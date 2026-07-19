Los niños nigerianos pagan el precio de la guerra en Irán a medida que la desnutrición y la pobreza aumentan

Los niños nigerianos pagan el precio de la guerra en Irán a...

SOKOTO, Nigeria (AP) — Maryam Aminu no se sorprendió cuando a su sexto hijo se le diagnosticó desnutrición por segunda vez en abril. Apenas estaba alimentando regularmente al niño de 18 meses, y mucho menos con alimentos nutritivos.

Aunque la familia en el noroeste de Nigeria ha luchado con dificultades económicas, su situación empeoró después de febrero, cuando su esposo, Shehu Aminu, perdió su trabajo como taxista debido a un aumento en el precio minorista de la gasolina causado por la guerra en Irán.

“Cuando le diagnosticaron la segunda vez, aunque lo sospechaba, estaba triste y enojada porque sabía por qué”, dijo Aminu en la sala de estar de su casa sin barnizar de dos habitaciones en la tranquila ciudad de Kware, Sokoto, mientras el humo de la estufa de carbón se esparcía por la habitación. “Los tiempos están difíciles y la comida no es consistente”.

La recaída de los niños en la desnutrición se ha convertido en una ocurrencia cada vez más común en el estado y en todo el norte de Nigeria, según trabajadores de la salud y de ayuda locales, quienes citan efectos secundarios de la guerra en Irán.

El Norte de Nigeria, una de las regiones más pobres del mundo, ya está bajo presión debido a una crisis de insurgencia. Ahora, el conflicto en Medio Oriente ha empeorado la seguridad alimentaria para millones de personas que viven en la pobreza, especialmente los niños.

Al mismo tiempo, las vastas reformas económicas del presidente nigeriano Bola Tinubu provocaron una alta inflación después de que se eliminaran los subsidios a los combustibles hace tres años y se devaluara la moneda. Un informe técnico del Banco Mundial esta semana afirmó que 139 millones de nigerianos son ahora pobres o vulnerables a la pobreza.

Si la guerra en Medio Oriente continúa, hasta 23,4 millones de niños adicionales podrían caer en pobreza monetaria, es decir, falta de ingresos o consumo, para fin de año, advirtió la agencia de niños de las Naciones Unidas, UNICEF, en un informe esta semana. Alertó que al menos el 80% estaría en África y Asia.

“Los niños están pagando el precio por el conflicto escalado en el Medio Oriente, incluyendo niños mucho más allá de la región”, dijo la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell. “Mientras esto continúe, peores serán las consecuencias”.

Peligran los niños

En medio de la guerra en Irán, el cierre del Estrecho de Ormuz —por donde pasaba una quinta parte del petróleo y gas del mundo antes de la guerra— envió un efecto de onda a través de todo el mundo. Un choque mundial de combustible elevó los precios de todo, desde gasolina y comestibles hasta fertilizantes y boletos de avión.

En Nigeria, los precios de la gasolina pasaron de 800 nairas (0,58 dólares) por litro en febrero a 1.400 nairas (1,02 dólares) en abril, con un efecto en cadena sobre los precios de los alimentos y las necesidades.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha estado tratando de forzar a Irán a reabrir completamente la ruta durante meses, recurriendo a todo, desde ataques aéreos y bloqueos navales hasta negociaciones y amenazas.

En Sokoto, donde los precios disparados han traído más dificultades para las familias, los trabajadores de la salud dijeron a The Associated Press que han visto más niños regresar a instalaciones de salud este año después de volver a caer en la desnutrición.

En un hospital en Sokoto, los registros compartidos con AP muestran que casi 40 niños tratados previamente por desnutrición desde febrero actualmente están bajo tratamiento nuevamente, además de los no documentados.

“Estoy preocupada y a veces enojada por los crecientes números que estamos viendo”, dijo la trabajadora de la salud Halimah Muhammad.

Más allá de las realidades actuales, los precios disparados y las dificultades económicas significan que los niños en hogares pobres tienen más probabilidades de tener retrasos en su desarrollo a largo plazo, señaló Russell de UNICEF en una entrevista con AP mientras visitaba Sokoto esta semana.

“Su desarrollo se verá comprometido. Es menos probable que permanezcan en la escuela porque sus padres están bajo tanto estrés financiero. Por lo tanto, las implicaciones a largo plazo para los niños son absolutamente terribles”, dijo Russell.

La guerra también ha afectado el suministro y los precios de fertilizantes, amenazando la cosecha y empeorando el destino de las comunidades agrícolas en el norte de Nigeria que han luchado por acceder a sus tierras de cultivo en medio de un conflicto mortal con grupos armados.

“Me despierto todas las mañanas infeliz, viendo que ya no puedo proveer para mi familia”, dijo Shehu, el esposo de Maryam. “Entonces, antes, 2.000 nairas podían comprar una comida nutritiva para toda la familia. Ahora, necesitas 5.000 nairas para comprar lo que 2.000 nairas podrían comprar”.

La mayoría de sus comidas son pap, una especie de pudin de maíz, y arroz. “No hay forma de alimentar a los niños”, dijo.

‘Deseo que estuviera emocionada y llena de vida’

Las personas en el noroeste de Nigeria se encuentran entre los ataques regulares de grupos de bandidos que se especializan en secuestros por rescate y los militantes islamistas que han estado expandiendo su territorio. La guerra en Irán, dicen los analistas, agrava el impacto.

“Esta guerra lejana no ofrece alivio para los vulnerables al norte”, dijo Ikemesit Effiong, socio de SBM Intelligence, un asesor de riesgos geopolíticos con sede en Lagos.

Larai Malami, una madre de 35 años con 10 hijos, dio a luz a su último hijo en diciembre, pero el bebé ya ha sido diagnosticado con desnutrición dos veces.

Su familia ha estado luchando después de que su esposo perdiera su trabajo como motociclista y cruzara la frontera hacia Níger para buscar trabajo.

Malami se preocupa por el precio de la gasolina porque mantiene alto el precio de los alimentos y mantiene a su esposo lejos. “Me preocupa que el niño nunca esté completamente bien”, dijo.

Ese es un sentimiento compartido por Aminu también. “Deseo que estuviera emocionada y llena de vida”, dijo.

(Nota de Contexto: Los datos presentados en este artículo sobre la crisis de desnutrición en Nigeria y su conexión con la guerra en Irán son importantes para comprender el impacto humanitario de los conflictos internacionales.)