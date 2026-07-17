Guerra de Irán: Teherán advierte de una mayor interrupción en medio de los ataques de EE. UU.

Irán urge a sus ciudadanos a ahorrar electricidad después de los ataques de EE. UU.
El Ministerio de Energía de Irán instó a sus ciudadanos a ahorrar electricidad debido a los ataques de EE. UU. a la infraestructura energética en el sur de Irán.
El ministerio instó a los ciudadanos a apagar los aires acondicionados en las horas pico “para ayudar a garantizar un suministro eléctrico estable en la provincia del sur, que actualmente enfrenta un calor extremo y ataques a las instalaciones de suministro eléctrico”.
Es la primera vez desde que comenzó la guerra de EE. UU.-Israel contra Irán el 28 de febrero que Irán ha reconocido los ataques a su infraestructura eléctrica.