Las salidas de la 3.ª ronda en horario francés – Golf Planète

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La jornada de mudanzas del 154º The Open comenzará a las 10:10 horas con partidos de dos. Habrá que esperar hasta media tarde (16:50 horas) para ver arrancar a Lucas Herbert y Jackson Suber. Víctor Pérez, el único francés que ha pasado el corte, se asociará con Tyrrell Hatton a partir de las 2:55 p.m.

Todas las salidas en horario francés.

10h10 : Jack McDonald (Ã‰co), Russell Henley (EE.UU.)

10h20 : Min Woo Lee (Australia), Ryo Hisatsune (japonés)

10h30 : Jose Luis Ballester Barrio (Esp), Kazuki Higa (Jap)

10h40 : Marcus Plunkett (Estados Unidos), Naoyuki Kataoka (Japón)

10h50 : Peter Uihlein (EE.UU.), Brooks Koepka (EE.UU.)

11:00 am: Aldrich Potgieter (AfS), Keegan Bradley (Estados Unidos)

11:10 am: Alex Noren (SuÃ¨), Alex Smalley (USA)

11:20 am: Rickie Fowler (EE.UU.), Max Homa (EE.UU.)

11:30 am: Ryan Fox (Nueva Zelanda), Xander Schauffele (Estados Unidos)

11h45 : Kristoffer Reitan (norte), Marco Penge (inglés)

11h55: Casey Jarvis (AfS), Kurt Kitayama (Estados Unidos)

12h05 : Laurie Canter (Ang), Sahith Theegala (EE.UU.)

12h15 : Michael Brennan (USA), Eugenio Chacarra (Esp)

12h25 : Eric Cole (Estados Unidos), MJ Daffue (AfS)

12h35 : Kazuma Kobori (Nueva Zelanda), Nick Taylor (Can)

12h45 : Justin Thomas (Estados Unidos), Hideki Matsuyama (Japón)

12h55 : Ben Griffin (Estados Unidos), Hennie du Plessis (AfS)

13:10: Andy Sullivan (The), Patrick Cantlay (EE.UU.)

13h20 : Jacob Bridgeman (Estados Unidos), Rory McIlroy (IdN)

13h30 : Jesper Svensson (Suè), Shaun Norris (AfS)

13h40 : John Parry (El), Michael Thorbjornsen (Estados Unidos)

13h50 : Jordan Smith (Ang), Sungjae Im (CdS)

14h00 : Matthew Southgate (Ang), Nico Echavarria (Col)

14h10 : Rasmus Neergaard-Petersen (Dan), Collin Morikawa (EE.UU.)

14h20 : Adam Scott (Australia), Chris Gotterup (Estados Unidos)

14h35 : Patrick Reed (Estados Unidos), Johnny Keefer (Estados Unidos)

14h45 : Corey Conners (Can), Sepp Straka (Aut)

14h55: Tyrrell Hatton (Ang), Víctor Pérez (Fra)

15h05 : Daniel Brown (El), Cameron John (Australia)

15:15: Ludvig Öberg (Suè), Shane Lowry (Irlanda)

15h25 : JJ Spaun (EE.UU.), Pierceson Coody (EE.UU.)

15:35: Jon Rahm (Esp), Tommy Fleetwood (The)

15h45 : Scottie Scheffler (Estados Unidos), Francesco Molinari (Ita)

16h00 : Alex Fitzpatrick (The), Robert MacIntyre (Ã‰co)

16h10 : Thomas Detry (Bel), Bud Cauley (Estados Unidos)

16h20 : Matt Wallace (The), Si Woo Kim (CdS)

16h30 : Bryson DeChambeau (EE.UU.), Sam Burns (EE.UU.)

16h40 : Ryan Gerard (Estados Unidos), Cameron Young (Estados Unidos)

16h50 : Jackson Suber (Estados Unidos), Lucas Herbert (Australia)

©Stuart Kerr/R&A/R&A vía Getty Images