mundial que comenzó días después en Brasil.

El fallo del panel disciplinario de la FIFA en ese caso se publicó después de terminar el torneo y multó a la federación argentina de fútbol con 30.000 francos suizos (52.000 dólares canadienses).

Un caso disciplinario de la FIFA bajo liderazgo anterior prohibió a un jugador surcoreano participar en dos partidos de clasificación para la Copa Mundial de 2014 porque sostuvo una pancarta similar sobre un reclamo territorial contra Japón en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

El jugador surcoreano Park Jong-woo llega a una audiencia ante la comisión disciplinaria del Comité Olímpico Internacional en febrero de 2013 en Lausana. (Sébastien Feval/AFP/Getty Images)

Park Jong-woo tomó una pancarta de un fan con el lema “Dokdo es nuestro territorio”, en referencia a un grupo de pequeñas islas en disputa en el Mar de Japón, después de que Corea del Sur venciera a Japón en el juego por la medalla de bronce masculina.

En ese caso, el fallo de la FIFA dijo que la conducta del jugador surcoreano “no puede ser tolerada”.

Asimismo, en la Copa Mundial de 2022, la FIFA multó a la federación serbia con 20.000 francos suizos (34.700 dólares canadienses) por colgar una pancarta política sobre el vecino estado independiente de Kosovo en el vestuario antes de jugar contra Brasil. Mostraba un mapa de Serbia que incluía Kosovo, que es un estado independiente desde 2008, y el lema “No rendirse”.

La neutralidad política estatutaria de la FIFA ha sido cuestionada en esta Copa Mundial después de que su presidente, Gianni Infantino, y el proceso disciplinario -que ahora podría juzgar a Argentina- pareciera ceder ante la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, para permitir que el delantero estadounidense Folarin Balogun jugara contra Bélgica en los octavos de final.

Balogun recibió una tarjeta roja en la ronda anterior y las reglas disciplinarias de la FIFA exigieron que se le prohibiera jugar el próximo partido de su equipo. La FIFA aplazó esa suspensión por un año de prueba, provocando una polémica.

Bélgica venció a Estados Unidos 4-1 para avanzar a los cuartos de final. Se espera que Infantino se siente con Trump en la final del Mundial el domingo. Argentina juega contra España en East Rutherford, Nueva Jersey