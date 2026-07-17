Los legisladores exigen respuestas después de informe bombshell sobre tiroteo de oficial de ICE en Maine.

WASHINGTON — Miembros demócratas del Congreso exigieron respuestas sobre la evaluación y capacitación de agentes de seguridad fronteriza después de que se revelara el jueves que el oficial de ICE involucrado en un tiroteo mortal esta semana en Maine tenía antecedentes de problemas de salud mental y comportamiento violento.

La agencia de noticias Associated Press informó que David Brouillette, el oficial de Inmigración y Control de Aduanas que disparó a un hombre colombiano en Maine, es un veterano del ejército que ha luchado con serios problemas de salud mental desde su infancia, según varios de sus familiares cercanos.

La AP contactó a líderes del Congreso y varios legisladores clave de ambos partidos para obtener respuestas.

El principal demócrata en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, el representante Bennie Thompson de Mississippi, dijo que los antecedentes de violencia y problemas de salud mental de Brouillette, así como la muerte en Maine, “cuestionan directamente la supuesta evaluación y capacitación que ICE realiza de sus reclutas.”

“Esta tragedia sin sentido debe ser investigada y el oficial responsable debería ser retirado de nuestras calles y enfrentar la justicia por sus acciones,” dijo Thompson en un comunicado a la AP.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, quien lideró el cierre del Departamento de Seguridad Nacional a principios de este año mientras los demócratas intentaban imponer restricciones a las operaciones de aplicación de la ley de inmigración, dijo que las consecuencias de no establecer límites en ICE ahora se miden en vidas.

“La administración Trump apresuró a 12,000 agentes a nuestras calles sin asegurarse de que estuvieran capacitados para portar una placa y un arma, y los republicanos dieron a esta agencia rebelde un poder vasto y ninguna rendición de cuentas,” dijo Schumer en un comunicado. “Empoderaron a ICE. Ahora deben trabajar con nosotros para evitar más muertes.”

El informe sobre el pasado problemático de Brouillette llega en un momento en que el Departamento de Seguridad Nacional ha estado contratando agresivamente, impulsado por sumas vastas de los republicanos en el Congreso para llevar a cabo la agenda de deportación masiva del presidente Donald Trump. Plantea nuevas preguntas sobre los esfuerzos del departamento para contratar, evaluar, capacitar y enviar rápidamente reclutas que están siendo enviados a patrullar comunidades en toda América.

La senadora Susan Collins de Maine, presidenta republicana del poderoso Comité de Asignaciones, se remitió a su declaración previa de que “una investigación imparcial sobre el tiroteo en Biddeford debe proceder, ya que los detalles que rodean esta tragedia son importantes.”

Collins había dicho anteriormente que era “extremadamente desafortunado” que el agente no tuviera una cámara corporal.

La senadora aseguró $20 millones para el uso ampliado de cámaras corporales y $2 millones para capacitación en desescalada como parte del proyecto de ley de financiación de Seguridad Nacional que los republicanos aprobaron para poner fin al cierre del departamento.

“El cierre del gobierno demócrata retrasó la promulgación e implementación de estas importantes medidas de seguridad,” dijo.

Al menos 10 personas han muerto en encuentros con agentes de inmigración desde que Trump lanzó la represión después de retomar el cargo, incluido Johan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 25 años que fue baleado y muerto por Brouillette el lunes mientras estaba en su automóvil cerca de su hogar en la ciudad costera de Biddeford, Maine.

“Esta noticia es absolutamente atroz – exactamente el peligro insoportable que temíamos como resultado de cuotas de arresto y capacitación inadecuada,” dijo el senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, en un comunicado a la AP.

“Este agente claramente nunca debería haber tenido un arma, mucho menos una proporcionada por el gobierno de Estados Unidos. Y ahora un hombre está muerto. Seguiré exigiendo respuestas y rendición de cuentas,” dijo.

El senador Alex Padilla, demócrata de California, dijo que Trump y su administración “han alentado a ICE y CBP a entrar y aterrorizar nuestras comunidades, incluso si esos agentes no están entrenados, no están adecuadamente evaluados o carecen de experiencia,” refiriéndose a Aduanas y Protección Fronteriza.

“El asesinato de Johan Sebastián Durán Guerrero fue espantoso,” dijo en un comunicado a la AP, “y debe haber una investigación creíble, independiente y transparente para que los responsables rindan cuentas.”