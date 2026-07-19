Actualización sobre la lesión de Conor McGregor: la estrella del deporte irlandés sufrió dos desgarros en la rodilla

Conor McGregor se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en UFC 329, poniendo fin a su pelea con Max Holloway antes de que realmente pudiera comenzar. Esa es la palabra oficial del gran jefe de UFC, Dana White, quien compartió la noticia con el mundo después de UFC Oklahoma City.

Sabíamos que algo estaba terriblemente mal con la rodilla de McGregor desde el momento en que conectó una salvaje patada con salto y su pierna cedió segundos después del primer asalto. Unos cuantos colapsos más y su pelea con Holloway fue cancelada después de poco más de un minuto (mira el fiasco aquí). Lo que no sabíamos era exactamente qué le pasaba a la rodilla. ¿Fue una rotura de menisco? ¿LCA o MCL? ¿McGregor estaría fuera por seis meses o un año?

Durante la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC Oklahoma City, un miembro de la prensa preguntó si White tenía alguna actualización sobre los detalles de la lesión de McGregor.

“No lo sé, ¿lo sabes?”, Dijo White, volviéndose hacia Hunter Campbell fuera del escenario.

â€”ACL â€”respondiÃ³ Hunter. â€”Y hay otra lágrima. Hay dos”.

â€”ACL â€”repitiÃ³ White con gravedad. “Su rodilla está jodida”.

White no estaba muy ansioso por volver a visitar el drama de Conor McGregor de UFC 329 que dejó a los fanáticos que pagaron más de $25 millones para asistir sintiéndose estafados.

â€”Le van a operar la rodilla. Eso es todo”, dijo White cuando se le preguntó sobre Conor. “Quiero decir, ni siquiera vale la pena hablar de la discusión sobre Conor McGregor. Le van a tener que operar de la rodilla. Tendrá que pasar por fisioterapia. Todo va a llevar tiempo. Y luego, cuando el médico dice: “Puedes empezar a entrenar intensamente de nuevo”, entonces empezamos a hablar de Conor McGregor de nuevo”.