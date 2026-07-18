Demandas judiciales contra Taco Bell comienzan – 3 y contando

Topline Taco Bell y sus franquiciados han sido demandados al menos tres veces en la corte federal esta semana por demandantes que alegan haber enfermado de ciclosporiasis después de comer en la cadena de comida rápida, ya que funcionarios de salud federales han vinculado brotes en cinco estados con la lechuga iceberg rallada de la cadena.

Hechos clave Las demandas presentadas en los tribunales federales de Michigan y Ohio esta semana acusan a Taco Bell y a sus franquiciados de negligencia, incumplimiento de garantía y violaciones de la ley de prácticas comerciales engañosas por supuestamente vender lechuga contaminada.

Mohammed Ayyad, un hombre de Ohio, demandó a la franquiciada de Taco Bell Pacific Bells el jueves, diciendo que enfermó y quedó “incapaz de funcionar” después de comer en un restaurante de Ohio a mediados de junio, afirmando que desarrolló un fuerte dolor de cabeza, escalofríos, diarrea y vómitos.

Ayyad dijo que le diagnosticaron ciclosporiasis y tuvo que faltar dos semanas al trabajo y perdió ingresos, y su demanda acusa a Pacific Bells de violar la ley de incumplimiento de garantía y prácticas de ventas de Ohio al vender lechuga anunciada como “de un estándar o calidad en particular que no era”.

Una pareja en Michigan, el estado más afectado en el brote de ciclosporiasis, demandó a Taco Bell el viernes, diciendo que comieron la lechuga de la franquicia el 30 de junio y contrajeron la enfermedad, acusando a la cadena de negligencia y de violar la ley de protección al consumidor del estado.

La demandante Valerie Caruso demandó a Taco Bell en un tribunal federal de Ohio el viernes, diciendo que visitó la cadena de restaurantes tres veces en junio y le diagnosticaron ciclosporiasis a principios de julio, también diciendo que no pudo tomar la medicación recomendada debido a una alergia.

Tanto la demanda de Michigan como la de Caruso nombraron a Taylor Farms, que el Washington Post informó que es el proveedor de lechuga contaminada, como demandado.

Cómo ha respondido Taco Bell a las demandas? Taco Bell no abordó las demandas en respuesta a una solicitud de comentarios de Forbes. La cadena de restaurantes dijo que ha tomado “medidas inmediatas para retirar voluntariamente la lechuga potencialmente afectada de un proveedor en ciertos estados” y reemplazará los ingredientes dentro de las 24 horas.

La demanda hace referencia a brotes anteriores relacionados con Taylor Farms y acusa a la empresa de tener un “historial documentado de producir y vender productos frescos contaminados con patógenos peligrosos”.

Cómo está vinculado Taco Bell a la ciclosporiasis? Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron el jueves que habían vinculado la lechuga iceberg vendida en los restaurantes de Taco Bell a brotes de ciclosporiasis en Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y West Virginia. Más de 1,644 personas que contrajeron la enfermedad informaron haber comido en Taco Bell en esos cinco estados, dijeron los CDC, agregando que los investigadores habían vinculado la lechuga a un solo proveedor en México.

Qué sabemos sobre el brote de ciclosporiasis? Los CDC han confirmado 1,645 casos abarcando 34 estados, aunque dicen que son conscientes de al menos 5,100 casos adicionales que aún no han sido confirmados como adquiridos localmente. El departamento de salud de Michigan ha registrado 5,002 casos hasta el viernes, lo que supera en más de tres veces el número de enfermedades que reportó hace una semana. El área más afectada de Michigan es el condado de Wayne, donde se encuentra Detroit. Los síntomas comunes de la ciclosporiasis incluyen diarrea, pérdida de apetito, pérdida de peso, calambres, hinchazón y gases. La enfermedad es causada por ingerir alimentos o agua contaminados con el parásito microscopic cyclospora.

(Fuentes consultadas: The Associated Press, Forbes, Washington Post, CDC)