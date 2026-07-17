La calidad del aire sigue siendo mala mientras el área de Nueva York se prepara para una tormenta este fin de semana

Si bien la calidad del aire está mejorando, la neblina aún persiste mientras los neoyorquinos se preparan para la tormenta que se avecina.

Una alerta de calidad del aire todavía está vigente para Nueva Jersey y partes de Connecticut el viernes.

El viernes y el sábado serán ambos. Días meteorológicos de primera alerta. La mala calidad del aire y la neblina persistente son la preocupación del viernes, mientras que se espera que regresen más tormentas al área de los tres estados el sábado.

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¿Cuál es la calidad del aire hoy?

El viernes por la mañana, el ICA alcanzó 151-200 en la ciudad de Nueva York, según funcionarios de emergencia.

El área de los tres estados ha estado envuelta en un espeso humo y neblina desde el miércoles debido a los incendios forestales que arden en la provincia canadiense de Ontario. A

El resultado ha sido una calidad del aire muy pobre, poca visibilidad y olor a fogata. Si bien no se espera que este evento sea tan intenso como el de junio de 2023, cuando el Índice de calidad del aire en Nueva York alcanzó un récord de 484, el AQI subió a un máximo de 278 el jueves por la noche.

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Lluvia y algunas tormentas fuertes el sábado

Habrá aguaceros y tormentas aisladas principalmente el sábado por la tarde y por la noche. Existe la posibilidad de vientos dañinos, granizo grande e inundaciones repentinas.

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El AQI también debería mejorar durante el fin de semana.