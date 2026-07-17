El mediocampista inglés Bellingham golpea a Barco de Argentina en la cabeza después de la eliminación de las semifinales del Mundial

El mediocampista inglés Jude Bellingham le dio una palmada en la espalda al jugador argentino Valentín Barco después de su derrota en las semifinales del Mundial en Atlanta.

Barco era un sustituto no utilizado, pero había corrido hacia el campo para celebrar el empate de Enzo Fernández, levantando los puños mientras corría a lo largo de la yarda 18 y ganándose un empujón en su camino del defensor de Inglaterra John Stones.

Bellingham se acercó a Barco después de que terminó el partido mientras el jugador celebraba con un grupo de compañeros de equipo después del partido y pareció darle una palmada en la nuca.

El exjugador del Brighton se volvió para enfrentarse a su oponente antes de que la pareja se separara.

Según la IFAB, “un jugador que, cuando no está luchando por el balón, golpea deliberadamente a un oponente o a cualquier otra persona en la cabeza o la cara con la mano o el brazo, es culpable de conducta violenta a menos que la fuerza utilizada haya sido insignificante”.

ESPN se comunicó con la FIFA para solicitar comentarios y Bellingham podría enfrentar acciones del comité disciplinario de la FIFA si la supuesta bofetada se considera una conducta violenta.

Un cargo de conducta violenta podría resultar en la suspensión del jugador de 23 años para el partido por la medalla de bronce del sábado contra Francia en Miami.

La información de PA contribuyó a este informe.