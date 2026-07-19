Ataque de misiles rusos en Kyiv mata a 1 y expone fallas en defensas aéreas.

KYIV – Rusia atacó Kyiv durante la noche con misiles balísticos y otras armas, matando a una persona y dejando heridas a otras 16, informaron las autoridades locales el domingo, resaltando una vez más la escasez de sistemas de defensa aérea Patriot fabricados en Estados Unidos en Ucrania.

Moscú ha intensificado en las últimas semanas el uso de misiles balísticos en un intento por sofocar los ataques ucranianos a instalaciones petroleras en lo profundo de Rusia, lo que ha causado escasez crítica de combustible que afecta tanto a la población civil como al ejército.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha dicho que está dispuesto a otorgar licencias a Ucrania para producir Patriots, el medio más efectivo para interceptar los misiles balísticos rusos, lo que podría fortalecer las defensas de Kyiv. Sin embargo, los detalles y el cronograma siguen sin estar claros, y la producción completa podría llevar años.

El último ataque en Kyiv comenzó alrededor de la 1:30 a.m. y duró varias horas, con explosiones resonando en toda la ciudad.

Rusia lanzó 41 misiles y 125 drones en toda Ucrania durante la noche, según la fuerza aérea ucraniana. El presidente Volodymyr Zelenskyy dijo que la mayoría de los misiles apuntaron a la capital.

Los ataques con misiles balísticos son cada vez más frecuentes.

Los ataques en Kyiv provocaron incendios en cinco distritos, dañando edificios residenciales, oficinas, sitios industriales, un dormitorio y vehículos, según el Servicio de Emergencias del Estado de Ucrania.

Viktoria Shejko, de 32 años, estaba refugiada en el pasillo de su bloque de departamentos con sus siete hijos y su marido cuando escucharon las fuertes explosiones.

“Cuando comenzó la alarma, comprobamos que había balísticas, luego nos fuimos al pasillo. Luego empezaron a explotar un misil tras otro”, dijo.

La tensión de los bombardeos constantes es “psicológicamente muy difícil”, dijo. “Solía ser una vez por semana o incluso más raramente, pero ahora, si no es todos los días, es cada dos días”.

Los rescatistas sacaron a cuatro personas de una casa en llamas en el distrito de Sviatoshynskyi, mientras que en el distrito de Shevchenkivskyi, corrieron a salvar a los residentes de un edificio de tres pisos en llamas. Se encontró a una persona muerta. Los bomberos también respondieron a incendios en los distritos de Solomyanskyi, Desnianskyi y Dnipro.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que el ataque a Kyiv apuntó a sitios vinculados al ejército ucraniano, incluidas plantas productoras de drones Flamingo y partes para misiles guiados Neptune, así como una terminal postal utilizada para almacenar bienes de uso dual y montar drones, sistemas robóticos y equipos de guerra electrónica.

Barcos petroleros golpeados en terminal clave frente a las costas de Rusia

Por separado, un ataque a dos buques petroleros en el Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) en el Mar Negro de Rusia detuvo las cargas de petróleo en el sitio, dijo el CPC el domingo.

El ataque a los buques ASIA y NISSOS en el puerto de Novorossiysk provocó un incendio a bordo del ASIA, que fue extinguido. La compañía no dijo quién fue responsable del ataque. Agregó que no hubo víctimas ni derrames de petróleo, y los buques, bajo las banderas de Liberia y las Islas Marshall respectivamente, permanecieron a flote.

Tanto Rusia como Ucrania han intensificado los ataques a buques en los mares Negro y de Azov en la última semana. Ucrania dice que apunta a la llamada flota sombra de Rusia, que transporta petróleo violando sanciones internacionales debido a la invasión del Kremlin a su vecino.

Kyiv ha estado atacando la industria petrolera de Rusia desde hace meses, alegando que directamente alimenta el esfuerzo de guerra de Moscú y lo financia a través de los ingresos por exportaciones, provocando graves escaseces de combustible en un país que es uno de los principales productores de petróleo del mundo.

El CPC es un oleoducto de 940 millas (1,510 kilómetros) que conecta los depósitos de petróleo del Mar Caspio de Kazajistán con Novorossiysk, donde el petróleo se carga y se envía en tanqueros a los mercados mundiales. El oleoducto representa alrededor del 80% de las exportaciones de crudo de Kazajistán, con el gobierno ruso y las empresas estatales de petróleo rusas teniendo una participación combinada del 31% en la empresa.

El sector energético ruso bajo ataque

Por separado, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy anunció el domingo que unidades ucranianas atacaron más infraestructura energética en territorio ruso.

Dijo que unidades de la agencia de Seguridad de Ucrania golpearon tres depósitos de petróleo en la región de Stavropol, mientras que una unidad separada del ejército golpeó otra instalación relacionada con combustible en la misma región. También dijo que tres tanqueros rusos fueron atacados en el Mar Negro.

El gobernador de Stavropol, Vladimir Vladimirov, hizo referencia anteriormente a ataques con drones ucranianos que provocaron incendios en “instalaciones industriales” en dos lugares dentro de la región. No especificó cuáles eran las instalaciones, pero dijo que nadie resultó herido.

El medio de comunicación ruso Astra afirmó el domingo que tres depósitos de petróleo podrían estar ardiendo en Stavropol, basándose en su análisis de fotos y videos enviados por residentes después del ataque.

Los sistemas de defensa aérea rusos derribaron 140 drones ucranianos en ocho regiones rusas, la península anexada de Crimea y los mares Negro y de Azov durante la noche del domingo, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. No especificó cuántos fueron lanzados o alcanzaron sus objetivos.

En la región rusa de Kursk, cerca de la frontera ucraniana, drones ucranianos golpearon cuatro edificios de apartamentos, provocaron un incendio y dejaron a una persona herida, según el gobernador local, Alexander Khinshtein.

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