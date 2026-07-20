Final del Mundial 2026: España vs Argentina puntajes mientras Lionel Messi lucha y Rodri gana el Jugador del Torneo

España se proclamó campeona mundial por segunda vez después de que el gol en tiempo extra de Ferran Torres le diera la victoria a La Roja sobre Argentina en la final de 2026 en Nueva Jersey.

Nico Williams tuvo un gol anulado para el equipo de Luis de la Fuente poco antes del gol ganador, mientras que Enzo Fernández recibió una segunda tarjeta amarilla para los campeones de 2022 durante el tiempo añadido en la segunda mitad del tiempo regular.

El resultado podría haber marcado el final de la carrera internacional del capitán de Argentina y ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones, Lionel Messi.

Así es como calificaron los equipos mientras España sumaba otro título a la corona que ganaron en 2010 y Argentina sufría una derrota en su séptima final de la Copa del Mundo.

Clasificación final de la Copa del Mundo 2026: Calificaciones de España vs Argentina

Unai Simón: 8

Pedro Porro: 9

Pau Cubarsi: 8

Aymeric Laporte: 8

Marc Cucurella: 8

Rodri: 9

Fabian Ruiz: 7

Lamine Yamal: 7

Dani Olmo: 7

Alex Baena: 6

Mikel Oyarzabal: 6

Sustitutos

Pedri: 8

Ferran Torres: 8

Mikel Merino: 7

Nico Williams: 8

Martín Zubimendi: 6

Eric García: 6

Calificaciones finales de la Copa del Mundo 2026: Argentina vs España

Emiliano Martínez: 8

Nicolás Tagliafico: 6

Gonzalo Montiel: 6

Lisandro Martínez: 5

Cristian Romero: 7

Rodrigo De Paul: 4

Nico González: 4

Alexis Mac Allister: 5

Enzo Fernández: 4

Julián Álvarez: 5

Lionel Messi: 5

Sustitutos

Nicolás Otamendi: 5

Leandro Paredes: 4

Nahuel Molina: 6

Facundo Medina: 5

Giuliano Simeone: 5

Marcos Senesi: 6

Estadísticas de la final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina

Esta fue la primera vez que los campeones reinantes de la Copa América se enfrentaron a los campeones reinantes de Europa en una final de la Copa del Mundo.

Argentina fue el sexto campeón reinante en llegar a una final de la Copa del Mundo, pero los últimos cuatro han perdido.

Esta fue la primera vez que las dos naciones clasificadas en el primer (Argentina) y segundo (España) lugar en el ranking de la FIFA se enfrentaban en un Mundial.

Messi se convirtió en el segundo jugador en la historia de la Copa del Mundo en aparecer en tres finales.

España tiene el récord de siete porterías a cero en un torneo de la Copa del Mundo.

Han establecido la racha invicta más larga de una nación europea.

Contexto: España gana la Copa del Mundo por segunda vez, derrotando a Argentina en la final de 2026.

Verificación de hechos: Lionel Messi llora después de la derrota de Argentina, posiblemente marcando el final de su carrera internacional.