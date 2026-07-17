Trump asistirá a la final de la Copa Mundial de la FIFA, dice la Casa Blanca; Presidente argentino Milei se saltará evento

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha dicho que Trump se unirá a él para entregar el trofeo de la Copa del Mundo a los ganadores después de la final del domingo.

La Casa Blanca confirmó el jueves que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la final de la Copa Mundial de la FIFA del domingo entre Argentina y España en el estadio Nueva York-Nueva Jersey, donde se espera que se una al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para entregar el trofeo a los ganadores.La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump esperaba asistir a la final, que se celebrará en el estadio de Nueva Jersey. “Esperamos con ansias el partido final del domingo y sé que el presidente espera asistir”, dijo Leavitt a los periodistas en una conferencia de prensa.“Su asistencia coronará lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso en la historia de Estados Unidos”.Leavitt dijo que no sabía si Trump tenía un favorito en la final, pero animó a los periodistas a preguntarle al propio presidente. “Estoy segura de que tendrá una respuesta divertida para ti”, dijo.Trump también tiene previsto asistir a una recepción de la FIFA en la Torre Trump de la ciudad de Nueva York el viernes.El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha dicho que Trump se unirá a él para entregar el trofeo de la Copa del Mundo a los ganadores después de la final del domingo. Reiterando los planes en una entrevista con el medio suizo Blue Sport esta semana, Infantino dijo: “Sí, espero que presentemos el trofeo juntos en la final”, dijo Infantino. “Ese siempre ha sido el plan, y así se ha hecho siempre en el pasado: el presidente del país donde se celebra la final entrega el trofeo junto con el presidente de la FIFA”. â€En la final del Mundial de Qatar 2022, el emir jeque Tamim bin Hamad al-Thani se unió a Infantino para entregar el trofeo a Lionel Messi y sus compañeros de Argentina. En 2018, el presidente ruso Vladimir Putin entregó el trofeo al capitán de Francia, Kylian Mbappé, después de la final en Rusia.Sin embargo, uno de los mayores aliados internacionales de Trump, el presidente argentino Javier Milei, no estará en Nueva Jersey para el partido principal. Milei dijo que, en cambio, vería el choque de Argentina contra España desde casa, donde ha visto los siete partidos anteriores de los campeones defensores en el torneo, todos los cuales terminaron con victoria.Cuando se le preguntó si viajaría a Nueva Jersey para ver la final junto a Trump e Infantino, Milei dijo a la estación de radio El Observador de Buenos Aires: “De ninguna manera”.“Voy a seguir viendo todos los partidos desde Olivos”, dijo en referencia a la residencia presidencial.Milei dijo que su decisión se basó en una superstición, conocida en Argentina como “cábalas”, un conjunto de rituales y hábitos que muchos fanáticos creen que pueden influir en la suerte de su equipo. Dijo que también usaría la misma chaqueta gruesa que usó durante la racha ganadora de Argentina.“Como hace frío y no enciendo la calefacción, llevo una chaqueta con la marca de la compañía petrolera. El día del partido contra Suiza sentí mucho calor. Me lo quité y nos hicieron un gol. Me lo volví a poner y nunca más me lo volví a quitar”.